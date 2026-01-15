Espana agencias

Las fuerzas de EE.UU. incautan otro petrolero en el Caribe

Un operativo coordinado llevó al aseguramiento del Veronica tras cruzar aguas venezolanas, mientras Washington refuerza su presencia militar e intensifica el cerco contra embarcaciones sancionadas y busca presionar al entorno de Nicolás Maduro por rutas energéticas y comerciales

Guardar

El operativo más reciente de las autoridades estadounidenses contra embarcaciones vinculadas al comercio de crudo venezolano se realizó pocas horas antes de que el expresidente Donald Trump se reuniera en la Casa Blanca con la líder opositora María Corina Machado, en un contexto de negociaciones y movimientos diplomáticos relacionados con el futuro de Venezuela y la situación energética global. Según informó EFECOM, la Guardia Costera de Estados Unidos detuvo al petrolero Veronica en el Caribe bajo la acusación de quebrantar el bloqueo estadounidense al petróleo de Venezuela, una medida que forma parte de la estrategia de presión de Washington sobre el entorno del presidente venezolano Nicolás Maduro.

La secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., Kristi Noem, comunicó a través de un mensaje en la red social X que la operación se ejecutó en coordinación con los departamentos de Defensa, Estado y Justicia, y difundió un video que documenta el abordaje al buque cisterna. De acuerdo con EFECOM, Noem explicó que el Veronica, considerado parte de la llamada “flota fantasma” sancionada, ya había navegado previamente por aguas de jurisdicción venezolana y se encontraba en desacato a la cuarentena decretada durante la administración Trump sobre embarcaciones sujetas a sanciones en la región del Caribe.

La funcionaria estadounidense sostuvo que la acción fue conforme al derecho internacional y subrayó la posición de Washington con la frase: “como ya se ha demostrado con varios abordajes, no hay forma de eludir ni escapar de la Justicia estadounidense, punto”, recogió EFECOM. Este decomiso representa el sexto operativo de este tipo desde el inicio de la política estadounidense de incautaciones y bloqueo de buques sancionados en el área. Según publicó EFECOM, la campaña de presión busca influir sobre el gobierno de Nicolás Maduro, utilizando como herramientas los controles a rutas marítimas clave para la exportación de energía y materias primas venezolanas.

La intensificación de la vigilancia y la presencia militar de EE.UU. en el Caribe desde agosto pasado se enmarca en la llamada operación Lanza del Sur. Bajo este despliegue, fuerzas estadounidenses han destruido naves señaladas por supuesto vínculo con actividades de narcotráfico y eliminado a la mayoría de sus tripulantes, detalló EFECOM. Esta campaña coincide con acciones de interdicción que han alcanzado también a embarcaciones de otras banderas, como el Marinera, un navío ruso interceptado en el Atlántico Norte luego de ser perseguido durante varias semanas. El Marinera, anteriormente identificado como Bella 1 y con bandera guyanesa, fue intervenido la semana anterior.

De acuerdo al medio EFECOM, durante los meses recientes se han realizado capturas de otros buques cisterna implicados en el traslado de hidrocarburos venezolanos, entre ellos el Olina, el M/T Sophia, el Centuries y el Skipper, con los dos últimos sujetos a incautación en diciembre. La secuencia de operativos responde a un esfuerzo sostenido por frenar el flujo de crudo venezolano hacia mercados internacionales, decisión que Washington ha consolidado como parte de una política más extensa tendiente al aislamiento internacional de Caracas y el bloqueo de las fuentes de ingresos estatales venezolanas.

El contexto del operativo revela un panorama de cambios políticos acelerados en Venezuela, informados por EFECOM, donde tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores—quienes fueron trasladados a Nueva York el 3 de enero—, Delcy Rodríguez, vicepresidenta, asumió la presidencia interina. El día previo a la incautación del Veronica, Trump sostuvo una conversación telefónica con Rodríguez en la que abordaron temas clave relacionados con petróleo, minerales, comercio y seguridad.

Según reportó EFECOM, tras la captura de Maduro, Donald Trump ha señalado que el gobierno estadounidense ejerce ahora un control directo sobre el gobierno venezolano e informó sobre acuerdos para importar millones de barriles de petróleo de Venezuela. En sus anuncios, Trump ha delineado una política de supervisión ampliada sobre los recursos y las rutas comerciales de Caracas, elevando la presión sobre la estructura de poder venezolana y sus conexiones con el mercado global de energía. La secuencia de abordajes y retención de buques, junto con el refuerzo de la presencia militar estadounidense en la zona, estructura así un nuevo escenario de control y vigilancia en el Caribe, según consignó el medio EFECOM.

Temas Relacionados

Estados UnidosCaribeIncautación de petrolerosGuardia CosteraDonald TrumpNicolás MaduroWashingtonVenezuelaVeronicaOperación Lanza del SurEFE

Últimas Noticias

El presidente de Gran Canaria pide que se bloquee la entrada de Marruecos en Boluda

El titular insular ha solicitado al Ejecutivo español que evalúe y, en caso necesario, rechace la adquisición de casi la mitad de la naviera, argumentando posibles riesgos para sectores estratégicos y la estabilidad portuaria en el archipiélago

Infobae

El Gobierno peruano insiste en que "es mentira" que busque privatizar Petroperú

Las autoridades rechazan las acusaciones del gremio petrolero sobre una presunta venta de la firma estatal, mientras una inminente protesta laboral exige garantías ante los planes oficiales para reestructurar la empresa y buscar alianzas estratégicas con capital privado

Infobae

Sánchez anuncia un fondo soberano para mantener el empuje de los Next Generation europeos

El Gobierno pondrá en marcha la iniciativa “España crece”, dotada con 10.500 millones y gestionada por el ICO, con el objetivo de atraer inversión nacional e internacional para impulsar la economía, la digitalización y la transición energética

Infobae

Sánchez reafirma la intención del Gobierno de seguir adelante con el cierre de nucleares

Pedro Sánchez subraya que la agenda energética prioriza fuentes limpias frente a intereses empresariales, asegura que el compromiso ya pactado con las grandes compañías será irreversible y recalca que cualquier extensión deberá garantizar plena seguridad sin impactar al consumidor

Infobae

Yolanda Díaz ve "partidista" la cumbre del PP sobre financiación y contra los ciudadanos

La titular de Trabajo critica el encuentro impulsado por Feijóo, considera que busca favorecer a su formación y destaca que el plan ministerial otorga a varias regiones mayores recursos de los solicitados mientras acusa a la oposición de rechazarlo

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Julio Iglesias ficha al abogado

Julio Iglesias ficha al abogado que defendió a Cristiano Ronaldo, Cristina Cifuentes o Víctor de Aldama

España enfría una respuesta militar de la UE ante la posible anexión de Groenlandia: “Tenemos que respetar el orden jurídico internacional”

Cómo la baliza V16 pasó de ser una promesa de seguridad vial a generar desconfianza entre los conductores: geolocalización, mapas públicos y retirada de homologación

Una venezolana residente en Estados Unidos logra la nacionalidad española por su origen judío tras años de negativas: realizó aportaciones económicas a la cultura sefardí

Estafar 200 millones de euros a inversores de criptomonedas: la Audiencia Nacional investiga a diez personas por blanqueo de capitales en la plataforma Arbistar

ECONOMÍA

Super Once: jugada ganadora y

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 5

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 15 enero

“La UE va a desaparecer”: Margarita Robles advierte de la necesidad de invertir en defensa para garantizar la continuidad del bloque

“Una maravillosa oportunidad en Madrid”: el piso de 17 metros cuadrados por 700 euros al mes que busca inquilino en el barrio de Malasaña

Consulta los ganadores del Sorteo 4 del Super Once hoy 15 enero del 2026

DEPORTES

Racing de Santander - FC

Racing de Santander - FC Barcelona en la Copa del Rey, en directo: el partido de octavos de final en vivo

Marcos Llorente habla sobre su estilo de vida y responde a los que le critican: “Que a otros les incomode, no es mi problema”

Giuliano Simeone renueva con el Atlético de Madrid hasta 2030 con 500 millones de cláusula

A qué hora y dónde ver el partido de Copa del Rey entre el Racing de Santander y el FC Barcelona

Este será el camino de Carlos Alcaraz en el Open de Australia: rivales y retos rumbo a un título que aún no ha conseguido