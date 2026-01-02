China grava medicamentos y dispositivos anticonceptivos para estimular la natalidad

Pekín, 2 ene (EFECOM).- China eliminó a partir del 1 de enero una exención tributaria aplicada a los medicamentos y dispositivos anticonceptivos, una medida vigente desde hace más de tres décadas, en medio de los esfuerzos del gigante asiático por estimular su baja tasa de natalidad, informaron medios locales.

La Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA) entró en vigor este jueves con ajustes en las políticas aplicadas sobre todo el sistema de productos de salud reproductiva, incluidos los anticonceptivos orales, los métodos anticonceptivos de barrera, los dispositivos intrauterinos y los productos auxiliares de detección, de acuerdo a la agencia Xinhua.

Este medio explicó que, en el pasado, la política de exención fiscal garantizó la accesibilidad de los productos anticonceptivos básicos, pero con la aceleración de la construcción de una "sociedad favorable a la natalidad", la demanda de la población en materia de productos de salud reproductiva "ha cambiado de forma paulatina".

Bajo el nuevo esquema, los preservativos y las píldoras anticonceptivas, entre otros productos, estarán sujetos a un IVA del 13 %, la tasa estándar para la mayoría de bienes de consumo, según el portal de noticias económicas Yicai, que indicó que la exención llevaba vigente desde hace más de treinta años.

La reforma se enmarca en una batería más amplia de medidas impulsadas por Pekín para incentivar la natalidad, en un contexto marcado por la caída sostenida de los nacimientos, el envejecimiento de la población y el descenso en el número de matrimonios.

La población china ha menguado durante tres años consecutivos y la tasa de fertilidad del país es una de las más bajas del mundo. EFECOM