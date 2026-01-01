Espana agencias

Maniobras militares de vuelo sobre Lorca (Murcia) provocarán "estampidos sónicos" a finales de mes en el municipio

El Ejército del Aire y del Espacio ha comunicado que se autorizarán vuelos supersónicos en Lorca entre el 26 de enero y el 5 de febrero, acción que podrá hacer perceptibles fuertes ruidos en la población durante las tardes señaladas

Guardar

El despliegue de camiones y vehículos todoterreno ya se encuentra en marcha en el municipio de Lorca, dado que el Programa de Liderazgo Táctico (TLP), dependiente de la Base Aérea de Albacete, ha iniciado los preparativos para el itinerario del curso de vuelo FC 2026-1. Según informaron fuentes municipales través de una nota de prensa recogida por distintos medios, las actividades incluyen misiones que utilizarán radares de defensa aérea, lo que implica la concentración de recursos materiales y humanos en la zona. Estas acciones resultarán en la ejecución autorizada de vuelos supersónicos y la posibilidad de que la población perciba fuertes ruidos, conocidos como estampidos sónicos, durante el periodo comprendido entre el 26 de enero y el 5 de febrero, en horario de 15:30 a 17:30 horas, excluyendo sábados y domingos.

De acuerdo con la información aportada por el Ejército del Aire y del Espacio, los vuelos supersónicos que sobrevolarán Lorca podrán generar sonidos explosivos causados por el cruce de la barrera del sonido por las aeronaves militares implicadas. Según detalló el medio en base a fuentes militares, se han implementado diversas medidas para reducir el impacto acústico sobre los habitantes, pero aún así no se descarta que los estampidos resulten audibles en superficie durante las maniobras. Estas limitaciones se suman a las ya existentes en este tipo de ejercicios para mitigar molestias a la población.

Tal como publicó la fuente facilitada, la ejecución de dichas misiones está autorizada únicamente durante los días laborales y dentro de un intervalo horario preciso, limitando el periodo en que la población puede verse afectada por los citados estampidos sónicos. El motivo del desarrollo de estas operaciones responde al itinerario formativo del curso aéreo FC 2026-1 promovido por el TLP, programa que organiza maniobras regularmente con la participación de diferentes unidades y medios correspondientes a la defensa aérea.

Las autoridades municipales informaron, según reportó la fuente, que los propietarios de los terrenos afectados han sido debidamente notificados y han autorizado el acceso y uso de sus fincas por el tiempo necesario para realizar las operaciones. Asimismo, las delegaciones de Defensa y del Gobierno de la Región de Murcia también han sido informadas con antelación sobre el despliegue y las condiciones en las que se realizarán estos ejercicios.

El medio consignó que se ha dado especial relevancia al cumplimiento de las normativas medioambientales vigentes, tanto por parte del Programa de Liderazgo Táctico como de las unidades desplegadas. Desde el TLP se reiteró el compromiso con el mantenimiento de la zona en óptimas condiciones durante y después de la realización de las maniobras. Estas acciones buscan asegurar que las actividades militares no generen un deterioro en el entorno ni produzcan alteraciones duraderas para los vecinos y el ecosistema local.

El Ejército del Aire y del Espacio ha transmitido que la finalidad de estas maniobras y la utilización de vuelos a velocidades superiores a la del sonido forma parte de los entrenamientos tácticos necesarios para la preparación de las unidades aéreas, asegurando la operatividad y la capacitación de los pilotos y operadores bajo condiciones controladas que simulan situaciones reales de defensa. Los estampidos sónicos son un efecto inevitable cuando se producen estos vuelos, motivo por el cual se ha intentado minimizar su frecuencia y duración.

Diferentes medios han reiterado que el conjunto de estas maniobras corresponde a un programa previamente planificado, informado y autorizado por las administraciones pertinentes, recalcando el carácter excepcional de los vuelos supersónicos sobre espacios habitados. Precisamente por este motivo, las autoridades han establecido franjas horarias restringidas para la ejecución de estos ejercicios y han adoptado medidas de divulgación y notificación para reducir la inquietud ciudadana.

El Programa de Liderazgo Táctico, con base en Albacete, asumirá la supervisión directa del desarrollo de las maniobras en Lorca. Esta supervisión implica el seguimiento de las operaciones en el terreno y el registro de incidencias, además de velar por el respeto a los protocolos de seguridad y a la legislación que regula el uso del espacio aéreo. Las actividades desarrolladas durante este periodo supervisan tanto los vuelos como los desplazamientos logísticos y la presencia de material militar en la zona.

A lo largo de toda la actividad, se mantendrá la información a disposición de las autoridades locales y de los organismos gubernamentales que, según reportó la fuente, cuentan ya con los detalles del plan de maniobras y los canales para reportar incidencias o molestias asociadas a los ejercicios. Con ello, las autoridades buscan compatibilizar las necesidades de adiestramiento militar con la protección del entorno y el bienestar de la comunidad vecina a la zona de operaciones.

Temas Relacionados

Maniobras militaresEjército del Aire y del EspacioPrograma de Liderazgo TácticoBase Aérea de AlbaceteLorcaMurciaEstampido sónicoVuelo supersónicoDefensaGobierno de la Región de MurciaEUROPAPRESS

Últimas Noticias

La Legión vuelve a desfilar en la conmemoración de los 534 años de la Toma de Granada este viernes

Más de cincuenta miembros de la Brigada 'Rey Alfonso XIII' II, junto a la banda de guerra y músicos, se suman este viernes a la ceremonia local en Granada, que también incluye actos alternativos impulsados por agrupaciones ciudadanas

La Legión vuelve a desfilar

Feijóo destaca que la entrada de España en la UE hace 40 años supuso un reconocimiento a la "ejemplar" transición

Alberto Núñez Feijóo resalta el papel fundamental de la adhesión española a la Unión Europea en 1986 como una conquista nacional que marcó el rumbo democrático tras la Constitución, subrayando su valor como “proyecto de Estado” para el porvenir

Feijóo destaca que la entrada

El PP europeo celebra los 40 años de la entrada de España en la UE y llama a reforzar la unidad y la libertad

Cuarenta años después del ingreso a la Unión Europea, líderes políticos destacan avances en derechos y bienestar, subrayando la importancia del bloque comunitario ante escenarios internacionales inciertos y recordando el papel central de España y Portugal en su desarrollo

El PP europeo celebra los

Vox afirma que el mensaje de Fin de Año de Guardiola es "irrelevante" y "desconectado" de "problemas reales"

Óscar Fernández Calle, portavoz de Vox en Extremadura, califica como “vacío” el reciente discurso institucional de María Guardiola, asegurando que no aborda demandas sociales ni responde a desafíos clave en empleo, infraestructuras y servicios públicos en la región

Vox afirma que el mensaje

Calviño celebra los 40 años de España y Portugal en la UE y destaca el papel del BEI en el desarrollo de la región

Con motivo de las cuatro décadas desde la entrada en la Unión Europea, la presidenta del BEI resalta logros en infraestructura, crecimiento económico y avances sociales, mientras líderes europeos subrayan la integración de la península como un hecho histórico

Calviño celebra los 40 años
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

En Exteriores se come bien:

En Exteriores se come bien: 425.000 euros para los almuerzos y cócteles del ministro y otros 210.000 euros para la “tarjeta gourmet” de los funcionarios

“Si tu coche chirría al frenar no es una avería”: un experto en coches explica qué es y cómo evitarlo

Los vehículos blindados de Italia que son un referente internacional y de los que la Armada Española quiere basar su próximo anfibio

Estos son los presidentes autonómicos que (por ahora) cobrarán más que el presidente del Gobierno en 2026

El problema del despegue vertical de los drones que busca solucionar Indra con una tecnología española

ECONOMÍA

Cuánto se gana con el

Cuánto se gana con el primer premio de la Lotería del Niño 2026

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 4 de este 1 enero

Andrés Millán, abogado, sobre la baliza V16: “El negocio del año ya se anuncia como obligatorio en 2026”

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Miguel Ángel Mejías, abogado: “Estos son los derechos esenciales que tienes y debes conocer si te detienen”

DEPORTES

Las veces en que el

Las veces en que el campeón de invierno fue distinto al del final de LaLiga: existen 40 antecedentes

Mbappé, duda para el partido ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España debido a una lesión de rodilla

Thierry Henry explica lo que diferencia a los jugadores españoles del resto: “Piensan con uno, dos o tres pasos de anticipación”

Un excompañero de Fernando Alonso habla sobre las expectativas del asturiano para 2026: “Piensa que puede ser campeón del mundo”

Roberto Carlos, intervenido de urgencia en Brasil tras detectar un problema cardíaco