Condenan a 17 años de prisión a la mujer que mató a su tía de 91 años y meterla en una maleta en Sineu

La acusada admitió la autoría ante el Tribunal del Jurado tras llegar a una conformidad con Fiscalía, por lo que recibió prisión e inhabilitación absoluta, según el TSJIB, sólo restando la redacción de la sentencia definitiva

La sentencia que impondrá prisión e inhabilitación absoluta a la mujer responsable del asesinato de su tía de 91 años en Sineu solo espera la redacción definitiva por parte del tribunal, luego de que la acusada admitiera los hechos y aceptara el acuerdo con la Fiscalía. Según detalló el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), la mujer recibió una condena de 17 años de cárcel y la inhabilitación absoluta tras declararse autora del delito durante una vista oral celebrada en la Audiencia Provincial de Palma.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press y confirmado por el TSJIB, la ahora condenada reconoció ante el Tribunal del Jurado los cargos atribuidos por la Fiscalía, quienes la consideraron responsable de un delito de homicidio agravado. El magistrado presidente del Tribunal del Jurado dictó la condena oralmente este viernes, mientras que la sentencia escrita se dará a conocer en los próximos días.

El relato del Ministerio Público, citado por la agencia, indica que la víctima, una mujer de 91 años con deterioro cognitivo y problemas de movilidad y alimentación, residía junto con la acusada en la localidad mallorquina de Sineu. La mujer se encargaba del cuidado diario de su tía debido a su estado de salud. El 14 de abril de 2024, la acusada inició una agresión contra la anciana, a quien golpeó de manera repetida, se sentó sobre ella presionando sus rodillas y le provocó una grave herida al clavarle un cuchillo de cocina en el tórax, lo que terminó con la vida de la nonagenaria, según detalló el TSJIB.

Después del homicidio, la agresora aplicó varias acciones para ocultar el crimen, según informó Europa Press, intentando simular una muerte accidental y desarrollando un plan para confundir a los servicios médicos y a la policía. Para ello, limpió los rastros de sangre tanto en el suelo como en los muebles del domicilio, e introdujo el cuerpo sin vida de la víctima en una maleta de gran tamaño.

Posteriormente, trasladó la maleta en su vehículo particular hasta su propia residencia en Palma. Desde ese lugar, contactó con el centro de salud y los servicios de emergencias, informando falsamente que la anciana había fallecido para solicitar un certificado de defunción, según la información aportada por el Ministerio Público y consignada por Europa Press.

La autora de los hechos ya había adelantado su disposición a llegar a un acuerdo judicial antes de la vista, aceptando la petición de la Fiscalía sin presentar alegato alternativo, tal como indicó el TSJIB. En un escrito difundido por Europa Press, la acusada manifestó su conformidad con los hechos, la calificación jurídica y la pena establecida en el acuerdo, lo que facilitó el consenso alcanzado entre las partes y propició la rápida resolución del caso.

El dictamen incluye también la imposición de la inhabilitación absoluta, lo que supone la privación de todo derecho y empleo público durante el periodo de la condena. La sala, presidida por el magistrado del Tribunal del Jurado, dejará constancia escrita de la sentencia definitiva en los próximos días para cerrar el procedimiento judicial, según informaron las fuentes judiciales.

