Espana agencias

Morant asegura "todo el esfuerzo posible" del Gobierno para mejorar las infraestructuras hidráulicas ante futuras danas

Guardar

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha subrayado que el Gobierno hace "todo el esfuerzo posible" para mejorar la capacidad de las infraestructuras hidráulicas de la Comunitat Valenciana ante futuras danas, para evitar las consecuencias de una catástrofe como la del 29 de octubre de 2024 que provocó 230 fallecidos.

"Que no le quepa ninguna duda a la ciudadanía de que el Gobierno de España está haciendo todo el esfuerzo posible para mejorar la capacidad hídrica de los barrancos, de los ríos, para que, en el caso de producirse una dana de las dimensiones en que se produjo hace un año y unos cuantos meses, no vuelva a tener la afección en la ciudadanía", ha manifestado la también líder del PSPV.

Morant, en declaraciones a los medios antes de una reunión con la patronal autonómica CEV, ha garantizado que "está ya todo en marcha" para evitar las consecuencias de una dana como la de 2024, además de remarcar que "lo que se reconstruye no se hace con los mismos criterios que anteriormente".

Y ha recalcado: "La gente no tiene que volver a mirar ni los cauces de los ríos ni los puentes con la visión de que puede volver a pasar lo que pasó con la dana, porque no va a volver a pasar aunque lloviera y aunque bajara con la misma velocidad el agua".

Al mismo tiempo, ha sostenido que la ciudadanía es "consciente" de que es necesaria la prevención y la alerta temprana en la realidad actual de cambio climático, algo que ha relacionado con los ES-Alert enviados recientemente en episodios de fuertes lluvias.

Frente a ello ha vuelto a criticar la alerta "tardía y errónea" que se envió a las 20.11 horas del 29 de octubre de 2024, "como dice la jueza de la dana" mientras "los responsables se van pasando la pelota de unos a otros".

Así lo ha trasladado a preguntas de los periodistas sobre si el Gobierno va a "financiar obras hidráulicas en Marruecos mientras recorta en el trasvase Tajo-Segura", como criticó esta semana el 'president' de la Generalitat y presidente del PPCV, Juanfran Pérez Llorca.

En concreto, la declaración conjunta que firmaron el mes pasado España y Marruecos incluye, como punto 54, que "los dos países procurarán utilizar los instrumentos financieros de España para respaldar proyectos de interés prioritario para ambas partes" en materias como las infraestructuras hidráulicas, desalinización o reutilización de aguas residuales".

"LAS DESALADORAS QUE TENEMOS SE CONSTRUYERON CON ZAPATERO"

La titular de Ciencia ha garantizado que el Gobierno está "absolutamente comprometido" con el trasvase Tajo-Segura, al igual que aborda "con mucha seriedad las infraestructuras hídricas necesarias" para afrontar las sequías y riadas "brutales" que sufre España como consecuencia del cambio climático.

Además, ha criticado que "otros" dirigentes hayan "utilizado el agua de manera frentista y para polarizar, algo que ha contrapuesto con las infraestructuras hídricas que se construyeron en España en anteriores legislaturas. "Las desaladoras que tenemos hoy se construyeron en la época en que el presidente era Zapatero --ha ilustrado--, y hoy seguimos construyendo para tener capacidad hídrica para el futuro".

"Desde luego, yo, si tuviera que elegir un lugar para vivir en el futuro, elegiría la costa y allá donde se estuvieran construyendo desaladoras, porque no se puede garantizar el agua de ninguna otra manera", ha dicho.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Montero dice que el PP la ataca con la SEPI porque es la candidata del PSOE en Andalucía

La titular de Hacienda denuncia un intento de desacreditar su candidatura regional, rechaza cualquier implicación en las acciones de Vicente Fernández y exige aclaraciones al presidente andaluz sobre conexiones con ex altos cargos investigados por presuntas irregularidades

Montero dice que el PP

La jueza rechaza la querella de Hazte Oír contra Francisco Salazar por presunto acoso sexual

La jueza rechaza la querella

El PP desdeña las explicaciones de Montero sobre la SEPI y la citará en la comisión de investigación del Senado

La formación liderada por Alicia García insiste en convocar a la principal responsable económica del Gobierno para esclarecer actuaciones asociadas a la gestión de la SEPI, en medio de acusaciones cruzadas y secretismo judicial sobre posibles anomalías

El PP desdeña las explicaciones

El PSE-EE "no estará" en un acuerdo de nuevo estatuto en Euskadi "que intente saltarse la Constitución"

El PSE-EE "no estará" en

El juez del 'caso Koldo' autoriza investigar cuentas de exdirectivos de Acciona y una empresa que cobró de Servinabar

El juez del 'caso Koldo'
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Retrasos de más de una

Retrasos de más de una hora en la alta velocidad en Atocha: un tren parado bloquea las vías

El Supremo autoriza investigar las cuentas de tres exdirectivos de Acciona y los pagos de una empresa que cobró de Servinabar

La nueva fábrica de drones de Indra en León que será la más grande de España: desarrollará sus principales proyectos

Colombia lidera los permisos de residencia por arraigo familiar en España: el 26% de los beneficiarios

El campo español convoca nuevas protestas contra el acuerdo UE-Mercosur y los recortes de la PAC

ECONOMÍA

Precio de la luz en

Precio de la luz en España este viernes 16 de enero del 2026: consulta la tarifa aquí

Números ganadores del Sorteo 3 de Super Once este 15 de enero del 2026

Un padre denuncia la “ingratitud” de su hija y pide dejar de pagar 300 euros al mes de pensión de alimentos: la Justicia lo rechaza aunque sea mayor de edad

Estos son los números ganadores del Sorteo 2 de Super Once del 15 enero del 2026

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 1 de este 15 enero de 2026

DEPORTES

Este será el camino de

Este será el camino de Carlos Alcaraz en el Open de Australia: rivales y retos rumbo a un título que aún no ha conseguido

Las noches más amargas del Real Madrid en Copa del Rey: un repaso a sus eliminaciones más recordadas

“Hemos tocado fondo estrepitosamente”: Las reacciones de Carvajal y Arbeloa tras la derrota en Albacete

Vallejo protagoniza la imagen de la histórica noche del Albacete: las lágrimas desconsoladas del jugador

Jefté Betancor, de querer abandonar el fútbol y trabajar de electricista a héroe del Albacete ante el Real Madrid