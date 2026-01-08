Espana agencias

1-0. Olimpia derrota a Marathón y alcanza su título número 40 en Honduras

Tegucigalpa, 7 ene (EFE).- Olimpia se impuso este miércoles por 1-0 (3-2 en el global) a Marathón y se coronó campeón de Honduras tras disputar el segundo partido de la final del torneo Apertura, que se disputó en Tegucigalpa.

El encuentro fue intenso y, en líneas generales, mejor gestionado por el nuevo monarca, que levantó su copa número 40, y el bicampeonato bajo la dirección del uruguayo Eduardo Espinel.

Marathón inició el partido volcado al ataque y ejerció mayor dominio durante los primeros diez minutos. Sin embargo, Olimpia reaccionó rápidamente y comenzó a controlar el juego, generando peligro principalmente por el sector izquierdo con Carlos Sánchez y José Mario Pinto, quienes filtraban pases al centro en busca de Yustin Arboleda y Jorge Benguché, sus referentes en ofensiva.

La primera mitad se caracterizó por una férrea marca, mucha intensidad física y escasas ocasiones claras de gol, reflejo del equilibrio entre los dos equipos que mostraron el mejor nivel a lo largo del torneo.

Marathón intentó inquietar con Odín Ramos, el argentino Nicolás Messiniti -su máximo goleador- y Alexy Vega, pero la sólida defensa olimpista les concedió pocos espacios.

Del otro lado, la zaga verdolaga también cumplió para evitar que Olimpia se fuera en ventaja al descanso.

En el complemento, el conjunto albo salió más decidido a sentenciar el partido y al minuto 54 encontró el gol del título. José Mario Pinto, uno de los hombres más destacados del mediocampo, recibió un pase de Jorge Álvarez, ingresó al área por la izquierda, eludió a un defensor y definió con un disparo cruzado que venció al portero y capitán de Marathón, el panameño César Samudio.

El tanto impulsó a Olimpia, que insistió en ampliar la diferencia, mientras los verdes del Marathón no lograban concretar sus llegadas ante la portería defendida por Édrick Menjívar, también capitán del equipo capitalino.

A partir del minuto 62, el partido se vio interrumpido durante diez minutos debido a un corte parcial de energía eléctrica en el estadio.

En la recta final, Marathón apostó por una ofensiva con cuatro hombres en ataque en busca del empate, pero la defensa de Olimpia se mostró firme y ordenada.

Así, Olimpia aseguró el triunfo y se consagró bicampeón de la mano de Eduardo Espinel, alcanzando su título número 40 desde la fundación de la Liga en 1965.

El partido de ida, que se disputó en San Pedro Sula, norte de Honduras, sede del Marathón, finalizó con empate 2-2.

Ficha técnica:

1. Olimpia: Édrick Menjívar; Kevin Güity, Clinton Bennett, Emanuel Hernández, Carlos Sánchez; Agustín Mulet, Jorge Álvarez, Edwin Rodríguez (Michael Chirinos m.72), José Mario Pinto y Yustin Arboleda (Jorge Benguché m.73).

Entrenador: Eduardo Espinel.

0. Marathón: César Samudio; Samuel Elvir (Cristian Sacaza m.74), Javier Rivera, Henry Figueroa, José Aguilera; Francisco Martínez, Isaac Castillo, Damin Ramírez (Tomás Sorto m.74), Alexy Vega; Odín Ramos (Rubilio Castillo m.56) y Nicolás Messiniti.

Entrenador: Pablo Lavallén.

Goles: 1-0, m.54: José Mario Pinto.

Árbitro: Said Martínez. Mostró cartulina amarilla a Clinton Bennett, Jorge Álvarez y Jorge Benguché, de Olimpia, y Francisco Martínez, Alexy Vega, Nicolás Messiniti y Rubilio Castillo, de Marathón.

Incidencias: Partido final del torneo Apertura 2025 disputado en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera, de Tegucigalpa, ante más de 20.000 espectadores. EFE

(foto)

