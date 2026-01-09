Robles celebra la liberación de los presos en Venezuela acusados falsamente de ser del CNI

Madrid, 9 ene (EFE).- La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha celebrado la liberación de los presos políticos en Venezuela, en especial de José María Basoa y Andrés Martínez Adasme, que fueron capturados bajo la acusación de pertenecer al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y tratar de atentar contra Nicolás Maduro.

Una imputación "absolutamente falsa", ha recalcado la ministra en declaraciones a los medios durante una visita a la Agrupación de Transporte Nº1 del Ejército de Tierra: "Primero, porque no forman parte del CNI, y segundo, porque el CNI no se dedica nunca y en ningún caso a conspirar contra Gobiernos".

Robles ha valorado como "una magnífica noticia" la liberación de los cinco presos liberados y ha manifestado su deseo de que todos los demás también sean puestos en libertad, algo para lo que el Gobierno está haciendo gestiones.

Ha señalado que es "evidente" que el que haya personas privadas de libertad "sin ninguna razón, sin ninguna causa, sin ningún juicio justo" en ningún caso es aceptable.

Pero ha destacado que, para ella, es "especialmente un motivo de satisfacción" la liberación de estos dos ciudadanos vascos a los que se vinculó con el CNI, a los que ha transmitido su alegría y también su "especial dolor" al saber que estaban siendo privados libertad por una acusación falsa.

Preguntada por el papel del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero para conseguir la liberación de estos presos, la ministra ha dicho no tener detalles sobre ese asunto.

Y al ser cuestionada por la relación entre la actuación de Estados Unido en Venezuela y la de Rusia en Ucrania, Robles ha aclarado que Putin está "vulnerando la legislación internacional y el derecho humanitario", algo "absolutamente rechazable y reprobable".

"Entendemos que cualquier actuación, la realice quien la realice, cuando se está al margen del derecho internacional, en ningún caso es legítima", ha subrayado, antes de recordar que España "ha hecho siempre una apuesta clara e inequívoca por el derecho internacional".

"La vamos a seguir haciendo, vamos a denunciar cuando hay vulneraciones del derecho internacional y, sobre todo, en este caso, vamos a estar siempre con Ucrania y vamos a seguir trabajando para que haya una transición pacífica y democrática en Venezuela", ha concluido sobre este tema. EFE