Xavier Anduaga y Génesis Moreno abrirán la 59 temporada de ópera de Las Palmas

Las Palmas de Gran Canaria, 8 ene (EFE).- El tenor donostiarra Xavier Anduaga y la soprano venezolana Génesis Moreno protagonizarán 'L'Elisir D'Amore' de Donizetti, obra que inaugurará el 10 de febrero la 59 edición de la Temporada Lírica de Las Palmas de Gran Canaria-Alfredo Kraus, que ofrecerá en esta edición cinco "grandes títulos" operísticos.

El presidente de Amigos Canarios de la Ópera (ACO), Óscar Muñoz, y el director artístico del festival, Ulises Jaén, han dado a conocer este jueves en rueda de prensa el programa de esta nueva edición que incluye dos obras de Verdi, 'Otello' y 'Simon Boccanegra'; una de Giordano, 'Andrea Chénier'; y otra de Puccini, 'Turandot', que pondrá fin en junio a esta nueva temporada que cuenta con un presupuesto de 1,9 millones de euros.

Se trata de una "temporada apasionante" con unos títulos "muy complicados" que pocas veces se incluyen en un mismo programa pero se han adaptado para lograr unos cantantes de "lujo", ha asegurado Jaén, quien ha destacado la presencia de uno de los mejores tenores del mundo, el polaco Piotr Bezcala, que interpretará a Andrea Chénier en el Teatro Pérez Galdós de Las Palmas de Gran Canaria, tras actuar en el Metropolitan de Nueva York.

Serán las únicas actuaciones de Bezcala en este rol este año, por lo que quien quiera escucharlo en Europa tendrá que viajar a Canarias, ha remarcado Ulises Jaén.

Bezcala cantará junto con la soprano italiana Maria Agresta y el barítono ruso Roman Burdenko, quien ya actuado en otras temporadas de ACO, y todos ellos estarán bajo la dirección musical de Daniel Oren, "número 1" de los directores de ópera, ha subrayado Jaén.

En esta edición también se contará con el tenor estadounidense Michael Fabiano, que ha querido debutar en el rol de Otello en el Teatro Pérez Galdós de Las Palmas de Gran Canaria antes de hacerlo en el Metropolitan de Nueva York, teatro de donde también vendrá la soprano ucraniana Liudmyla Monastyrska, quien protagonizará 'Turandot'.

Monastyrska tendrá como pareja "excepcional" al tenor Angello Villari, en el papel de Calaf, por lo que se espera un "gran final de temporada", que coincide como en años anteriores con las fiestas fundacionales de Las Palmas de Gran Canaria.

Por ello, esta ópera se podrá seguir en directo desde la plaza Stagno, contigua al Teatro Pérez Galdós, donde se instalan una pantallas gigantes para su retransmisión.

'Simon Boccanegra', el tercer título de la temporada, lo protagonizarán el barítono mongol Airubaatar Gabaatar y la soprano vasca Miren Urbieta-Vega, ha señalado Jaén, quien ha hecho hincapié en la espectacular música de esta ópera de Verdi, una de sus obras favoritas, según ha revelado, y que dirigirá Francesco Ivan Ciampa.

En esta edición, además del Coro del Festival de Ópera, colaborarán los de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, en los títulos de 'Otello' y 'Turandot', que reunirá a cerca de 70 coristas. EFE

