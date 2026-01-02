Espana agencias

La princesa Leonor, distinguida con la Medalla de Oro de la Región de Murcia

Guardar

El presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha anunciado este viernes que su Ejecutivo entregará la Medalla de Oro de la Región a la princesa de Asturias, Leonor de Borbón. Tras tras su paso por la Academia General del Aire y el Espacio (AGA) de San Javier, "siempre será una de nosotros", ha dicho el presidente murciano en un comunicado del Gobierno autonómico.

"Como Su Majestad el Rey ha expresado en más de una ocasión, la Princesa de Asturias recordará su estancia en San Javier con mucha satisfacción, la misma con que nosotros nos sentimos orgullosos de otorgarle nuestro máximo reconocimiento", ha afirmado López Miras, que ha puesto en valor el vínculo que desde ahora se establece entre la Princesa y la Región de Murcia.

En referencia a esta etapa de Doña Leonor en San Javier, López Miras ha subrayado que "es un honor y un orgullo acogerla en su período de formación militar, como lo hicimos antes con su padre y su abuelo".

Asimismo, ha apuntado que su paso por la Academia General del Aire y el Espacio "contribuye a que Doña Leonor conozca aún mejor la Región de Murcia, lo que somos y representamos: una tierra alegre, hospitalaria, generosa y comprometida".

López Miras también ha resaltado que "la Princesa Leonor representa el futuro de la Jefatura del Estado" y que forma parte "de esa generación de jóvenes que van a protagonizar la construcción de un país y una Región de Murcia más fuertes, solidarias y preparadas".

Finalmente, el presidente ha puesto en valor valores de la Corona que también inspiran la concesión de la Medalla de Oro de la Región de Murcia, como que "es símbolo de unidad y concordia", al unir "tradición, presente y futuro" y representar "un esfuerzo continuo para mejorar la convivencia en paz de todos los españoles".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Condenado a casi 3 años por patronear una patera con 14 migrantes y en peligro de hundirse

Infobae

El Ángel Ximénez destituye a Paco Bustos tras seis temporadas y media en el banquillo

Infobae

Ania, sobre el Burgos: "Es uno de los equipos más difíciles de la categoría"

Infobae

El crédito a familias sube un 4,26 % en noviembre, el mayor avance desde diciembre de 2008

Infobae

Talgo firma un contrato de mantenimiento en Uzbekistán por 80 millones de euros

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El avión de combate europeo

El avión de combate europeo sigue rodeado de dudas en 2026: la reunión entre Merz y Macron para decidir su futuro sigue sin fecha

Tres personas mueren en el incendio de una vivienda en Madrid

La lucha de la Armada contra los piratas con drones, fragatas y aviones: “Liberamos el buque que asaltaron para emplear como nave nodriza”

España encara un 2026 políticamente explosivo: elecciones autonómicas decisivas, fragilidad parlamentaria y un Gobierno que quiere resistir en su momento más delicado

La única empresa española autorizada por la ONU para quitar minas en Ucrania: “Aquello está plagado de artefactos, pero llevamos buenos profesionales”

ECONOMÍA

Cuánto se gana con el

Cuánto se gana con el primer premio de la Lotería del Niño 2026

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1

Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 2 de enero

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

DEPORTES

Beatriz Gómez Hermosilla, ocho veces

Beatriz Gómez Hermosilla, ocho veces campeona de España en tiro con arco y primera policía del país condecorada por el Servicio Secreto de Estados Unidos

Sergio Ramos da el paso y lidera una oferta para comprar la totalidad del Sevilla FC

Las veces en que el campeón de invierno fue distinto al del final de LaLiga: existen 40 antecedentes

Mbappé, duda para el partido ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España debido a una lesión de rodilla

Thierry Henry explica lo que diferencia a los jugadores españoles del resto: “Piensan con uno, dos o tres pasos de anticipación”