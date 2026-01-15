Tres diputados de Sumar lideran el ranking de los más activos del Congreso, según la organización Political Watch

Fèlix Alonso Cantorné, representante de Tarragona por los Comunes, lidera tanto el apartado de vivienda como el de infancia en el ranking de diputados más activos, según el informe sobre actividad parlamentaria realizado por Political Watch. Junto a Alonso, Juan Antonio Valero Morales, de IU por Málaga, encabeza los temas de protección social y personas sin hogar, mientras que Jorge Pueyo, de la Chunta Aragonesista (CHA) por Zaragoza, destaca en los asuntos vinculados a la España vaciada y las personas mayores. De acuerdo con Political Watch, este análisis detalla que el grupo Sumar resulta el más representado en la clasificación, al situar a estos tres diputados como los únicos que lideran dos áreas temáticas cada uno entre veinticuatro analizadas desde el inicio de la legislatura hasta diciembre de 2025.

Según consignó Political Watch a través del estudio 'Qué Hacen Los Diputados', el análisis identifica a los parlamentarios más destacados considerando temas como sanidad, infancia, empleo, igualdad de género y educación, que reúnen el mayor número de iniciativas con 7.674, 5.102, 4.795, 3.900 y 3.672 registros respectivamente. El método empleado por la organización da prioridad a las proposiciones de ley y no de ley sobre las preguntas escritas, ya que estas últimas suelen requerir menor desarrollo y, en muchos casos, se replica la misma cuestión citando distintas provincias, fenómeno que el informe denomina "spam parlamentario".

El medio Political Watch explicó que el índice de actividad parlamentaria considera además la regularidad de las intervenciones de cada diputado y la accesibilidad para los ciudadanos, elementos medidos por factores como la publicación de correos electrónicos directos o la presencia activa en redes sociales. Se agregó que las ausencias prolongadas afectan de forma negativa la puntuación final, la cual se presenta en una escala de 0 a 100 puntos para permitir la comparación y distinguir el impacto real sobre cada área temática.

En sanidad, reportó Political Watch, la diputada del Partido Popular por Málaga, María del Mar Vázquez Jiménez, se posiciona como la más activa, con 2.413 iniciativas. Tras ella se sitúan Elvira Velasco, diputada del PP por Zamora, con 2.357 iniciativas, y Antonio Cavacasillas, también del PP y representante por Badajoz, con 1.985 iniciativas. Dentro del área de infancia, Fèlix Alonso (Sumar-En Comú) encabeza la clasificación con 22 iniciativas, superando a la diputada de Vox por Cádiz, Blanca Armario González, que sumó 238, y al representante por Valencia de Sumar-IU, Nahuel González, quien presentó 35 iniciativas.

Respecto al empleo, el informe de Political Watch indicó que María Isabel Prieto Serrano (PP) por Córdoba es quien más propuestas elevó, con 170, y detrás de ella se encuentran Jordi Salvador (ERC) por Tarragona, con 19, y Verónica Martínez Barbero (Sumar) por Pontevedra, con 17. Tanto Salvador como Martínez han registrado, además de preguntas y proposiciones no de ley, una proposición de ley cada uno.

El ámbito de igualdad de género presenta como persona con mayor actividad y efectividad al socialista Sergio Gutiérrez Prieto por Toledo, quien viene firmando 12 iniciativas, en su mayoría proposiciones no de ley. Ana Belén Vázquez (PP) por Ourense, con 97 propuestas, y Engracia Rivera Arias (Sumar) por Sevilla, con 79 iniciativas lo siguen en la lista. En materia de educación, el diputado Óscar Clavell por Castellón (PP) lidera con 151 iniciativas registradas; le sigue María Luz Martínez Seijo (PSOE) por Palencia, con 57, y Juan Antonio Valero (Sumar) por Málaga, con 63.

Tal como recogió Political Watch, Vivienda aparece en la décima posición de las veinticuatro temáticas en cuanto a volumen de iniciativas, registrando 2.090, pese a que el Centro de Investigaciones Sociológicas la identifica como la principal preocupación ciudadana a nivel nacional.

En el equilibrio de esta legislatura, Political Watch remarcó que el Gobierno se ha consolidado como el principal impulsor de iniciativas legislativas: de 52 aprobadas hasta finales de 2025, 45 nacen desde el Ejecutivo (20 proyectos de ley y 25 decretos), mientras que solo se han admitido siete proposiciones de ley planteadas por grupos parlamentarios del Congreso. El informe señala como "especialmente llamativo" que ninguna Iniciativa Legislativa Popular (ILP) se haya materializado en ley en lo que va de legislatura, lo que el organismo considera como prueba de una baja participación ciudadana en el proceso normativo.

La metodología desarrollada por Political Watch tiene en cuenta la efectividad de las acciones parlamentarias, es decir, cuántas iniciativas logran ser aprobadas, además de su impacto y regularidad. De acuerdo con el medio, esto permite identificar con precisión a los diputados que resultan más activos y con mayor capacidad para influir en la agenda legislativa nacional.

Por último, de acuerdo con el estudio citado, solamente un diputado fuera de Sumar logró destacar en dos categorías a la vez: Sergio Gutiérrez Prieto (PSOE), quien lidera en iniciativas de igualdad de género y figura como uno de los más efectivos en ese ámbito junto a las diputadas Ana Belén Vázquez (PP) y Engracia Rivera Arias (Sumar). Esta situación pone de manifiesto la forma en que el grupo Sumar sobresale en diversidad de temas de relevancia social, de acuerdo con la información detallada por Political Watch.

El ranking, empleado por Political Watch y difundido por Europa Press, sintetiza la actividad legislativa mediante un análisis que pondera la calidad, frecuencia y alcance de las propuestas, así como su impacto en la vida parlamentaria y su accesibilidad hacia la ciudadanía. El cálculo comparativo no solo toma en cuenta la cantidad, sino la capacidad real de transformación de las iniciativas, lo cual marca el liderazgo de los diputados señalados en los principales temas de la agenda pública española.