El acuerdo comercial de la UE con Mercosur se firmará el 17 de enero en Paraguay

Asunción, 9 ene (EFECOM).- El acuerdo de asociación entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) se firmará el próximo 17 de enero en Asunción, la capital de Paraguay, país que ostenta la presidencia rotatoria del bloque sudamericano, confirmó el canciller paraguayo, Rubén Ramírez. EFECOM

