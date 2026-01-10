Hoy es noticia en España (23:00 horas)

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

La propuesta de financiación deja un Illa eufórico, un Junqueras práctico y un PP irritado

Feijóo convoca a los barones del PP a una cumbre sobre financiación autonómica en Zaragoza

PARTIDOS PP

El PP citará a Salazar en la comisión Koldo del Senado antes de las eleciones de Aragón

El PP quiere que Zapatero explique en el Senado sus "tratos" con Maduro

El PP insiste en construir y perseguir la okupación como soluciones en materia de vivienda

POLÍTICA EXTERIOR

Albares: ningún Gobierno en el mundo ha hecho lo que este por los venezolanos

Albares defiende avanzar hacia un ejército europeo para no depender de terceros

ETA PRESOS

Miles de personas piden el fin de "la vulneración" de los derechos de los presos de ETA

EH BILDU ASAMBLEA

Otegi insiste en una lista nacional en las generales para actuar como pueblo vasco

DEBATE CATALUÑA

Puigdemont pide seguir "luchando" por Cataluña diez años después de ser elegido president

AGRICULTORES PROTESTAS

Los agricultores siguen cortando carreteras en Cataluña y bloquean el puerto de Tarragona

TIEMPO BORRASCA

Riesgo de aludes, nevadas y viento ponen este sábado en avisos a 10 comunidades autónomas

SUMAR COMPROMÍS

El portavoz de Vivienda de Sumar afirma que Bustinduy sería un magnífico ministro del ramo

ESPAÑA VENEZUELA

Miles de manifestantes denuncian en Santiago la "agresión" de Estados Unidos en Venezuela

DANA VALENCIA

Reproducen la inundación de la dana y abren la vía a una mejor respuesta ante emergencias

MOTOS PINGÜINOS

Desfiles, música y un gran ambiente de hermandad en el día grande de Pingüinos

SUCESOS LOGROÑO

Investigan la muerte de dos jóvenes sin signos de violencia en una obra en Logroño

SUCESOS INCENDIO

Muere una mujer en el incendio de su vivienda en Real Sitio de San Ildefonso (Segovia)

DELITOS ODIO

Cargas policiales y cuatro Mossos heridos en una protesta contra Núcleo Nacional

ALTAMIRA VISITAS

La nueva generación que entra por primera vez a la cueva original de Altamira

