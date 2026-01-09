Espana agencias

La rentabilidad de la banca española sigue creciendo y llega al 14,2 % en septiembre

Madrid, 9 ene (EFECOM).- La rentabilidad de la banca española sobre sus recursos propios siguió creciendo y alcanzó el 14,2 % a cierre de septiembre de 2025, frente al 14,09 % de un año antes y casi dos puntos porcentuales más que el promedio desde 2022, gracias al negocio y los tipos de interés.

La solvencia de las entidades también aumentó, con una ratio de capital de máxima calidad (CET1) del 13,83 % a finales del tercer trimestre; una Tier 1 del 15,43 %, y la ratio de capital total en el 17,92 %, según los datos publicados este viernes por el Banco de España.

El coste de riesgo aumentó ligeramente hasta el 0,85 %, por encima del 0,81 % del trimestre anterior, en tanto que la tasa de morosidad bajó al situarse en el 2,72 %, frente al 3,05 % de septiembre de 2024.

En el caso de las grandes entidades, la morosidad bajó al 2,85 %, mientras que en las menos significativas se situó en el 2,26 %.

La relación entre los préstamos en vigilancia especial, aquellos que siguen al corriente de pago pero con riesgo de entrar en mora, y los préstamos totales aumentó ligeramente hasta el 5,79 %, frente al 5,77 % del trimestre anterior.

La ratio de apalancamiento agregada se situó en el 5,75 % en el tercer trimestre de 2025, igual que en el trimestre anterior.

En cuanto a la ratio crédito-depósitos, se redujo en el tercer trimestre hasta el 95,44 %, frente al 96,52 % de un año antes, y la ratio de cobertura de liquidez bajó al 174,37 %, aunque sigue muy por encima del requisito regulatorio del 100 %. EFECOM

