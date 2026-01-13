FITUR 2026 refuerza liderazgo plataforma global turismo con160 países y 10.000 empresas

El programa presentado para la 46ª edición de la Feria Internacional del Turismo (FITUR) prevé la inauguración del denominado "Pabellón del Conocimiento", una iniciativa que busca posicionar este espacio como epicentro de ideas y análisis estratégicos dentro del sector turístico. Según informó la Agencia EFE, este pabellón incluirá ocho auditorios y ofrecerá diez programas de conferencias, más de doscientas sesiones y la participación de más de 250 ponentes especializados, adaptándose a la creciente demanda por intercambios profesionales, innovación y debate en torno al futuro del turismo.

La próxima edición de FITUR, que tendrá lugar del 21 al 25 de enero de 2026 en Madrid, concentra la atención internacional tras confirmarse que México será el país socio principal. El encuentro, organizado por IFEMA MADRID, reunirá a cerca de 10.000 empresas provenientes de 161 países, de los cuales 111 serán representaciones oficiales, lo que supone un incremento de diez países respecto a la edición anterior, de acuerdo con los datos aportados en rueda de prensa y consignados por EFE. El evento prevé la participación de 967 expositores titulares y destaca un aumento del 11% en exposición internacional respecto a la edición previa.

El crecimiento del evento también se evidencia en la incorporación de dieciocho nuevos destinos, principalmente de África y Asia-Pacífico, lo que ha supuesto un aumento del 34% y 22% en superficie de presencia para estas regiones, respectivamente. Entre los nuevos participantes aparecen Abu Dabi, Dubái, Zanzíbar, además de regiones de Alemania y del Reino Unido. FITUR 2026 busca fortalecer su liderazgo como punto de encuentro global del sector, alineado con el contexto favorable que atraviesa la industria, tras superar el umbral de los 1.100 millones de turistas internacionales entre enero y septiembre de 2025, una cifra superior a los registros alcanzados en 2019, según la Organización Mundial del Turismo citada por EFE.

Como parte de las novedades, además del Pabellón del Conocimiento, se implementará FITUR Experience, orientada a profundizar en el turismo de experiencias, considerado por los organizadores como una de las dinámicas clave para la transformación de la industria. También debutará la I Cumbre Internacional de Comunicación y Turismo, que estará dedicada a analizar los desafíos de la comunicación en este rubro e incluirá la intervención de expertos junto a representantes tanto del sector público como privado. De acuerdo con la información difundida por EFE, la zona de Travel Technology duplicará su superficie en la feria y agrupará a más de 190 empresas especializadas en innovación tecnológica aplicada al turismo.

Las expectativas de afluencia de público se mantienen elevadas, con cálculos que superan los 150.000 profesionales y cerca de 100.000 visitantes previstos para el fin de semana. EFE remarcó que FITUR sigue representando un fuerte impacto económico para Madrid: durante la edición anterior, la feria generó ingresos estimados en 487 millones de euros para la ciudad y su entorno.

La elección de México como país socio de FITUR 2026 refuerza la proyección internacional del certamen en un momento en que el mercado mexicano ha registrado un aumento del 13,9% en el flujo de turistas entre enero y septiembre de 2025, según cifras de la Secretaría de Turismo de México recopiladas por EFE. Estos datos respaldan el objetivo mexicano de consolidarse entre los cinco países más visitados en el ámbito global.

El certamen ha programado once secciones diferenciadas para abordar retos clave del turismo contemporáneo. Entre las áreas temáticas confirmadas figuran FITUR 4all, FITUR Cruises, FITUR Experience, FITUR Know-How & Export, FITUR LGTB+, FITUR Lingua, FITUR Screen, FITUR Sports, FITUR Talent, FITUR TechY, FITUR Woman y el Observatorio de Sostenibilidad FITURNEXT, distribuidas entre diferentes pabellones con el apoyo de entidades tanto públicas como privadas.

La organización ha dispuesto medidas para optimizar la logística y el acceso de los asistentes profesionales, incluida la habilitación de un acceso rápido por la entrada Sur Este, así como recomendaciones para utilizar el transporte público, cuya cobertura se verá reforzada en la Línea 8 del metro de Madrid durante los días del evento.

Durante el fin de semana, FITUR abrirá sus puertas de manera especial para el público general, ofreciendo talleres, actividades y experiencias que complementan la oferta estrictamente profesional. Según detalló EFE, esta apertura busca reafirmar el carácter integrador y festivo del encuentro, posicionándolo como una cita fundamental para el turismo tanto en su faceta profesional como para el gran público visitante.