La Legión vuelve a desfilar en la conmemoración de los 534 años de la Toma de Granada este viernes

Cerca de cincuenta miembros de la Brigada 'Rey Alfonso XIII' II se desplazaron desde Viator, en Almería, a Granada junto a la banda de guerra y una unidad de música vinculadas a la VII Bandera 'Valenzuela', del Tercio 'Don Juan de Austria', para sumarse a los actos conmemorativos del 534 aniversario de la Toma de Granada, celebrados este viernes 2 de enero, informó Europa Press. Esta jornada corresponde a un día festivo local en la ciudad andaluza, donde la historia y el debate sobre la significación de la efeméride mantienen su presencia actual en el calendario social y político.

Europa Press detalló que la Brigada 'Rey Alfonso XIII' II, integrada en la División 'Castillejos', constituye una de las principales unidades de combate del Ejército de Tierra. En la web del Ministerio de Defensa se describe la importancia estratégica de esta brigada y su papel en los actos oficiales. Según datos proporcionados por el Mando de Adiestramiento y Doctrina del Ejército de Tierra, el grupo de legionarios que llegó a Granada incluye efectivos de la VII Bandera 'Valenzuela', quienes tradicionalmente participan en los eventos conmemorativos de la Toma de Granada, contribuyendo además con una banda de guerra que refuerza el carácter militar de la celebración.

La programación habitual para este 2 de enero contempla la tremolación del pendón de Castilla, acto simbólico de agitación de la enseña histórica. También se realiza una función cívico-religiosa cuyos escenarios principales son la Capilla Real de Granada, donde yacen los restos de los Reyes Católicos Isabel y Fernando, y el Ayuntamiento, ubicado en la céntrica Plaza del Carmen. Según reportó Europa Press, estas ceremonias cuentan con la participación de representantes institucionales y miembros destacados del Ejército.

En paralelo a los actos oficiales, el medio Europa Press indicó que agrupaciones ciudadanas impulsan actividades alternativas con propuestas diferentes para interpretar la relevancia histórica del 2 de enero. La plataforma Granada Abierta organizó un evento bajo el lema 'Por la convivencia, no a la Toma', tal como se anunció públicamente el lunes previo a la fecha. El objetivo de esta iniciativa consiste en resignificar la jornada y desvincularla de la dimensión militarista y excluyente que, según los organizadores, le otorgan las instituciones públicas.

De acuerdo con la información recogida por Europa Press, el mensaje elegido por Granada Abierta este año hace referencia a la candidatura de Granada como Capital Cultural Europea en 2031. Bajo ese marco, la plataforma promueve la imagen de una ciudad enfocada en la cultura y la convivencia ciudadana, apostando por actos simbólicos alejados de insignias, espadas y marchas militares. Los promotores de este acto alternativo expresaron su voluntad de que la fecha pierda su carga bélica y se convierta en una jornada integradora.

Desde el punto de vista histórico, el 2 de enero de 1492 marcó la entrada de los Reyes Católicos en la ciudad de la Alhambra y la entrega de la ciudad, acontecimiento que ha sido objeto de actos oficiales en diversas formas durante siglos. Cada año, el aniversario sigue generando tanto actos institucionales con presencia militar, como diferentes expresiones sociales que proponen enfoques alternativos, según detalló el medio Europa Press.

En la jornada de este viernes, se evidenció una doble vertiente en la celebración: por un lado, el desfile y los rituales militares por parte de la Legión y, por otro, los actos ciudadanos que buscan dotar de nuevos valores la memoria colectiva de la efeméride, conforme a lo registrado por Europa Press.