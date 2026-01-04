Espana agencias

Martínez (PP) acusa a Sánchez y Montero de "machacar" a los más de 63.000 autónomos almerienses

La portavoz parlamentaria del PP en Almería denuncia que el Ejecutivo central y Hacienda presionan económicamente a trabajadores independientes, dificultando el desarrollo de sus actividades en la provincia mientras destaca políticas autonómicas que, afirma, favorecen el emprendimiento

El crecimiento de los autónomos en la provincia de Almería ha experimentado un ascenso desde el inicio de la administración de Juanma Moreno al frente de la Junta de Andalucía, según declaraciones de Ángeles Martínez, portavoz parlamentaria del Partido Popular (PP) en Almería. Martínez detalló, en una nota recogida por medios, que este incremento se traduce en la incorporación de 5.000 nuevos trabajadores independientes desde que Moreno asumió la presidencia. Apuntó que este fenómeno refleja una política autonómica orientada a apoyar el desarrollo y la estabilidad del autoempleo en el territorio andaluz. A partir de este contexto, Martínez dirigió sus críticas al Ejecutivo central, encabezado por Pedro Sánchez, y a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a quienes acusó de ejercer presión económica sobre los más de 63.000 autónomos de la provincia.

La parlamentaria argumentó que el Gobierno central emplea a los trabajadores autónomos como "cajeros automáticos para recaudar impuestos", tal como publicó la nota de prensa recogida por los medios. Según Martínez, los afectados asumen una parte significativa de la economía provincial y regional, realizando jornadas extensas y enfrentándose a la incertidumbre de no poder ausentarse ni por motivos de salud. Señaló que estos trabajadores, antes de percibir cualquier ingreso, asumen costes fijos como el seguro, el alquiler y los suministros, además del aumento del coste cuando deciden contratar personal.

De acuerdo con las declaraciones de Martínez publicadas por los medios, la representante del PP consideró insuficiente el respaldo del Ejecutivo central hacia aquellos que generan empleo y riqueza, planteando que las políticas desarrolladas en el ámbito nacional priorizan los subsidios sobre el fomento del autoempleo. Denunció la presión fiscal ejercida sobre el colectivo, expresando que "los precios siguen subiendo y sin embargo ellos cuantas más horas trabajan menos margen les queda", en referencia a la combinación de carga fiscal e incremento de los precios.

Martínez acusó específicamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de incrementar la presión tributaria, crear inseguridad jurídica y proponer aumentos en las cotizaciones que, según afirmó la portavoz, no han llegado a implementarse por falta de apoyo parlamentario. Estas propuestas, indicó, han generado inquietud entre los trabajadores autónomos que ya enfrentan múltiples desafíos en su actividad diaria. Según informó la parlamentaria andaluza a los medios, la ausencia de reformas favorables y las amenazas de nuevos aumentos fiscales han contribuido a aumentar la incertidumbre en el sector.

Por otro lado, Martínez valoró positivamente la gestión de la Junta de Andalucía en esta materia. Expresó su reconocimiento al presidente Juanma Moreno y a su gobierno, afirmando que la administración autonómica respalda a los autónomos mediante medidas específicas. Entre ellas, destacó la reducción de trámites administrativos, la rebaja sucesiva de impuestos —que, según estimó, ha dejado 1.000 millones de euros adicionales cada año en los bolsillos de los andaluces— y la puesta en marcha de incentivos fiscales dirigidos específicamente a los trabajadores por cuenta propia.

En la misma línea, la portavoz del PP afirmó que la comunidad andaluza se posiciona actualmente a la cabeza en la creación de autónomos a nivel estatal, favorecida por lo que definió como un tejido empresarial sólido y el impulso proporcionado por las políticas adoptadas desde la Junta. Al mismo tiempo, aludió a la protección y el apoyo ofrecidos desde la administración autonómica para los trabajadores independientes, en contraposición con la política fiscal y laboral de la Administración central, según reportó la parlamentaria a los medios.

De este modo, el debate sobre la situación de los autónomos en Almería y Andalucía queda marcado por la confrontación de modelos entre el Gobierno central y la Junta. Las cifras difundidas por Ángeles Martínez y recogidas por diversos medios reflejan tanto el descontento de parte del sector respecto a las medidas del Estado como la reivindicación del papel de las políticas regionales en el impulso del autoempleo en la provincia.

