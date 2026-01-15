Espana agencias

El Brent cae un 4,15 % tras disiparse el riesgo de un ataque inminente de EEUU a Irán

El precio internacional del crudo se desploma tras descartarse una intervención militar estadounidense, según analistas y operadores, quienes advierten sobre el impacto del exceso de oferta y la reactivación de exportaciones de países productores extrarregionales

Las predicciones de los analistas apuntan a que el precio del crudo podría reducirse durante el primer trimestre del año hasta alcanzar los 55 dólares por barril, con un promedio anual estimado de 60 dólares, impulsados por expectativas de un excedente estructural de oferta y el aumento de exportaciones de países productores externos a la OPEP+. Según informó EFECOM, estas previsiones se producen después de que el precio del barril de Brent para entrega en marzo registró este jueves una caída del 4,15 %, llegando a los 63,76 dólares a la conclusión de la jornada en el Mercado de Futuros de Londres. Esta bajada pone fin a una serie de cinco sesiones consecutivas al alza, motivadas anteriormente por la preocupación de una eventual ofensiva de Estados Unidos contra Irán y su potencial efecto en el suministro y las rutas de transporte de crudo.

El medio EFECOM detalló que el crudo del mar del Norte, referencia para Europa, retrocedió 2,76 dólares respecto al cierre anterior, cuando había terminado la sesión en 66,52 dólares. La principal razón identificada para este descenso radica en la disminución de la prima de riesgo, tras confirmarse que Estados Unidos no ejecutará una intervención militar inmediata en Irán. Fawad Razaqzada, analista de FOREX.com, declaró a EFE que "los precios caen hoy tras descartarse una acción militar inmediata de EE. UU. en Irán, lo que reduce la prima de riesgo".

El propio Razaqzada explicó, según reportó EFECOM, que la recuperación prevista de las exportaciones de Venezuela, combinada con la condición de mercado sobreabastecido, genera una situación donde los inversionistas mantienen posiciones ya tomadas y se abstienen de adquirir nuevos contratos incluso cuando los precios descendieron, por la amenaza subyacente de un exceso de suministro global.

La racha previa de subidas en el mercado del Brent estuvo impulsada durante la última semana por la inquietud ante un posible enfrentamiento militar entre Washington y Teherán, lo que, según los inversores, podría afectar la oferta internacional de energía debido al posible cierre de rutas estratégicas en la región. Sin embargo, la percepción de riesgo disminuyó después de las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien, de acuerdo con la información de EFECOM, señaló haber recibido garantías acerca de la suspensión de ejecuciones de manifestantes en Irán, cifra que la Casa Blanca sitúa en unas 800 personas.

EFECOM detalló que, más allá de fluctuaciones producto de la volatilidad asociada a tensiones geopolíticas puntuales, los expertos coinciden en que el mercado petrolero se orienta hacia una tendencia a la baja. Esta proyección tiene fundamento en el esperado aumento de la producción proveniente de países como Brasil, Guyana, Argentina, Canadá y Noruega, territorios situados fuera tanto de la Organización de Países Exportadores de Petróleo como de sus socios en la alianza OPEP+.

La desaceleración de la demanda global añade presión descendente al precio internacional, según informó el medio. El crecimiento del suministro desde productores extrarregionales tiende a provocar una mayor competencia en un contexto donde el consumo no presenta los niveles de dinamismo que previamente habían incentivado subidas sucesivas. Dentro de este escenario, los movimientos del mercado responden tanto a los factores transitorios de volatilidad política como a las tendencias estructurales de oferta y demanda.

De acuerdo con lo recopilado por EFECOM, los operadores vigilan de cerca el impacto de la reactivación de exportaciones venezolanas, mientras monitorean la evolución de la producción en nuevas áreas como Guyana y Brasil. Los analistas consideran que la conjunción de estos elementos podría provocar un excedente sustancial, dificultando nuevas subidas y consolidando un marco de estabilidad a la baja durante el tramo inicial del año.

La caída del Brent de este jueves se interpreta por los participantes del mercado como un ajuste ante la reducción de la percepción de riesgo relacionada con Medio Oriente. El medio EFECOM sugiere que, en adelante, los factores fundamentales de oferta y demanda podrían pesar más en la formación de precios que los episodios aislados de tensión geopolítica. Los inversores evalúan sus estrategias ante un escenario donde las expectativas de intervención militar inmediata pierden relevancia, y la atención se centra en los movimientos de grandes productores y las previsiones sobre el ritmo de consumo mundial.

