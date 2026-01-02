Espana agencias

OCU aconseja no comprar juguetes en páginas web de bajo coste por incumplir la seguridad

Madrid, 2 ene (EFE).- La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha recomendado este viernes evitar la compra de juguetes en plataformas online de bajo coste, como Shein y Temu, por incumplimientos de las normativas de seguridad en la mayoría de los juguetes para menores de tres años.

En un comunicado, la OCU se ha referido a un estudio reciente de cuatro asociaciones de consumidores europeas, que revela numerosos incumplimientos en la mayoría de los 52 juguetes estudiados para menores de tres años que se venden en estas plataformas "tanto en el etiquetado, con advertencias ausentes o engañosas o por la presencia de piezas pequeñas, pegatinas o ventosas que se desprenden fácilmente y pueden tragarse causando asfixia".

"Mordedores, sonajeros y juguetes de baño… la mayoría de los juguetes seleccionados presentaban algún tipo de problema empezando por el etiquetado, pero también por el exceso de algunas sustancias tóxicas no recomendables como el formaldehído", ha subrayado la OCU.

Según el comunicado, "la investigación de las organizaciones de consumidores europeas demuestra que la normativa de seguridad de la Unión Europea no se cumple en muchos productos baratos a la venta en estos dos grandes comercios digitales chinos".

Es por ello por lo que la OCU ha pedido a las autoridades más controles en aduana, mayor vigilancia activa y sanciones disuasorias.

Aunque Shein y Temu han retirado los productos con defectos graves denunciados por las asociaciones que lideraron la investigación, tal y como exige la nueva Ley de Servicios Digitales (DSA), "no obraron con la misma diligencia cuando las denuncias las realizaron consumidores particulares", ha advertido esta organización.

Por ello, la OCU ha recomendado a los consumidores dar prioridad a los comercios de confianza y a los productos fabricado en Europa o que cumplan la normativa de la UE,

"Los bajos precios de los juguetes ofertados en estas plataformas no solo representan un mayor riesgo de fallos e incumplimientos, además tienen un mayor coste sobre el medio ambiente y un efecto desleal sobre el resto de las empresas", han añadido.

Los resultados de esta investigación están en línea con los registrados en el último informe de 2024 del Sistema Europeo de Alerta Rápida (Safety Gate) que recogía hasta 609 alertas de juguetes, también relacionados con la presencia de piezas pequeñas con riesgo de asfixia y con sustancias químicas tóxicas, como los ftalatos, el boro y el plomo. En un 40% de los casos en productos de origen chino. EFE

