Hoy es noticia en España (23:00 horas)

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

La propuesta de financiación deja un Illa eufórico, un Junqueras práctico y un PP irritado

Feijóo convoca a los barones del PP a una cumbre sobre financiación autonómica en Zaragoza

PARTIDOS PP

El PP citará a Salazar en la comisión Koldo del Senado antes de las eleciones de Aragón

El PP quiere que Zapatero explique en el Senado sus "tratos" con Maduro

El PP insiste en construir y perseguir la okupación como soluciones en materia de vivienda

POLÍTICA EXTERIOR

Albares: ningún Gobierno en el mundo ha hecho lo que este por los venezolanos

Albares defiende avanzar hacia un ejército europeo para no depender de terceros

ETA PRESOS

Miles de personas piden el fin de "la vulneración" de los derechos de los presos de ETA

EH BILDU ASAMBLEA

Otegi insiste en una lista nacional en las generales para actuar como pueblo vasco

DEBATE CATALUÑA

Puigdemont pide seguir "luchando" por Cataluña diez años después de ser elegido president

AGRICULTORES PROTESTAS

Los agricultores siguen cortando carreteras en Cataluña y bloquean el puerto de Tarragona

TIEMPO BORRASCA

Riesgo de aludes, nevadas y viento ponen este sábado en avisos a 10 comunidades autónomas

SUMAR COMPROMÍS

El portavoz de Vivienda de Sumar afirma que Bustinduy sería un magnífico ministro del ramo

ESPAÑA VENEZUELA

Miles de manifestantes denuncian en Santiago la "agresión" de Estados Unidos en Venezuela

DANA VALENCIA

Reproducen la inundación de la dana y abren la vía a una mejor respuesta ante emergencias

MOTOS PINGÜINOS

Desfiles, música y un gran ambiente de hermandad en el día grande de Pingüinos

SUCESOS LOGROÑO

Investigan la muerte de dos jóvenes sin signos de violencia en una obra en Logroño

SUCESOS INCENDIO

Muere una mujer en el incendio de su vivienda en Real Sitio de San Ildefonso (Segovia)

DELITOS ODIO

Cargas policiales y cuatro Mossos heridos en una protesta contra Núcleo Nacional

ALTAMIRA VISITAS

La nueva generación que entra por primera vez a la cueva original de Altamira

Markus Howard (Baskonia) se perderá dos partidos más como mínimo por su lesión muscular

Infobae

Carlos Álvarez: “Siempre creímos, pero el nuevo entrenador hace que creas más fuerte”

Infobae

Miguel Almirón sueña con llegar lejos en el regreso de Paraguay al Mundial 16 años después

Infobae

Funes espera "un partido complicadísimo" ante el "equipo revelación"

Infobae

Los cinco españoles liberados por Venezuela se encuentran ya en España

Tras aterrizar en Madrid tras su excarcelación, los nacionales españoles lograron reunirse con allegados, permanecen alejados de la prensa y las autoridades privilegian la discreción sobre los detalles de su regreso por motivos de seguridad y privacidad

Los cinco españoles liberados por
NACIONAL

Feijóo convoca a los barones

Feijóo convoca a los barones del PP a una cumbre sobre financiación autonómica para hacer un frente común contra la de Pedro Sánchez

Muere una niña de 10 años en una colisión frontal entre dos coches en Córdoba

Vuelven a España las madres de los menores afectados por el naufragio en Indonesia mientras la Policía sigue investigando si hubo negligencia en el accidente

Un padre logra que la Justicia modifique el uso de la vivienda familiar tras probar con un detective privado que la madre ya no reside allí

María Jesús Montero defiende el nuevo modelo de financiación autonómica: “No hay excusa posible para decir que no” a los millones para las comunidades

ECONOMÍA

Resultados del Sorteo 5 Super

Resultados del Sorteo 5 Super Once: ganadores y números premiados

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 10 enero

Qué cambia con el nuevo modelo de financiación de Hacienda: así se reparte el aumento de recursos

Números ganadores del Super Once del 10 enero

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

DEPORTES

Ilia Topuria logra ganar la

Ilia Topuria logra ganar la primera batalla judicial a Giorgina Uzcategui: la Justicia desestima la petición de su exmujer

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España