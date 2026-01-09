Espana agencias

Urtasun reclama concretar en el modelo de financiación un suelo fiscal contra el 'dumping'

El portavoz de Sumar insiste en establecer límites que impidan ventajas fiscales desleales entre regiones, subrayando la necesidad de proteger los recursos destinados a servicios públicos e impedir que sean usados para suprimir tributos sobre grandes patrimonios

Guardar

Ernest Urtasun, portavoz de Sumar y ministro de Cultura, advirtió que el Gobierno no permitirá que las comunidades autónomas empleen los fondos adicionales del nuevo sistema de financiación para eliminar impuestos que gravan a los grandes patrimonios. Según informó la prensa desde la Delegación del Gobierno en Catalunya, Urtasun remarcó la importancia de establecer en el próximo modelo financiero un suelo fiscal que combata las prácticas conocidas como ‘dumping’ fiscal, especialmente en lo relativo a los tributos sobre la riqueza, y subrayó que “no podemos volcar 21.000 millones de euros más al sistema de financiación autonómica y que esos recursos los utilicen algunas comunidades autónomas, como la Comunidad de Madrid, para eliminar impuestos a los más ricos”.

En declaraciones recogidas por los medios de comunicación, Urtasun señaló que el Ejecutivo implementó el impuesto de solidaridad a las grandes fortunas con el objetivo de impedir la supresión del impuesto de patrimonio en determinadas comunidades autónomas. Además, advirtió al Partido Popular que el Gobierno central observa de cerca el uso de estos recursos y no aceptará que se destinen a la supresión de tributos dirigidos a las rentas más altas.

El medio detalló que Urtasun aludió directamente a la situación de Catalunya, que, según apuntó, ha sufrido la competencia fiscal de otras autonomías gobernadas por el PP. Explicó que dichas regiones han eliminado sistemáticamente impuestos como el de patrimonio, sucesiones y donaciones, generando un desequilibrio que, en su opinión, perjudica a territorios como Catalunya.

Urtasun valoró de manera positiva el acuerdo alcanzado en torno al nuevo sistema de financiación autonómica. A juicio del ministro, este avance resultará favorable tanto para Catalunya como para el resto de comunidades, al corregir la infrafinanciación que venía afrontando la Generalitat de Catalunya. Sostuvo que mejorar la financiación autonómica repercutirá en la calidad de los servicios públicos, beneficiando a la ciudadanía en su conjunto.

El portavoz de Sumar también destacó que la propuesta facilitará una mayor autonomía fiscal y soberanía fiscal a las comunidades autónomas, de manera que puedan gestionar de forma más eficaz sus competencias. Dentro del nuevo modelo, Urtasun resaltó la existencia de mecanismos de solidaridad entre los territorios para corregir las desigualdades de renta, fomentando un reparto más equitativo de los recursos.

Por su parte, la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, precisó que el modelo aprobado mantiene el principio de ordinalidad en el caso de Catalunya. Este principio implica que las comunidades que más aportan al sistema común sean igualmente las que experimentan una mayor recepción de recursos. Según consignó la prensa, Montero puso en valor que el nuevo esquema respete esta proporcionalidad, en respuesta a una demanda histórica de la Generalitat de Catalunya y de otros territorios que reclaman mayor correlación entre sus aportaciones y los fondos que reciben.

La posición expresada por Urtasun evidencia la tensión persistente en torno al uso de los fondos autonómicos y la política fiscal en España. El ministro insistió en la necesidad de incluir, dentro del acuerdo de financiación, limitaciones claras que eviten ventajas fiscales desleales entre autonomías y protejan los fondos destinados a servicios públicos esenciales. De este modo, reiteró que establecer límites al uso de los recursos es fundamental para impedir que se supriman tributos sobre los grandes patrimonios, lo cual, según subrayó el portavoz, afectaría la igualdad entre territorios.

De acuerdo con lo publicado, el debate sobre la reforma del sistema de financiación se encuentra en un momento clave, ya que la definición de modelos fiscales y de reparto incide tanto en las competencias autonómicas como en la calidad y sostenibilidad de los servicios públicos en las distintas regiones del país.

Temas Relacionados

Financiación autonómicaErnest UrtasunGobierno de EspañaSumarMaría Jesús MonteroComunidad de MadridCatalunyaDumping fiscalImpuesto de solidaridadServicios públicosEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Page prefiere que "hablen los españoles" a consentir un "atropello" en la financiación

Infobae

Baleares rechaza el proyecto de financiación autonómica:"Nunca aceptaremos esta propuesta"

Infobae

Robles pide al PP y al resto de partidos "sentido de Estado" para aprobar la misión en Ucrania llegado el momento

La responsable de Defensa urge a las principales formaciones a respaldar una eventual colaboración militar española en territorio ucraniano, subrayando que solo se trataría de labores no ofensivas y pendientes de aprobación parlamentaria, en medio de posturas políticas divididas

Robles pide al PP y

Otegi insiste en una lista nacional en las generales para actuar como pueblo vasco

Infobae

Barbón se reúne en audiencia con el Papa León XIV este sábado

Barbón se reúne en audiencia
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El buque escuela ‘Juan Sebastián

El buque escuela ‘Juan Sebastián de Elcano’ sale desde Cádiz un año más para su instrucción: visitará el Caribe o la costa de EEUU

Albares afirma que el Ejecutivo de Sánchez es “el único Gobierno de España” que “ha hecho algo” por los venezolanos

Albares defiende la creación de un ejército de Europa para “sentarse en la mesa de los grandes poderes”

La “falta de control” del Instituto Social de la Marina provoca que trabajadores del mar reciban a la vez subsidios por desempleo y otras ayudas incompatibles

La nueva financiación autonómica quiere incendiar el PP: la jugada de Pedro Sánchez antes de un ciclo electoral clave

ECONOMÍA

Sorteo 1 de la Triplex

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Los agricultores catalanes critican el pacto entre la Unión Europea y Mercosur: “Nos toman el pelo, no podemos competir contra esos países”

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

La brecha invisible de la transición energética: el 84% de la energía renovable se produce en la España vaciada, pero sin dejar dinero a esas regiones

DEPORTES

Ilia Topuria logra ganar la

Ilia Topuria logra ganar la primera batalla judicial a Giorgina Uzcategui: la Justicia desestima la petición de su exmujer

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España