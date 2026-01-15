Morant asegura "todo el esfuerzo posible" del Gobierno para mejorar las infraestructuras hidráulicas ante futuras danas

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha subrayado que el Gobierno hace "todo el esfuerzo posible" para mejorar la capacidad de las infraestructuras hidráulicas de la Comunitat Valenciana ante futuras danas, para evitar las consecuencias de una catástrofe como la del 29 de octubre de 2024 que provocó 230 fallecidos.

"Que no le quepa ninguna duda a la ciudadanía de que el Gobierno de España está haciendo todo el esfuerzo posible para mejorar la capacidad hídrica de los barrancos, de los ríos, para que, en el caso de producirse una dana de las dimensiones en que se produjo hace un año y unos cuantos meses, no vuelva a tener la afección en la ciudadanía", ha manifestado la también líder del PSPV.

Morant, en declaraciones a los medios antes de una reunión con la patronal autonómica CEV, ha garantizado que "está ya todo en marcha" para evitar las consecuencias de una dana como la de 2024, además de remarcar que "lo que se reconstruye no se hace con los mismos criterios que anteriormente".

Y ha recalcado: "La gente no tiene que volver a mirar ni los cauces de los ríos ni los puentes con la visión de que puede volver a pasar lo que pasó con la dana, porque no va a volver a pasar aunque lloviera y aunque bajara con la misma velocidad el agua".

Al mismo tiempo, ha sostenido que la ciudadanía es "consciente" de que es necesaria la prevención y la alerta temprana en la realidad actual de cambio climático, algo que ha relacionado con los ES-Alert enviados recientemente en episodios de fuertes lluvias.

Frente a ello ha vuelto a criticar la alerta "tardía y errónea" que se envió a las 20.11 horas del 29 de octubre de 2024, "como dice la jueza de la dana" mientras "los responsables se van pasando la pelota de unos a otros".

Así lo ha trasladado a preguntas de los periodistas sobre si el Gobierno va a "financiar obras hidráulicas en Marruecos mientras recorta en el trasvase Tajo-Segura", como criticó esta semana el 'president' de la Generalitat y presidente del PPCV, Juanfran Pérez Llorca.

En concreto, la declaración conjunta que firmaron el mes pasado España y Marruecos incluye, como punto 54, que "los dos países procurarán utilizar los instrumentos financieros de España para respaldar proyectos de interés prioritario para ambas partes" en materias como las infraestructuras hidráulicas, desalinización o reutilización de aguas residuales".

"LAS DESALADORAS QUE TENEMOS SE CONSTRUYERON CON ZAPATERO"

La titular de Ciencia ha garantizado que el Gobierno está "absolutamente comprometido" con el trasvase Tajo-Segura, al igual que aborda "con mucha seriedad las infraestructuras hídricas necesarias" para afrontar las sequías y riadas "brutales" que sufre España como consecuencia del cambio climático.

Además, ha criticado que "otros" dirigentes hayan "utilizado el agua de manera frentista y para polarizar, algo que ha contrapuesto con las infraestructuras hídricas que se construyeron en España en anteriores legislaturas. "Las desaladoras que tenemos hoy se construyeron en la época en que el presidente era Zapatero --ha ilustrado--, y hoy seguimos construyendo para tener capacidad hídrica para el futuro".

"Desde luego, yo, si tuviera que elegir un lugar para vivir en el futuro, elegiría la costa y allá donde se estuvieran construyendo desaladoras, porque no se puede garantizar el agua de ninguna otra manera", ha dicho.