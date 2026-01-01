Espana agencias

Vox afirma que el mensaje de Fin de Año de Guardiola es "irrelevante" y "desconectado" de "problemas reales"

Óscar Fernández Calle, portavoz de Vox en Extremadura, califica como “vacío” el reciente discurso institucional de María Guardiola, asegurando que no aborda demandas sociales ni responde a desafíos clave en empleo, infraestructuras y servicios públicos en la región

Guardar

Óscar Fernández Calle, portavoz de Vox en Extremadura y quien fuera candidato de la formación a la presidencia de la Junta en los últimos comicios autonómicos, expresó públicamente sus deseos de un “feliz 2026” a toda la ciudadanía extremeña y lamentó la persistencia de problemas estructurales en la región que, a su juicio, no han sido corregidos en los años recientes. En este contexto, Fernández Calle sostuvo que el discurso institucional de Fin de Año de María Guardiola, presidenta en funciones de la Junta de Extremadura y representante del Partido Popular, no responde a las demandas reales de la sociedad regional ni aporta soluciones concretas a los principales desafíos de la comunidad.

Según informó el medio, Vox calificó el mensaje de Guardiola como “irrelevante, carente de contenido” y vinculado a la desconexión respecto de los problemas cotidianos de los ciudadanos de Extremadura. Fernández Calle remarcó que no se trata de un discurso que “afronte los problemas reales de la región ni ofrezca soluciones a las graves carencias que sigue padeciendo Extremadura”. El portavoz señaló que Vox no otorgó valor al contenido presentado por la dirigente popular, al considerar que “su mensaje no afecta al bienestar de los extremeños y sólo sirve para distraer la atención de lo que realmente importa”.

El medio indicó que, según la evaluación de Vox, Extremadura afronta una situación “crítica” en múltiples áreas esenciales, entre ellas el empleo, la falta de infraestructuras adecuadas, el estado de los servicios públicos, la vida en el entorno rural y la falta de oportunidades para los más jóvenes. Fernández Calle lamentó que, durante el mandato de María Guardiola al frente del Ejecutivo autonómico, no se haya producido la resolución de ninguno de estos “problemas” destacados, tras dos años de legislatura.

Sobre los mensajes institucionales como el de Fin de Año, Vox sostiene que “están totalmente fuera de lugar” en un contexto en el que la comunidad “continúa arrastrando los mismos problemas estructurales de siempre”. Fernández Calle considera que las políticas actuales no han implementado avances ni cambios reales respecto a las medidas aplicadas durante décadas en Extremadura. De acuerdo con sus declaraciones recogidas por el medio, desde la formación consideran que “Extremadura necesita gestión, soluciones y decisiones valientes” en lugar de “discursos vacíos ni propaganda institucional desconectada de la realidad cotidiana de miles de extremeños”.

El portavoz, según publicó el medio, insistió en que la prioridad debe centrarse en avances concretos y en la atención de las necesidades colectivas, dejando de lado mensajes oficiales que, a su entender, no aportan mejoras tangibles en el bienestar ciudadano. Añadió que el papel de estos discursos queda desdibujado ante la persistencia de dificultades para acceder a un trabajo estable, la carencia de servicios básicos en muchas zonas rurales y la ausencia de proyectos que permitan a los jóvenes encontrar oportunidades de futuro dentro de la región.

Fernández Calle reiteró que, desde la perspectiva de Vox y conforme informó el medio, se exige al gobierno regional una mayor efectividad en la gestión pública y una modificación de las políticas que han regido Extremadura en las últimas décadas. El portavoz añadió el deseo de la formación de que el año 2026 marque el inicio de una etapa con mayores posibilidades para resolver los asuntos pendientes en materia económica y social para la región.

Temas Relacionados

VoxMaría GuardiolaÓscar Fernández CalleJunta de ExtremaduraExtremaduraEspañaPolítica regionalMensaje de Fin de AñoServicios públicosElecciones autonómicasEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Feijóo destaca que la entrada de España en la UE hace 40 años supuso un reconocimiento a la "ejemplar" transición

Alberto Núñez Feijóo resalta el papel fundamental de la adhesión española a la Unión Europea en 1986 como una conquista nacional que marcó el rumbo democrático tras la Constitución, subrayando su valor como “proyecto de Estado” para el porvenir

Feijóo destaca que la entrada

El PP europeo celebra los 40 años de la entrada de España en la UE y llama a reforzar la unidad y la libertad

Cuarenta años después del ingreso a la Unión Europea, líderes políticos destacan avances en derechos y bienestar, subrayando la importancia del bloque comunitario ante escenarios internacionales inciertos y recordando el papel central de España y Portugal en su desarrollo

El PP europeo celebra los

Calviño celebra los 40 años de España y Portugal en la UE y destaca el papel del BEI en el desarrollo de la región

Con motivo de las cuatro décadas desde la entrada en la Unión Europea, la presidenta del BEI resalta logros en infraestructura, crecimiento económico y avances sociales, mientras líderes europeos subrayan la integración de la península como un hecho histórico

Calviño celebra los 40 años

El PP pide ampliar los supuestos de gastos electorales para incluir la retransmisión de actos o las comidas-mitin

El Grupo Popular propone reformas al catálogo legal de desembolsos en campaña, buscando que transmisiones de eventos proselitistas y convivencias con simpatizantes sean reconocidas como parte del balance oficial que fiscaliza el Tribunal de Cuentas en cada proceso

El PP pide ampliar los

El alcalde de Valladolid defiende entenderse con Vox para que "no haya 'Sanchismo'": "Ojalá lo evitemos por muchos años"

El regidor recalca la importancia de forjar alianzas con partidos distintos, insistiendo en que la cooperación política permitió la aprobación de nuevas cuentas municipales y respondió a lo que describe como un encargo ciudadano tras las urnas de 2023

El alcalde de Valladolid defiende
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Estos son los presidentes autonómicos

Estos son los presidentes autonómicos que (por ahora) cobrarán más que el presidente del Gobierno en 2026

El problema del despegue vertical de los drones que busca solucionar Indra con una tecnología española

Pedro Sánchez celebra los 40 años de la entrada en la Unión Europea: “Lo mejor que le ha pasado a España”

El apoyo militar de España a Ucrania: de los 8500 soldados formados a los miles de millones de euros de ayudas económicas

El calendario judicial de 2026: el primer juicio por el caso Koldo, el final a la vista de la causa contra Begoña Gómez o los primeros pasos del caso Montoro

ECONOMÍA

Cuánto se gana con el

Cuánto se gana con el primer premio de la Lotería del Niño 2026

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 3 de este 1 enero

Mercadona, DIA, Carrefour o Ahorramás: qué supermercados abren este 1 de enero de 2026

Seis rezagados del Ibex 35: por qué empresas como Puig, Telefónica o Redeia han cerrado 2025 en rojo en medio de una subida histórica de la Bolsa

2026 será un buen año para los pensionistas: subidas aseguradas de hasta un 11,4% y nuevas vías de financiación para sostener el sistema

DEPORTES

Las veces en que el

Las veces en que el campeón de invierno fue distinto al del final de LaLiga: existen 40 antecedentes

Mbappé, duda para el partido ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España debido a una lesión de rodilla

Thierry Henry explica lo que diferencia a los jugadores españoles del resto: “Piensan con uno, dos o tres pasos de anticipación”

Un excompañero de Fernando Alonso habla sobre las expectativas del asturiano para 2026: “Piensa que puede ser campeón del mundo”

Roberto Carlos, intervenido de urgencia en Brasil tras detectar un problema cardíaco