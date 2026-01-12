Espana agencias

El Supremo da cinco días para que Ábalos y Koldo presten fianza de 60.000 euros antes del juicio de las mascarillas

Guardar

El Tribunal Supremo ha dado este lunes cinco días de plazo al exministro de Transportes José Luis Ábalos y a su exasesor ministerial Koldo García para que depositen cada uno fianza de 60.000 euros de cara al juicio por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia.

A través de varios escritos, a los que ha tenido acceso Europa Press, el alto tribunal requiere a ambos procesados para que en ese plazo presten fianza "en cualquiera de las clases admitidas en derecho" y "para garantizar las responsabilidades pecuniarias que pudieran derivarse" tras el juicio, que se prevé para los próximos meses.

Y les apercibe de que, si no abonan esa fianza, "se procederá al embargo de bienes de su propiedad en cantidad suficiente para cubrir la suma reclamada, debiendo acreditar su insolvencia caso de que carezca de metálico o bienes susceptibles de embargo".

Se trata de escritos que el Supremo ha notificado este lunes tanto a Ábalos como a Koldo en la cárcel madrileña de Soto del Real, donde se encuentran en prisión preventiva desde el pasado 27 de noviembre, el auto de apertura de juicio oral y las peticiones de la Fiscalía y las acusaciones populares para el juicio.

La Fiscalía pide 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para Koldo y 7 años para de Aldama. Por su parte, las acusaciones populares, lideradas por el PP, reclaman 30 años de cárcel para el exministro y su exasesor, mientras que para el empresario solicitan la misma pena que el Ministerio Público.

En sus escritos de defensa, tanto Ábalos como Koldo han defendido su inocencia, asegurando que no cometieron ningún delito en la presunta trama de mascarillas por la que se sentarán en el banquillo junto al empresario y presunto conseguidor del 'caso Koldo', Víctor de Aldama.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Felipe Orts y Sofía Rodríguez revalidan sus títulos nacionales

Infobae

El Gobierno francés avisa de que si cae con una moción de censura no habrá presupuestos

Infobae

Feijóo pide concentrar el voto en el PP y lanza un aviso a Vox: gobernar es "asumir el desgaste"

El presidente del Partido Popular insiste en la necesidad de unificar apoyos frente a próximas elecciones autonómicas mientras enfatiza el compromiso de ejercer responsabilidades y recuperar mayorías, en referencia a la situación interna de la derecha española y a sus competidores conservadores

Feijóo pide concentrar el voto

España defiende las energías renovables como una oportunidad de soberanía nacional

Infobae

El Liverpool pierde a Conor Bradley para lo que resta de temporada

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Supremo da un plazo

El Supremo da un plazo de cinco días a Ábalos y Koldo para pagar una fianza de 60.000 euros: si no la abonan se enfrentarán al embargo de sus bienes

Pedro Sánchez marca desde La Moncloa los límites de la relación con Estados Unidos: “Ser proatlantista, como España, no significa vasallaje”

La mayor incautación en alta mar en España: interceptan casi diez toneladas de cocaína antes de llegar a Canarias desde Brasil

La Audiencia Nacional archiva la investigación por el apagón al no existir “un mínimo indicio” de “sabotaje terrorista”

Álvaro García Ortiz ya ha encontrado nuevo trabajo como fiscal en la Sección Social del Tribunal Supremo tras su condena

ECONOMÍA

Estos son los requisitos indispensables

Estos son los requisitos indispensables para pedir una incapacidad permanente en 2026, según un abogado: “Si no cumples uno de ellos no te la dan”

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 4

Los vecinos de Villamanín solo podrán obtener el premio de ‘El Gordo’ si firman un registro en una plataforma digital: “Operativa en dos semanas”

De Guindos da un doble ‘capón’ a Pedro Sánchez: considera “prioritario” el gasto en defensa y un error regular el alquiler

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3 hoy 12 de enero

DEPORTES

El Real Madrid destituye a

El Real Madrid destituye a Xabi Alonso como entrenador

El extenista Pat Cash habla sobre los cambios de entrenador: “Los jugadores se deshacen de ellos por unos dólares”

Este es el dinero que se ha llevado el FC Barcelona por ganar la Supercopa de España

Simeone pide disculpas a Florentino y Vinicius por lo ocurrido durante la semifinal de la Supercopa de España: “No está bien lo que dije”

Xabi Alonso ensalza “el gol espectacular” de Vinícius y dice sentirse orgulloso por el “gran compromiso” del Real Madrid