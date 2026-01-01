La izquierda alternativa encara 2026 inmersa en tensiones con el PSOE y en pleno choque por el ciclo electoral

La ruptura de las negociaciones para una candidatura unitaria en Aragón expuso los desacuerdos internos de la llamada izquierda alternativa en España, situación que se repite mientras este espacio político se encamina hacia el ciclo electoral de 2026. Según informó Europa Press, el intento de construir un frente amplio fracasó en esa comunidad tras dividirse el espectro de izquierdas entre tres candidaturas: Chunta Aragonesista, Podemos y la confluencia entre Izquierda Unida (IU) y Sumar. Este episodio ha intensificado las discrepancias ya persistentes a nivel estatal, en tanto que la posibilidad de una mayor fragmentación electoral se suma a las tensiones con el PSOE, principal socio de gobierno.

De acuerdo con Europa Press, la disputa entre los partidos progresistas se ha agravado tras una serie de episodios recientes. El cierre del último trimestre de 2025 estuvo marcado por diferencias pronunciadas dentro del Ejecutivo, a raíz de casos de presunto acoso sexual y corrupción vinculados con figuras cercanas al PSOE. La exigencia de Sumar para relanzar al Gobierno llevó a convocar el 19 de diciembre una reunión con participación exclusiva de dirigentes orgánicos de las formaciones aliadas, sin que eso bastara para resolver el conflicto. Posteriormente, Sumar reclamó nuevamente una reunión de la comisión de seguimiento del pacto de gobierno, acusando al PSOE de "inmovilismo" y de adoptar una "bunkerización" en La Moncloa.

En paralelo, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, planteó la necesidad de una profunda remodelación del Ejecutivo. El presidente Pedro Sánchez rechazó esa demanda y limitó los cambios a la sustitución de la exministra Pilar Alegría, quien será candidata en las elecciones aragonesas. Pese a esta negativa, Sánchez expresó una postura conciliadora y defendió la continuidad de la coalición, aunque el ministro de Transportes, Óscar Puente, criticó públicamente la solicitud de Díaz, lo que evidenció las divergencias internas dentro del Gobierno, tal como consignó Europa Press.

El acceso a la vivienda ha sido otro punto fuerte de desencuentro. Sumar responsabilizó al PSOE de falta de determinación —al rehusar adoptar medidas intervencionistas frente al alza de precios— y pidió sin éxito la aprobación antes de que culminara 2025 de un decreto que prorrogara 600.000 contratos de alquiler a punto de vencer. Mientras tanto, los socialistas desoyeron esa propuesta, lo que generó críticas adicionales del socio menor en la coalición.

La industria armamentística y el gasto militar han originado nuevos roces. Recientemente, el Gobierno concedió una excepción a Airbus respecto al decreto que prohíbe la adquisición de material y tecnología militar proveniente de Israel, medida rechazada por los ministros de Sumar. Sumar y, principalmente, Podemos, han mostrado su desacuerdo con diversas iniciativas relativas al gasto en defensa. Podemos ha acusado repetidamente al Ejecutivo de tomar una "deriva belicista" y llegó a señalar a Pedro Sánchez como "señor de la guerra". A esto se suma la afirmación por parte de Podemos de que la actual legislatura está "muerta", acusando al Gobierno de inacción social, especialmente en materia de vivienda, y dejando de considerarse socios de investidura del presidente socialista. Además, han reprochado a otros partidos progresistas su actitud ante los casos de presunta corrupción que afectan a antiguos secretarios de Organización del PSOE.

A pesar de un contexto de divisiones, la izquierda alternativa experimentó un resultado electoral positivo en Extremadura. Según publicó Europa Press, en esa región la coalición Unidas por Extremadura, integrada por Podemos e IU y sin la participación de Sumar, duplicó prácticamente su número de escaños, pasando de cuatro a siete, tras el retroceso del PSOE. Esta experiencia, sin embargo, no logró replicarse más allá, ya que en Aragón el acuerdo unitario se desmoronó.

El intento fallido de replicar la fórmula extremeña en Aragón reavivó las fricciones entre Podemos, IU y Sumar. Desde Podemos critican el acercamiento de IU a Sumar y su supuesto sometimiento al PSOE, mientras que figuras como Amanda Meyer, de IU, acusan a la dirección estatal de Podemos de vetar un preacuerdo para buscar la confluencia. En la coalición Sumar se evidencia una división adicional: Chunta Aragonesista competirá con IU y con el partido impulsado por Yolanda Díaz, que busca evitar el aislamiento sufrido en Extremadura, aunque no logra convertirse en el eje de una candidatura unitaria.

La situación en Aragón anticipa una posible pérdida de influencia de las fuerzas estatales en favor de partidos de ámbito autonómico, una tendencia que ya se observó en Galicia y Euskadi. Estas tensiones y divisiones generan dudas sobre la posibilidad de listas conjuntas en otras comunidades. En Andalucía persiste la posibilidad de que se presenten hasta tres candidaturas de izquierda al margen del PSOE: IU y Sumar pretenden reeditar la coalición 'Por Andalucía', sin esperar a la incorporación de Podemos, al que siguen invitando a participar. Podemos, por su parte, ha confirmado su participación bajo cualquier fórmula, y Adelante Andalucía también acudirá con una lista independiente.

En Castilla y León, la ausencia de una candidatura de unidad parece probable. IU aplazó hasta enero la consulta interna sobre el acuerdo con Sumar, con la intención de persuadir a Podemos para formar un frente amplio como el que funcionó en Extremadura. La dirección autonómica ofrece abrir la coalición a Podemos o, en caso de excluir a Sumar, explorar alternativas.

Según detalló Europa Press, el clima de dispersión electoral se extiende a nivel nacional, donde la posibilidad de un ascenso del bloque conservador alimenta el debate estratégico en las formaciones progresistas. Podemos ha anticipado que su candidata será Irene Montero, eurodiputada y exministra de Igualdad, y se muestra dispuesta a explorar alianzas con fuerzas críticas de la dirección del Gobierno. Mientras tanto, el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, anunció recientemente que a partir de enero impulsará una "nueva propuesta de frente amplio" que incluya a los partidos que actualmente respaldan al Gobierno, entre los que cita a Movimiento Sumar, Comunes y Más Madrid. Maíllo subrayó que el nuevo ciclo electoral exige acelerar los esfuerzos para una lista unitaria de la izquierda y evitar los errores observados en anteriores coaliciones.

Yolanda Díaz, responsable de Sumar, aún no ha anunciado si volverá a presentarse como candidata. Elementos de la confluencia interpretan sus movimientos recientes como un intento de fortalecimiento político.

En el debate sobre la reorganización del espacio progresista surgieron nuevas voces. El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, propuso formar una lista plurinacional para las próximas elecciones generales. Desde los partidos estatales, según Europa Press, esta idea es descrita como una opinión personal que no cuenta con respaldo en la dirección de ERC. Por otra parte, Joan Tardà, exportavoz republicano en el Congreso, propuso que ERC se presente en coalición con Comunes, la CUP y todas las fuerzas situadas a la izquierda del PSC en las próximas elecciones tanto al Congreso como al Parlament, dado que en su opinión carece de sentido la fragmentación actual de candidaturas en la izquierda catalana.

De este modo, los preparativos de la izquierda alternativa para el ciclo electoral de 2026 se desarrollan en medio de desencuentros estratégicos, debates sobre posibles alianzas y la sombra de casos de corrupción que continúan afectando la relación entre socios de gobierno, según viene documentando Europa Press. Las formaciones exploran fórmulas para recuperar la iniciativa y limitar la dispersión electoral, mientras la incertidumbre persiste ante posibles nuevas propuestas de frente amplio y los movimientos internos de sus principales líderes.