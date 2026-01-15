Espana agencias

Isabel Rodríguez no comparte la opinión de Banderas de que el Gobierno haya cambiado de principios, no solo de opinión

Isabel Rodríguez rechaza la visión del reconocido actor sobre la deriva del Ejecutivo, insiste en la defensa de valores progresistas y recalca la importancia de sostener una política orientada al respeto de los derechos fundamentales y la convivencia

Isabel Rodríguez expresó que en la situación actual resulta fundamental combatir a los líderes que vulneran los derechos humanos y oponerse a las formas de explotación sexual, defendiendo posiciones a favor de la paz y el entendimiento social. Durante una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, la ministra de Vivienda explicó su postura tras los comentarios realizados por Antonio Banderas en el programa “El Hormiguero”, donde el actor planteó que “una cosa es cambiar de opinión y otra cosa es cambiar de principios”, señalando su preocupación hacia el rumbo del Gobierno liderado por Pedro Sánchez.

Europa Press detalló que Rodríguez, en referencia a las declaraciones de Banderas, ratificó su desacuerdo con la idea de que el Ejecutivo haya dejado de lado sus principios. La titular de Vivienda insistió en que el Gobierno mantiene un compromiso claro con la socialdemocracia, afirmando que esta corriente política implica el respeto a los derechos humanos, la promoción de la paz y la defensa de los derechos de las mujeres. Agregó que esta visión socialdemócrata, según su criterio, representa los valores que siguen impulsando las acciones del Ejecutivo actual.

Durante la entrevista, Rodríguez insistió en el valor de la participación y el involucramiento político desde posiciones progresistas, argumentando que “merece la pena dar la batalla de la implicación política” para revitalizar el diálogo social y fortalecer la convivencia. Según Europa Press, la ministra subrayó que, ante escenarios de conflicto y retroceso en derechos fundamentales, resulta prioritario reafirmar una política orientada a la defensa de los valores que garantizan la cohesión y la inclusión social.

Al responder sobre la opinión de Antonio Banderas, Rodríguez expresó respeto hacia diferentes enfoques y manifestó admiración hacia la trayectoria y notoriedad del actor malagueño. No obstante, separó su valoración personal de la figura de Banderas de su desacuerdo con las ideas expresadas en relación al Ejecutivo. La ministra resaltó que en el contexto político actual adquiere mayor importancia sostener posiciones que favorezcan una sociedad de mayor entendimiento y paz social, según relató Europa Press.

El actor Antonio Banderas, durante su intervención en "El Hormiguero", enfatizó que considera legítimo cambiar de opinión a lo largo del tiempo, pero alertó acerca de la gravedad de modificar principios fundamentales en política. Además, Banderas expresó que en este momento ningún líder mundial le resulta inspirador, y realizó una valoración crítica, según Europa Press, al identificar que el peor adversario de un gobierno podría encontrarse en sus propias actuaciones pasadas.

Frente a estos planteamientos, Isabel Rodríguez defendió que el Partido Socialista continúa practicando los principios de la socialdemocracia y que dicha orientación ideológica constituye el eje de la acción gubernamental. Argumentó que la defensa activa de los derechos fundamentales es indispensable, así como también la intervención ante situaciones de violencia, desigualdad y opresión. A juicio de la ministra, el contexto actual demanda mayor implicación desde las fuerzas progresistas para frenar retrocesos y fortalecer la convivencia social.

Europa Press consignó que la ministra de Vivienda además respaldó la necesidad de luchar contra quienes promueven o toleran la explotación sexual y se mostró partidaria de consolidar políticas firmes en defensa de la paz frente a la guerra. Rodríguez describió que el Gobierno permanece comprometido con una lucha constante por los derechos humanos y la igualdad, cuestionando cualquier discurso que sugiera un abandono de estos principios por parte del Ejecutivo.

La jornada de declaraciones sirvió también para evidenciar el contraste entre posturas del ámbito cultural y del sector político, en tanto voces influyentes como la de Antonio Banderas expresan inquietud ante el rumbo gubernamental y piden reflexionar sobre los valores en política. Isabel Rodríguez, según puntualizó Europa Press, se apoyó en la importancia de no ceder en la promoción de los derechos, la paz y la igualdad, ratificando que seguirá apostando por un modelo de sociedad sustentado en estos valores.

