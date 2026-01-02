La princesa Leonor, distinguida con la Medalla de Oro de la Región de Murcia

El presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha anunciado este viernes que su Ejecutivo entregará la Medalla de Oro de la Región a la princesa de Asturias, Leonor de Borbón. Tras tras su paso por la Academia General del Aire y el Espacio (AGA) de San Javier, "siempre será una de nosotros", ha dicho el presidente murciano en un comunicado del Gobierno autonómico.

"Como Su Majestad el Rey ha expresado en más de una ocasión, la Princesa de Asturias recordará su estancia en San Javier con mucha satisfacción, la misma con que nosotros nos sentimos orgullosos de otorgarle nuestro máximo reconocimiento", ha afirmado López Miras, que ha puesto en valor el vínculo que desde ahora se establece entre la Princesa y la Región de Murcia.

En referencia a esta etapa de Doña Leonor en San Javier, López Miras ha subrayado que "es un honor y un orgullo acogerla en su período de formación militar, como lo hicimos antes con su padre y su abuelo".

Asimismo, ha apuntado que su paso por la Academia General del Aire y el Espacio "contribuye a que Doña Leonor conozca aún mejor la Región de Murcia, lo que somos y representamos: una tierra alegre, hospitalaria, generosa y comprometida".

López Miras también ha resaltado que "la Princesa Leonor representa el futuro de la Jefatura del Estado" y que forma parte "de esa generación de jóvenes que van a protagonizar la construcción de un país y una Región de Murcia más fuertes, solidarias y preparadas".

Finalmente, el presidente ha puesto en valor valores de la Corona que también inspiran la concesión de la Medalla de Oro de la Región de Murcia, como que "es símbolo de unidad y concordia", al unir "tradición, presente y futuro" y representar "un esfuerzo continuo para mejorar la convivencia en paz de todos los españoles".