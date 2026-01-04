Alegría (PSOE) promete mejorar las instalaciones deportivas, sobre todo en los pueblos pequeños

Al poner énfasis en el impulso al deporte base y en la atención a la situación de las instalaciones deportivas en pueblos pequeños, Pilar Alegría anunció su intención de iniciar acciones en materia deportiva a partir del próximo 8 de febrero. Según publicó el medio, la candidata socialista a la presidencia de Aragón expresó que una parte significativa de la población aragonesa reside en municipios pequeños y barrios rurales, donde el acceso a infraestructuras deportivas adecuadas resulta fundamental, tanto para la infancia como para el conjunto de la ciudadanía.

Alegría aseguró que su propuesta, según consignó el medio, consiste en mejorar las instalaciones deportivas de toda la comunidad autónoma de Aragón, con especial foco en territorios que suelen contar con menos recursos para el mantenimiento y modernización de estos espacios públicos. Durante su intervención ante medios en Monzalbarba, donde asistió al XXIII Torneo de Reyes de Fútbol Sala, subrayó la relevancia de estos entornos para fomentar la participación de niños, niñas y escolares en la práctica del deporte.

Tal como reportó la fuente, Alegría reiteró que impulsar el deporte implica también una apuesta directa por la salud, en la medida en que la actividad física desde edades tempranas contribuye a instaurar hábitos que pueden mantenerse en la edad adulta. “El deporte base es el principal trampolín para que luego, si así lo deciden, puedan seguir esa trayectoria y recorrido deportivo”, recalcó la candidata durante su visita, señalando que el acceso a un entorno deportivo adecuado es una condición que favorece la continuidad de la práctica deportiva.

El medio señaló que Alegría insistió en la importancia de que las instalaciones no solo se encuentren en buen estado, sino que resulten accesibles para todos los colectivos, permitiendo su uso tanto a escolares como al resto de la ciudadanía. Relacionó esta política con la mejora de la salud pública, argumentando que “hablar de deporte es hablar y apostar por la salud, por la mejora de la salud y, por tanto, creo que es un compromiso necesario”. La candidata aseguró que este compromiso se plantea como una de las líneas de acción a desarrollar de cara a su posible presidencia a partir del 8 de febrero.

Durante el acto, Alegría estuvo acompañada de Lola Ranera, portavoz socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza, quien la acompañó en el XXIII Torneo de Reyes de Fútbol Sala, evento celebrado en el pabellón municipal del barrio rural de Monzalbarba. Según informó el medio, la fase final en categoría femenina se disputó en ese contexto, lo que proporcionó a ambas representantes la oportunidad de evidenciar públicamente su respaldo tanto al deporte base como al deporte practicado por mujeres.

Antes de participar en el evento de Monzalbarba, la candidata asistió en Utebo a otras citas relacionadas con el deporte escolar, donde presenció algunos encuentros correspondientes al campeonato de España infantil y cadete de selecciones autonómicas de baloncesto, según consignó el medio de comunicación mencionado. De esta manera, Alegría aprovechó para reforzar su mensaje sobre la necesidad de mantener y promover la presencia de eventos deportivos en diferentes puntos de Aragón, con especial mención a su apuesta por el deporte femenino y el deporte base.

De acuerdo con la cobertura realizada por el medio, Alegría vinculó la política deportiva no solo con el acceso y la igualdad de oportunidades, sino también con la promoción de la salud en general. Consideró que invertir en infraestructuras deportivas representa un beneficio para toda la comunidad, ya que el deporte contribuye tanto al bienestar físico como social. El compromiso expuesto pretende cubrir tanto la construcción o mejora de instalaciones como el fomento de su utilización por diversas franjas de la población. La dirigente socialista enfatizó la relevancia de que las políticas públicas consideren la situación propia de los municipios más pequeños y los barrios rurales, donde las condiciones muchas veces difieren respecto a las ciudades.

El medio detalló que la líder del PSOE hizo hincapié en que la política en esta materia busca igualar las condiciones en toda la geografía aragonesa, proporcionando espacios aptos para la actividad deportiva en localidades con baja densidad poblacional. Asimismo, Alegría recordó que apostar por el deporte significa contribuir a una sociedad más sana y cohesiva, señalando que el soporte institucional resulta imprescindible para garantizar que la infancia y toda la ciudadanía puedan ejercer su derecho a practicar deporte en condiciones adecuadas.

El anuncio formó parte de la campaña de Alegría como candidata del PSOE a la presidencia de Aragón en las elecciones del 8 de febrero. A través de las actividades públicas de esa jornada, desplazándose entre Utebo y Monzalbarba, la dirigente transmitió sus propuestas destinadas a incidir sobre factores clave como la salud, la convivencia y la integración, siempre a partir del impulso de espacios apropiados para la práctica del deporte y de la consolidación del deporte base.