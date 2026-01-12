El Supremo da cinco días para que Ábalos y Koldo presten fianza de 60.000 euros antes del juicio de las mascarillas

El Tribunal Supremo ha dado este lunes cinco días de plazo al exministro de Transportes José Luis Ábalos y a su exasesor ministerial Koldo García para que depositen cada uno fianza de 60.000 euros de cara al juicio por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia.

A través de varios escritos, a los que ha tenido acceso Europa Press, el alto tribunal requiere a ambos procesados para que en ese plazo presten fianza "en cualquiera de las clases admitidas en derecho" y "para garantizar las responsabilidades pecuniarias que pudieran derivarse" tras el juicio, que se prevé para los próximos meses.

Y les apercibe de que, si no abonan esa fianza, "se procederá al embargo de bienes de su propiedad en cantidad suficiente para cubrir la suma reclamada, debiendo acreditar su insolvencia caso de que carezca de metálico o bienes susceptibles de embargo".

Se trata de escritos que el Supremo ha notificado este lunes tanto a Ábalos como a Koldo en la cárcel madrileña de Soto del Real, donde se encuentran en prisión preventiva desde el pasado 27 de noviembre, el auto de apertura de juicio oral y las peticiones de la Fiscalía y las acusaciones populares para el juicio.

La Fiscalía pide 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para Koldo y 7 años para de Aldama. Por su parte, las acusaciones populares, lideradas por el PP, reclaman 30 años de cárcel para el exministro y su exasesor, mientras que para el empresario solicitan la misma pena que el Ministerio Público.

En sus escritos de defensa, tanto Ábalos como Koldo han defendido su inocencia, asegurando que no cometieron ningún delito en la presunta trama de mascarillas por la que se sentarán en el banquillo junto al empresario y presunto conseguidor del 'caso Koldo', Víctor de Aldama.