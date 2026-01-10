Vonn se supera a sí misma al vencer en el descenso de Zauchensee (Austria)

Redacción deportes, 10 ene (EFE).- La estadounidense Lindsey Vonn volvió a demostrar este sábado que su veteranía no tiene techo al imponerse, a sus 41 años, en el descenso de Zauchensee (Austria) de la Copa del Mundo de esquí alpino, lo que supone su segundo triunfo en la presente temporada y su quinto podio.

Con su victoria número 83 en la Copa del Mundo, Vonn pulveriza su propio récord de ser la esquiadora de más edad, también en la categoría masculina, en ganar una prueba en esta competición, logrado en el descenso de St. Moritz (Suiza) el pasado 12 de diciembre.

Vonn, que regresó a la competición la pasada temporada después de cinco años ausente debido a sus problemas de rodilla, demostró en Zauchensee su gran estado de forma y su condición de favorita en la especialidad en los Juegos de Milán Cortina d'Ampezzo, que comenzarán el próximo 6 de febrero.

En el cuarto descenso de la Copa del Mundo, la esquiadora de Minnesota hizo un tiempo de 1:06.24, con una ventaja de 37 centésimas sobre la noruega Kajsa Vickhoff Lie y de 48 sobre la estadounidense Jacqueline Wiles.

Vonn, quien salió en sexta posición, asentó su triunfo en el tercer y cuarto sector, en los que fue segunda y primera, respectivamente.

La mala noticia de la jornada fue la caída de la austríaca Magdalena Egger, quien tuvo que ser evacuada en helicóptero debido al golpe que se dio en la rodilla derecha y que le podría dejar fuera de los Juegos de Invierno.

Con su cuarto podio en los cuatro descensos disputados hasta ahora, Vonn amplía su dominio en la clasificación general de la disciplina con 340 puntos, frente a los 211 de la alemana Emma Aicher, que fue sexta, y la italiana Laura Pirovano (167), cuarta en Zauchensee.

En la general de la Copa del Mundo, la estadounidense Mikaela Shiffrin, que no compite en descenso, sigue siendo líder, con 823 puntos, por delante de la suiza Camille Rast (703) y la neozelandesa Alice Robinson (489), mientras que Vonn es sexta con 450 puntos.

Zauchensee vuelve a acoger este domingo la siguiente cita de la competición con la prueba del supergigante. EFE