Hoy es noticia en España (23:00 horas)

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA
La propuesta de financiación deja un Illa eufórico, un Junqueras práctico y un PP irritado
Feijóo convoca a los barones del PP a una cumbre sobre financiación autonómica en Zaragoza
PARTIDOS PP
El PP citará a Salazar en la comisión Koldo del Senado antes de las eleciones de Aragón
El PP quiere que Zapatero explique en el Senado sus "tratos" con Maduro
El PP insiste en construir y perseguir la okupación como soluciones en materia de vivienda
POLÍTICA EXTERIOR
Albares: ningún Gobierno en el mundo ha hecho lo que este por los venezolanos
Albares defiende avanzar hacia un ejército europeo para no depender de terceros
ETA PRESOS
Miles de personas piden el fin de "la vulneración" de los derechos de los presos de ETA
EH BILDU ASAMBLEA
Otegi insiste en una lista nacional en las generales para actuar como pueblo vasco
DEBATE CATALUÑA
Puigdemont pide seguir "luchando" por Cataluña diez años después de ser elegido president
AGRICULTORES PROTESTAS
Los agricultores siguen cortando carreteras en Cataluña y bloquean el puerto de Tarragona
TIEMPO BORRASCA
Riesgo de aludes, nevadas y viento ponen este sábado en avisos a 10 comunidades autónomas
SUMAR COMPROMÍS
El portavoz de Vivienda de Sumar afirma que Bustinduy sería un magnífico ministro del ramo
ESPAÑA VENEZUELA
Miles de manifestantes denuncian en Santiago la "agresión" de Estados Unidos en Venezuela
DANA VALENCIA
Reproducen la inundación de la dana y abren la vía a una mejor respuesta ante emergencias
MOTOS PINGÜINOS
Desfiles, música y un gran ambiente de hermandad en el día grande de Pingüinos
SUCESOS LOGROÑO
Investigan la muerte de dos jóvenes sin signos de violencia en una obra en Logroño
SUCESOS INCENDIO
Muere una mujer en el incendio de su vivienda en Real Sitio de San Ildefonso (Segovia)
DELITOS ODIO
Cargas policiales y cuatro Mossos heridos en una protesta contra Núcleo Nacional
ALTAMIRA VISITAS
La nueva generación que entra por primera vez a la cueva original de Altamira
