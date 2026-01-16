Kalumba se convierte en el primer refuerzo invernal del Mallorca

Palma, 16 ene (EFE).- El extremo francés Justin Kalumba se ha convertido en el primer refuerzo invernal del RCD Mallorca tras salir del Angers SCO y firmar con la entidad balear hasta junio de 2029.

Su llegada aumenta el abanico de opciones en ataque para Jagoba Arrasate, con Kalumba en la demarcación de extremo derecho, una posición donde el técnico ha acostumbrado a alinear a jugadores de otras posiciones.

El joven futbolista de 21 años debutó con 18 en la Ligue 1, la primera división francesa, y, en total, ha jugado 29 encuentros con el primer equipo del Angers, aunque este curso solo ha disputado cuatro partidos con su equipo de procedencia.

Kalumba también se formó en las inferiores del Lille y ha sido internacional sub-20 con Francia, por lo que se le considera un jugador con proyección sobre el que apuesta el club bermellón con un contrato de tres temporadas y media. EFE

