Los accionistas del hongkonés Hang Seng Bank aprueban la propuesta de compra de HSBC

Shanghái (China), 9 ene (EFECOM).- Los accionistas del banco hongkonés Hang Seng Bank votaron este jueves a favor de la oferta de 13.600 millones de dólares que efectuó su propietario y a la postre mayor banco de Europa, HSBC, con intención de retirarlo del mercado bursátil para convertirlo en una compañía no cotizada.

Según indicaron ambas entidades anoche en un comunicado conjunto a la Bolsa de Hong Kong, donde cotizan, un 85,75 % de los accionistas independientes mostraron su apoyo a la iniciativa, superando el umbral necesario, del 75 %.

También se cumplió la condición de que menos de un 10 % de votos fueran en contra, con un 5,89 % del total.

Así, Hang Seng Bank detendrá su cotización el próximo 14 de enero y abandonará definitivamente el parqué a cuyo índice de referencia da nombre el día 27, poniendo así fin a 54 años en los que ha sido una de las compañías más destacadas del mercado de la antigua colonia británica.

La oferta contempla la compra por parte de HSBC del 37 % que aún no controla de la entidad local por 106.000 millones de dólares hongkoneses (13.612 millones de dólares, 11.654 millones de euros).

El precio, de 155 dólares hongkoneses (19,9 dólares, 17 euros) por acción, supuso una prima del 30 % con respecto a los niveles de cotización previos al anuncio, aunque desde entonces el valor bursátil de Hang Seng Bank ha reducido esa brecha al repuntar un 29 %.

Los analistas esperaban un apoyo mayoritario a la oferta, especialmente dada la exposición de Hang Seng Bank a un mercado inmobiliario sumido aún en apuros en la región semiautónoma china.

A mediados del año pasado, sus créditos deteriorados en ese sector habían crecido un 85 %, aunque el consejero delegado de HSBC, Georges Elhedery, desmintió que la oferta tuviera por objetivo resolver esos problemas de préstamos tóxicos.

HSBC ha prometido "una mayor alineación" y "más inversión" para satisfacer las necesidades de mercados y clientes, y aprovechar "las múltiples oportunidades de crecimiento que esperan a Hong Kong", avanzando asimismo que no hará despidos y que Hang Seng Bank retendrá su identidad corporativa y red de oficinas.

Tras recibir la luz verde de los accionistas, Elhedery aplaudió la "sólida confianza" en Hang Seng Bank y en las "oportunidades" que presenta su control total por parte de HSBC.

En su última cuenta de resultados, HSBC cifró en 125 puntos básicos el impacto de la compra total de Hang Seng Bank en términos de reducción de capital, razón por la cual no anunciará nuevas recompras de acciones durante al menos tres trimestres.

Hang Seng Bank fue fundado en 1933, y HSBC adquirió un 51 % de su capital en 1965, siete años antes de salir a bolsa y convertirse en el primer banco en hacerlo en Hong Kong tras la II Guerra Mundial.

Esta mañana, hacia las 11:00 hora local (03:00 GMT), las acciones de HSBC caían un 0,81 % en Hong Kong, mientras que las de Hang Seng Bank subían un 0,33 %. EFECOM

