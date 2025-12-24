Almeida cree que es "urgente y necesario" una alternativa a Sánchez dentro del PSOE

Durante un encuentro con los servicios esenciales de Madrid en vísperas de Nochebuena, José Luis Martínez-Almeida expresó que observa como "urgente y necesario" que el Partido Socialista Obrero Español estudie buscar una alternativa de liderazgo a Pedro Sánchez. El propio alcalde argumentó su posición tras respaldar la reflexión de Jordi Sevilla, exministro y expresidente de Red Eléctrica. Según reportó Europa Press, Sevilla promueve abiertamente un cambio interno en el PSOE, sugiriendo que Sánchez debería ceder el testigo, y plantea cuestionamientos sobre la continuidad del actual líder para las próximas elecciones generales.

De acuerdo con lo detallado por Europa Press, Jordi Sevilla ha manifestado que la actual legislatura nunca debió comenzar y solicita la convocatoria de elecciones anticipadas. En una entrevista con este medio, el exdirigente socialista advirtió que “así no podemos seguir”, insistiendo en la conveniencia de que el partido busque nuevas figuras que encabecen el proyecto socialista. Sevilla impulsa un movimiento dentro del partido encaminado a recuperar los valores socialdemócratas clásicos y distanciarse de pactos estructurales con formaciones a las que el PSOE, en su visión, no debería vincularse permanentemente.

El alcalde Martínez-Almeida, aunque aclaró no ser miembro del PSOE, insistió sobre el papel decisivo de esta formación en el panorama político español. Explicó: “entiendo la importancia que tiene el PSOE en nuestra democracia y, por tanto, ser una fuerza capital dentro del espectro ideológico del centro izquierda. Yo creo, en mi opinión, que es urgente y necesario” buscar alternativas de liderazgo, citó Europa Press.

Según explicó Sevilla y recogió Europa Press, la percepción de “euforia desbordante” que detectó en la noche electoral del PSOE no le resultó comprensible, a pesar de que el Partido Popular y Vox no habían logrado la mayoría absoluta. Sevilla consideró que esa emoción desmedida se apoyaba solamente en la posibilidad de formar una mayoría alternativa, sin debate suficiente sobre el contenido de los apoyos necesarios para gobernar. Sostuvo que el PSOE debería mantener distancia no solo con Vox, sino también con formaciones como Junts, Podemos y EH Bildu.

El exministro agregó que, “si bien los acuerdos puntuales pueden tener sentido”, fundamentar la visión y el programa político del partido sobre esos socios resulta insostenible. Europa Press recogió que Sevilla aboga para que el PSOE no dependa estructuralmente de ningún aliado cuya agenda se aleje del eje socialdemócrata.

Almeida subrayó, según consignó Europa Press, que el Partido Socialista debe reflexionar sobre su función actual y las alianzas que sostiene, pues de su hoja de ruta y dirección depende una parte significativa de la estabilidad política en España.

La intervención de Jordi Sevilla, recordó Europa Press, ocurre en paralelo a un proceso interno de debate en el PSOE sobre la orientación ideológica y la estrategia de alianzas. El exministro anima a otros miembros de la formación a sumarse a un movimiento que priorice el retorno a los orígenes socialdemócratas del partido e inicie una transición en su liderazgo.

Las declaraciones de Martínez-Almeida y Sevilla reflejan el creciente debate público sobre la continuidad de Pedro Sánchez al frente del PSOE y la conveniencia de impulsar una reconfiguración interna antes de que la formación defina su candidatura para futuros comicios.