Austria gana la prueba por parejas ('super-team') de Zakopane

Redacción deportes, 10 ene (EFE).- Austria, para la que saltaron Jan Hörl y Stephan Embacher, ganó la prueba por parejas ('Super-team') de la Copa del Mundo de saltos de esquí nórdico que se disputó este sábado en Zakopane (Polonia) y en la que Eslovenia y el equipo local ocuparon la segunda y la tercera plaza final, respectivamente.

Este domingo, Zakopane albergará una prueba individual de la Copa del Mundo, competición que lidera el esloveno Dome Prevc, flamante ganador de la septuagésima cuarta edición del prestigioso Cuatro Trampolines. EFE

