Cinco detenidos en Linares (Jaén) tras un tiroteo en la vía pública y tráfico de drogas

Jaén, 9 ene (EFE).- La Policía Nacional ha detenido en Linares (Jaén) a cinco personas como presuntas autoras de los delitos de tenencia ilícita de armas, riña tumultuaria y tráfico de drogas tras protagonizar un enfrentamiento armado en la vía pública que concluyó con el hallazgo de una plantación de marihuana en una vivienda.

Los cinco detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Linares, que decretó como medida cautelar el destierro de la localidad para cuatro de ellos, según informa la Policía en un comunicado.

La actuación fue llevada a cabo por la Brigada Local de Seguridad Ciudadana, en coordinación con la Brigada Local de Policía Judicial de la Comisaría de Linares.

Los hechos se produjeron cuando una patrulla escuchó varias detonaciones de arma de fuego en el recinto ferial, una zona anexa a un descampado cercano al Camino del Madroñal, área conocida por la actividad de menudeo de sustancias estupefacientes.

Tras el aviso, se desplazaron al lugar varias dotaciones policiales, que localizaron e interceptaron a varios individuos implicados en el enfrentamiento, tres en el recinto ferial y otro en el Camino del Madroñal, este último portando un arma de fuego corta y realizando disparos en respuesta a los efectuados previamente contra él.

Al percatarse de la presencia policial, el individuo se refugió en su domicilio, cuya fachada presentaba impactos de varios proyectiles. Ante la flagrancia delictiva y la gravedad de los hechos, los agentes procedieron a la entrada y registro de la vivienda.

En el interior del inmueble, la Policía localizó una plantación de 582 plantas de marihuana, además de una completa infraestructura para su cultivo y mantenimiento, que incluía sistemas de ventilación, aire acondicionado, extractores de carbono para neutralizar olores, focos de iluminación y una instalación eléctrica con transformadores.

Como resultado de la intervención fueron detenidas otras dos personas por un delito de tráfico de drogas e intervenidas más plantas de marihuana. EFE

