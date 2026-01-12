El PP ataca a Sánchez por el veto de Sumar al decreto de incentivos a caseros: "Ni los socios le compran su plan trucho"

El rechazo público al decreto ley sobre incentivos fiscales para arrendadores anunciado por el presidente Pedro Sánchez, por parte de Sumar —principal aliado gubernamental del PSOE—, generó una reacción inmediata en la oposición, que destacó la aparente erosión de apoyos internos al Ejecutivo. De acuerdo con información publicada por el medio, cargos destacados del Partido Popular (PP) centraron sus críticas en la falta de cohesión dentro del mismo Gobierno, cuestionando la capacidad de Sánchez para sostener consensos básicos incluso con sus socios de coalición.

El medio detalló que la controversia estalló luego del anuncio de Pedro Sánchez acerca de un decreto ley que plantea una bonificación fiscal completa en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para arrendadores, con el objetivo de que estos no eleven el precio del alquiler al renovar los contratos. Sumar, la formación liderada por la vicepresidenta Yolanda Díaz, comunicó de forma categórica su negativa a respaldar la iniciativa durante su tramitación parlamentaria, argumentando que el plan solo se ha diseñado “pensando en los rentistas”. Según publicó el medio, Alberto Ibáñez, portavoz de Vivienda de Sumar, calificó la medida como “un regalo inaceptable a los rentistas mientras da la espalda a los inquilinos”.

La reacción del Partido Popular fue inmediata y contundente. El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, declaró que la situación evidencia un progresivo aislamiento político del presidente del Gobierno, asegurando que “Ya no es que este Gobierno no tenga apoyos en el Parlamento. Es que no tiene apoyos entre el propio Gobierno”. Según consignó el medio, otros dirigentes de la oposición endurecieron aún más el tono. El secretario general del PP, Miguel Tellado, afirmó que Sánchez “ya no es capaz ni de evitar hacer el ridículo”, en referencia directa a la rapidez con la que sector oficialista de la coalición desautorizó la propuesta.

Alma Ezcurra, vicesecretaria de Sectorial del PP, resaltó la frase “ni los socios le compran a Sánchez su plan trucho” y señaló, en la red social X, que tras siete años de políticas progresistas bajo el liderazgo del PSOE, el resultado es que “acaban corrigiéndose entre ellos”. Por su parte, Carmen Fúnez, vicesecretaria de Política Social popular, criticó que “a los diez minutos de anunciar una medida, sus propios socios ya la habían tumbado”, calificando la situación como un ejemplo de gobernar “sin apoyos ni rumbo”, según reportó el medio.

En el Congreso de los Diputados, la portavoz del Grupo Popular, Ester Muñoz, subrayó que en la misma jornada que Sánchez anunció el plan fiscal, “la otra parte del Gobierno le ha dicho que ‘de eso na de na’”. Destacó que la falta de acuerdo interno traduce una situación en la que “no hay nadie al volante”, según publicó el medio.

En el ámbito de las propuestas de vivienda, Héctor Palencia, portavoz de Transportes del PP en el Congreso, comparó la labor de la oposición frente al Gobierno. Señaló que Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, presentó en Barcelona quince medidas específicas cuya elaboración describió como “serias y trabajadas” para hacer frente al problema del acceso a la vivienda. Palencia contrastó estas propuestas con las “tres ocurrencias” de Pedro Sánchez y sostuvo que “su Gobierno tumba en cuatro horas”, para ilustrar la rapidez y contundencia del rechazo interno.

Sumar, a través de sus portavoces y de la propia Yolanda Díaz, descartó cualquier apoyo al texto en el Congreso, sosteniendo que la iniciativa prioriza a quienes ya obtienen rentabilidad en el mercado del alquiler, sin ofrecer soluciones estructurales para los inquilinos. Sumar calificó la propuesta como insuficiente y no alineada con los intereses de quienes enfrentan dificultades para acceder a la vivienda.

El PP subrayó que la ruptura de consensos dentro de la coalición oficialista se ha convertido en una constante, y consideró que la falta de acuerdos sólidos socava tanto la credibilidad del Gobierno como su capacidad para impulsar reformas. Según reportó el medio, representantes populares denunciaron que la inestabilidad interna está afectando directamente la gestión de áreas sensibles como la política de vivienda.

Las estrategias y declaraciones evidencian la insistencia de la oposición en asociar los desencuentros recientes a una presunta debilidad institucional del presidente Sánchez, mientras Sumar centra su postura en la defensa de políticas orientadas a los inquilinos y al control de los precios de alquiler, distanciándose de incentivos fiscales dirigidos a los propietarios. A juicio de sus portavoces, la política de vivienda debe basarse en medidas integrales y no en “regalos inaceptables”.

El debate sobre la vivienda y la política fiscal se ubicó en el centro de la confrontación política, colocando en primer plano tanto la solidez de la coalición de Gobierno como el alcance de los mecanismos propuestos para abordar el problema del alquiler en España, según informó el medio. Las próximas sesiones parlamentarias determinarán el destino de la propuesta y el nivel de cohesión que logra mantener el Ejecutivo en medio de presiones tanto externas como internas.