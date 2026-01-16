Espana agencias

El empleo turístico marca un récord en 2025 y se sitúa en 2,75 millones de afiliados

Madrid, 16 ene (EFECOM).- El empleo vinculado al sector turístico estableció un nuevo récord en 2025 y alcanzó los 2,75 millones de afiliados a la Seguridad Social, un 2,4 % más que el año anterior, lo que representó el 12,7 % de toda la fuerza laboral española, según datos publicados este viernes por Turespaña.

En diciembre se mantuvo la tendencia de aumento interanual del número de afiliados que se había iniciado en junio del 2021, de forma que los vinculados a actividades turísticas crecieron en 64.334 trabajadores en cifras absolutas.

El empleo se incrementó en todas las ramas de actividad relacionadas con el turismo en el último mes del año y en hostelería se registró un aumento de 27.602 afiliados (9.028 en los servicios de alojamiento y 18.574 en los de comidas y bebidas), mientras que en agencias de viajes el crecimiento fue de 1.038 trabajadores.

En las otras actividades turísticas el incremento fue de 35.694 trabajadores, de acuerdo a los datos de Turespaña.

La cifra de asalariados, una de las variables que utiliza el Ministerio de Industria y Turismo para evaluar la mejora en la calidad del empleo turístico, representa el 81,7 % del total de afiliados en este sector tras crecer un 2,7 % respecto a diciembre de 2024.

Por ramas de actividad, el empleo asalariado se incrementó tanto en agencias de viajes y operadores turísticos (1,3 %) como en hostelería (1,9 %) y, dentro de ésta, aumentó un 2,8 % en los servicios de alojamiento y un 1,7 % en los servicios de comidas y bebidas.

El empleo autónomo en turismo, que representa el 18,3 % del total de trabajadores afiliados, creció un 0,8 %, sobre todo en agencias de viajes, con un 2,2 % más, en tanto que en hostelería se aprecia un incremento de 0,3 %.

En conjunto, hostelería y agencias de viajes/operadores turísticos conjuntamente, que representan el 66 % de todos los afiliados que están dados de alta laboral en la Seguridad Social en turismo, la cifra aumentó un 1,6 % en tasa interanual.

El empleo aumentó en diciembre de 2025 en el conjunto de actividades de hostelería y agencias de viajes/operadores turísticos, excepto en Extremadura.

En cifras absolutas, el mayor incremento fue para Andalucía, con 7.076 afiliados más, en tanto que en la Comunidad Valenciana se afiliaron 6.839 y en Canarias, 2.986.

En porcentaje, la comunidad que más creció fue la Comunidad Valenciana, un 3,4 %. EFECOM

