Abascal inicia la precampaña en Aragón con la mira puesta en la España despoblada, "traicionada por el bipartidismo"

La decisión de Vox de celebrar su acto electoral en Teruel busca lanzar un mensaje directo a la llamada “España vaciada”, según declaraciones de Santiago Abascal recogidas por el medio fuente. El líder de la formación explicó que la elección de esta ciudad no responde al azar, sino que constituye una postura frente a lo que identifica como abandono institucional de las zonas menos pobladas, provocado principalmente por la preferencia de los partidos tradicionales por las regiones con mayor peso electoral. En este contexto, el encuentro marcó el inicio oficial de la precampaña de Vox para las elecciones autonómicas del próximo 8 de febrero en Aragón.

De acuerdo con la información publicada, Abascal presentó en Teruel a Alejandro Nolasco como candidato de Vox a la Presidencia de Aragón. Durante su intervención, el dirigente defendió que la selección de Teruel sirve como “declaración de intenciones” tanto para esa provincia como para otras áreas rurales españolas que, según su análisis, han quedado excluidas de las prioridades del bipartidismo formado por el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español. Según lo detallado por la fuente, Abascal sostuvo que ambos partidos han centrado sus esfuerzos en Cataluña y los grandes núcleos urbanos, descuidando el desarrollo social y económico de zonas menos habitadas.

El líder de Vox aprovechó su discurso para mencionar la intervención de Pedro Sánchez en la zona, a quien acusó de actuar únicamente por intereses de oportunidad política. Abascal recordó que el presidente del Gobierno se volcó sobre Teruel durante procesos como la investidura de 2020, en referencia al apoyo que Sánchez recibió de Teruel Existe, y en fechas más recientes, ante informaciones sobre la estancia del exministro José Luis Ábalos en el Parador local. Según consignó el medio fuente, la actuación de Sánchez en esos momentos evidencia, según Abascal, una actitud instrumental hacia las regiones rurales apenas ganan importancia coyuntural.

El mensaje de Abascal también incluyó una crítica a las políticas y actuaciones del Gobierno central, centrando sus argumentos en presuntos casos de corrupción que afectarían al entorno de Pedro Sánchez y en la gestión política general del Ejecutivo. Sostuvo que “el problema de Teruel, Aragón y España es Sánchez”, aludiendo directamente al presidente como responsable de los males que observa en la región y en el conjunto del país. Sin embargo, Abascal puntualizó que “la dificultad para resolver el problema se llama PP”, lo que extiende su crítica también a la principal fuerza de la oposición.

La estrategia discursiva de Vox insiste en la equiparación entre el PP y el PSOE, a quienes responsabiliza de mantener políticas similares e intercambiables. El líder de la formación manifestó, en palabras recogidas por el medio, que “el PP lo pacta todo con Sánchez, en Bruselas y en muchos sitios de España”. Para Abascal, esto es muestra de que las diferencias entre ambos partidos son, en la práctica, inexistentes cuando se trata de la toma de decisiones relevantes.

Entre las materias señaladas como prioritarias, Abascal enumeró lo que considera problemas centrales asociados al bipartidismo: las políticas verdes, a las que acusa de perjudicar la actividad agropecuaria; el fenómeno migratorio, calificado por su formación como “invasión” y responsable de inseguridad, presión sobre el sistema sanitario y cambios sociales; la carga impositiva; y la “islamización” del país. El medio fuente detalló que el presidente de Vox considera que en todos estos aspectos, su partido representa una alternativa inédita en el escenario nacional.

Además, Abascal recordó que Vox optó por salir de distintos gobiernos de coalición donde participaba junto al Partido Popular, acción que justificó como muestra de fidelidad a sus compromisos con el electorado. En sus palabras, “tenemos un compromiso y estamos dispuestos a cumplirlo”. Según publicó el medio, esta decisión pretende reforzar la imagen de Vox como una fuerza política independiente de los grandes partidos y con vocación de ruptura respecto al esquema tradicional.

Durante su intervención, el líder de Vox insistió en que su partido apuesta por un cambio en la orientación política del país. Hizo un llamado explícito al voto para su formación, comprometido en defender lo que denominó “políticas de sentido común” en cualquier posición institucional que ocupe: tanto en solitario, como en coalición o en la oposición. Abascal concluyó afirmando que Vox ofrece “un cambio de rumbo radical en la política española” y que su compromiso con esta transformación es absoluto, en palabras recogidas en el acto y consignadas por el medio fuente.

El evento en Teruel sirvió, además, como presentación ante simpatizantes y medios de los principales candidatos de Vox en Aragón, con el objetivo de posicionar a la formación como una opción preferente para el electorado rural y para quienes se consideran perjudicados por el desarrollo de políticas estatales recientes. Según la fuente de información, el partido busca capitalizar el descontento existente en regiones afectadas por la despoblación y la falta de infraestructuras y oportunidades.

El inicio de campaña en Teruel refuerza la estrategia de Vox de priorizar territorios donde otros partidos han perdido presencia o visibilidad, según el propio Abascal. Esta acción política refuerza la imagen del partido como alternativa al bipartidismo y, al mismo tiempo, busca consolidar un discurso que ponga en primer plano los problemas vinculados al mundo rural y la despoblación. Tal como indicó el líder de Vox en sus declaraciones, las propuestas de la formación tratarán de responder a las demandas no cubiertas por los partidos hegemónicos en décadas recientes.