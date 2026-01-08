Page afea al Gobierno que la reunión con Junqueras en Moncloa no lleva a un "clima de entendimiento" sobre financiación

García-Page expresó preocupación ante una posible presentación del modelo económico de financiación por parte del Gobierno central, advirtiendo que las comunidades autónomas no han participado en negociaciones ni disponen de información sustancial sobre el proyecto. Según consignó el medio, el presidente de Castilla-La Mancha indicó que existe la intención de exponer la propuesta primero para negociar después, cuestionando la ausencia de diálogo previo con las regiones y la búsqueda de transparencia. A raíz de estos elementos, García-Page manifestó su inquietud por las prioridades del Ejecutivo central, al considerar que el encuentro celebrado en Moncloa entre Pedro Sánchez y Oriol Junqueras, líder de ERC, no contribuye a crear un ambiente propicio para el entendimiento en cuanto a la reforma del sistema de reparto económico español.

De acuerdo con lo publicado por los medios, el presidente castellanomanchego consideró que iniciar el debate sobre la financiación autonómica con un diálogo bilateral entre el Gobierno central y representantes independentistas no representa un mecanismo adecuado para fomentar la cooperación entre las diversas autonomías. La reunión, celebrada el jueves en la sede del Ejecutivo, tuvo como objetivo abordar la continuidad de la legislatura, aunque García-Page opinó que el formato elegido genera una dinámica de “ultimátum o apuesta”, donde algunas partes resultan beneficiadas y otras perjudicadas.

Tal como informó la prensa, García-Page subrayó su rechazo ante la posibilidad de que el Gobierno conceda “una financiación singular” a Cataluña en respuesta a las demandas de los partidos independentistas. Remarcó que Castilla-La Mancha está dispuesta al diálogo sobre el sistema de reparto, recalcando la necesidad de lograr un modelo de financiación equitativo entre los ciudadanos, independientemente de su lugar de residencia dentro del territorio español.

Durante su intervención tras la inauguración de una Estación Depuradora de Aguas Residuales en Villanueva de Alcardete, en Toledo, detalló, según publicó el medio, que el reparto de recursos no debe favorecer a los territorios con mayor riqueza. “A ver si resulta que le cobramos más al que más tiene y menos al que menos tiene pero luego se distribuye por los territorios al revés. Se queda más el que más tiene. Tengo que volver a nacer yo para consentirlo”, manifestó el presidente de la comunidad autónoma. Así, cuestionó que, después de once años de retraso en la reforma del modelo de financiación, aún persista la demanda de privilegios por parte de algunas regiones.

El medio reportó que García-Page instó a que el próximo acuerdo sobre financiación contemple un incremento considerable en los recursos disponibles, al tiempo que advirtió que permanecerá atento ante cualquier intento de establecer ventajas “por sistema” para determinados territorios. Relacionó estas propuestas con la aspiración última de “independencia económica” y, más adelante, “de país”, demanda impulsada por sectores independentistas.

García-Page lanzó una advertencia sobre las implicaciones que tendría ceder en materia de igualdad territorial al PSOE, partido al que pertenece, asegurando que cruzar la “línea roja de la igualdad” significaría un “mayor quebranto” a la ideología socialista en su historia. El presidente autonómico aludió a precedentes recientes, afirmando que el PSOE ya ha traspasado varias líneas límite, pero que ceder en este asunto representaría una vulneración sin comparación.

Según difundió el medio, cuestionado sobre las posibles consecuencias electorales para el PSOE de este debate en los próximos comicios autonómicos, García-Page calificó el tema de “muy controvertido” y poco apropiado para enfrentar procesos electorales regionales. Reconoció que existen importantes diferencias entre las autonomías, cuyos intereses resultan “muy contradictorios”, lo que complica la gestión de la discusión sobre el modelo de financiación y la hace “muy difícil de gestionar”.

El presidente de Castilla-La Mancha expresó además su perplejidad respecto a la falta de un proyecto de presupuestos generales antes del anuncio de un nuevo modelo de financiación, como reseñó el medio. Para García-Page resulta incomprensible que el Estado carezca de presupuestos aprobados mientras se discuten las bases de un sistema cuya viabilidad, desde su perspectiva, no está asegurada ni por el propio Gobierno central.