Temas del día de EFE Economía del jueves 1 de enero de 2026 (13:00 h.)

Cambios clave en el sistema de pensiones en España, previsión de crecimiento económico, estrategia internacional de Bizum y la entrada de Bulgaria al euro, entre otros temas relevantes para el panorama financiero y político internacional este jueves

Bulgaria adoptó el euro hoy como moneda oficial y, con este paso, se sumó a la unión monetaria europea convirtiéndose en el vigésimo primer país en integrar la eurozona. Según informó EFE Economía, el evento coincide con el vigésimo cuarto aniversario del inicio de la circulación de la moneda común entre la ciudadanía europea. El Banco Central Europeo destacó la relevancia del acontecimiento al iluminar su sede durante los primeros once días del año para celebrar la adhesión de Bulgaria.

Desde este 1 de enero entró en vigor la última fase del proceso de cambio en la edad ordinaria legal de jubilación en España, iniciado en 2013. De acuerdo con EFE Economía, los trabajadores españoles que deseen jubilarse con el cien por cien de la pensión deben ahora contar con 66 años y diez meses cotizados, consolidando la transición hacia los 67 años fijados para 2027. Esta modificación impacta a las personas que planean retirarse, mientras el país continúa adaptándose a las reformas en el sistema público de pensiones.

Al revisar las previsiones económicas para 2026, el titular de Economía, Carlos Cuerpo, sostuvo la estimación de crecimiento del Producto Interno Bruto de España en un 2,2%. EFE Economía detalló que el Gobierno busca presentar un nuevo proyecto de presupuestos generales del Estado para ese año, el cual contendrá las directrices y prioridades de la política económica nacional. Estos planes mantienen el foco en el fortalecimiento de la economía y el sostenimiento del crecimiento dentro de un contexto internacional marcado por retos y oportunidades.

En el ámbito de los servicios financieros digitales, Bizum, la plataforma española de pagos instantáneos por móvil impulsada por la banca, anunció su intención de consolidarse como referente europeo en 2026. Según publicó EFE Economía, el objetivo es conectar a millones de usuarios a través de un acuerdo internacional que permitiría la creación de la primera gran plataforma paneuropea de pagos instantáneos, facilitando las transacciones entre distintos países del continente y ofreciendo mayor interoperabilidad a los usuarios.

El sector agroalimentario español inicia el año 2026 anticipando un período crucial, en parte debido a las negociaciones sobre el presupuesto de la Unión Europea que influirán en los fondos de la Política Agraria Común y en las partidas dedicadas a la pesca. EFE Economía reportó otros factores que generan incertidumbre en el sector, como la volatilidad de los precios y la evolución de negociaciones comerciales como el acuerdo con Mercosur. Estas cuestiones se perfilan como desafíos que marcarán la agenda de productores y exportadores agroalimentarios durante el año.

Chipre asumió este jueves la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea por segunda vez, después de su primer mandato en 2012. El medio EFE Economía detalló que el liderazgo de Chipre se enfocará en promover la competitividad y reforzar el mercado interior europeo durante el periodo que se extiende hasta el 30 de junio de 2026. Las prioridades establecidas para la presidencia chipriota responden a la necesidad de afrontar retos económicos y profundizar en la integración comunitaria.

Warren Buffett, con una trayectoria de siete décadas al frente de Berkshire Hathaway y al cumplir 95 años, dejó su cargo como consejero delegado este jueves, pasando el testigo a su sucesor Greg Abel. Según reportó EFE Economía, la filosofía de inversión basada en el 'value investing', impulsada por Buffett, ha sido replicada por numerosos gestores de activos en España y sigue influyendo en múltiples estrategias financieras internacionales. También fue difundido un perfil del inversor estadounidense desde Nueva York, destacando su legado y el papel de sus postulados de inversión en los mercados globales.

En el escenario de finanzas digitales, EFE Economía publicó que el yuan digital de China comenzó a generar intereses para los saldos de monederos verificados. La entrada en vigor de un nuevo marco regulatorio obliga a los bancos comerciales a pagar intereses por estos saldos, con la finalidad de impulsar la utilización de la moneda digital emitida por el banco central, herramienta que el gobierno chino considera estratégica en su política de modernización financiera.

En América Latina, entraron en vigor en México aranceles que afectan a productos de origen asiático, con el cierre de una etapa de cuarenta años de apertura comercial hacia esa región. De acuerdo con EFE Economía, se trata de una medida proteccionista que, según analistas consultados, tendrá repercusiones en la inflación y en las relaciones comerciales del país. El contexto responde a la actual política económica mexicana, que busca equilibrar su balanza comercial y proteger sectores industriales locales.

Brasil afronta el inicio de 2026 con un ciclo electoral que abarca comicios presidenciales, regionales y legislativos, dentro de un entorno caracterizado por la desaceleración económica y el incremento de la deuda pública. EFE Economía señaló que, a pesar de estas circunstancias, el país suramericano registra los índices de desempleo más bajos de su historia, lo que configura un escenario mixto de incertidumbre económica y logros en el mercado laboral.

Estos hechos fueron reportados por EFE Economía en su cobertura internacional, reflejando la evolución de los principales acontecimientos financieros, políticos y económicos con implicaciones tanto nacionales como mundiales en el comienzo de 2026.

