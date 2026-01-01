Espana agencias

El PP europeo celebra los 40 años de la entrada de España en la UE y llama a reforzar la unidad y la libertad

Cuarenta años después del ingreso a la Unión Europea, líderes políticos destacan avances en derechos y bienestar, subrayando la importancia del bloque comunitario ante escenarios internacionales inciertos y recordando el papel central de España y Portugal en su desarrollo

Guardar

El aniversario número cuarenta del ingreso de España y Portugal a la Unión Europea se caracteriza, según señaló Nadia Calviño, presidenta del Banco Europeo de Inversiones, por representar “cuatro décadas de paz, democracia, progreso y prosperidad” para ambos países. Esta celebración une a diversas figuras políticas y organismos europeos alrededor de un balance positivo sobre los cambios experimentados por estos países desde su adhesión, además de una reflexión sobre los nuevos desafíos que enfrenta el bloque. Tal como publicó el Partido Popular Europeo (PPE), se resalta que el aniversario constituye un “hito de progreso y modernización” que derivó en avances económicos y sociales y en la consolidación de las libertades.

Según informó el medio, el PPE marcó la ocasión por medio de un mensaje público, destacando que Europa no sólo trajo consigo el desarrollo, sino que también “afianzó y reforzó nuestras libertades”. El partido situó la fecha en un contexto internacional que califica de incierto, señalando que la Unión Europea debería consolidar su carácter como “espacio de unidad, libertad, estabilidad y futuro compartido”, en palabras citadas de su cuenta en la red social X.

De acuerdo con la información difundida por el PPE, el ingreso de España se produjo el 1 de enero de 1986. En aquel momento, las Comunidades Europeas incluían la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, la Comunidad Económica Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica. La expansión posterior de estos proyectos terminó conformando la actual Unión Europea, que hoy suma 27 países miembros.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, intervino recordando el significado histórico de la entrada de España en 1986. A través de un mensaje institucional, expresó: “La historia reciente nos había separado, pero escogisteis un futuro democrático, y regresasteis a vuestra casa, en el corazón de Europa. Ha sido un viaje increíble”, atribuyó el medio citado. Von der Leyen calificó el ingreso como “un hito en la unidad europea”, resaltando la decisión de España de apuntar hacia el proceso democrático e integrarse políticamente al continente.

El Partido Popular Europeo remarcó también el papel que España ha desempeñado en la gobernanza comunitaria, informando que el país ha ocupado la presidencia rotatoria del Consejo de la UE en cinco ocasiones. La primera vez tuvo lugar en el primer semestre de 1989 y la última en el segundo semestre de 2023. En intervalos, España presidió este órgano en el segundo semestre de 1995, el primer trimestre de 2002 y el primer semestre de 2010. Tales periodos al frente de la agenda comunitaria reflejan, según el PPE, el creciente peso de España en la dinámica europea.

El medio añadió que, desde su adhesión, España ha delegado un total de nueve representantes a las diferentes comisiones europeas establecidas en el marco institucional de la UE. El texto explica que, en las primeras etapas, cada estado miembro, ante la menor cantidad de países, designaba a dos comisarios. El proceso cambió tras la ampliación de 2004, limitando a un representante por nación.

De acuerdo con la información consignada por el Partido Popular Europeo, el aniversario convoca a una reevaluación de los beneficios y logros que la integración europea ha significado para España y Portugal. El partido vinculó el fortalecimiento de la unión regional con un escenario internacional que percibe como volátil, planteando que la respuesta ante los desafíos contemporáneos requerirá de mayor cohesión entre los socios europeos.

Tanto los mensajes de instituciones europeas como de responsables nacionales coinciden, reportó el PPE, en la valoración de la adhesión como un factor decisivo para el establecimiento y la consolidación de la democracia, el crecimiento económico y la modernización institucional en el sur del continente. El hito de 1986 sigue ocupando un lugar central en la memoria política de la UE y en la configuración de las prioridades y perspectivas comunes de sus miembros.

Temas Relacionados

Partido Popular EuropeoUnión EuropeaEspañaUrsula von der LeyenNadia CalviñoBanco Europeo de InversionesPortugalBruselasIntegración europeaProgresoEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Feijóo destaca que la entrada de España en la UE hace 40 años supuso un reconocimiento a la "ejemplar" transición

Alberto Núñez Feijóo resalta el papel fundamental de la adhesión española a la Unión Europea en 1986 como una conquista nacional que marcó el rumbo democrático tras la Constitución, subrayando su valor como “proyecto de Estado” para el porvenir

Feijóo destaca que la entrada

Vox afirma que el mensaje de Fin de Año de Guardiola es "irrelevante" y "desconectado" de "problemas reales"

Óscar Fernández Calle, portavoz de Vox en Extremadura, califica como “vacío” el reciente discurso institucional de María Guardiola, asegurando que no aborda demandas sociales ni responde a desafíos clave en empleo, infraestructuras y servicios públicos en la región

Vox afirma que el mensaje

Calviño celebra los 40 años de España y Portugal en la UE y destaca el papel del BEI en el desarrollo de la región

Con motivo de las cuatro décadas desde la entrada en la Unión Europea, la presidenta del BEI resalta logros en infraestructura, crecimiento económico y avances sociales, mientras líderes europeos subrayan la integración de la península como un hecho histórico

Calviño celebra los 40 años

El PP pide ampliar los supuestos de gastos electorales para incluir la retransmisión de actos o las comidas-mitin

El Grupo Popular propone reformas al catálogo legal de desembolsos en campaña, buscando que transmisiones de eventos proselitistas y convivencias con simpatizantes sean reconocidas como parte del balance oficial que fiscaliza el Tribunal de Cuentas en cada proceso

El PP pide ampliar los

El alcalde de Valladolid defiende entenderse con Vox para que "no haya 'Sanchismo'": "Ojalá lo evitemos por muchos años"

El regidor recalca la importancia de forjar alianzas con partidos distintos, insistiendo en que la cooperación política permitió la aprobación de nuevas cuentas municipales y respondió a lo que describe como un encargo ciudadano tras las urnas de 2023

El alcalde de Valladolid defiende
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Estos son los presidentes autonómicos

Estos son los presidentes autonómicos que (por ahora) cobrarán más que el presidente del Gobierno en 2026

El problema del despegue vertical de los drones que busca solucionar Indra con una tecnología española

Pedro Sánchez celebra los 40 años de la entrada en la Unión Europea: “Lo mejor que le ha pasado a España”

El apoyo militar de España a Ucrania: de los 8500 soldados formados a los miles de millones de euros de ayudas económicas

El calendario judicial de 2026: el primer juicio por el caso Koldo, el final a la vista de la causa contra Begoña Gómez o los primeros pasos del caso Montoro

ECONOMÍA

Cuánto se gana con el

Cuánto se gana con el primer premio de la Lotería del Niño 2026

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 3 de este 1 enero

Mercadona, DIA, Carrefour o Ahorramás: qué supermercados abren este 1 de enero de 2026

Seis rezagados del Ibex 35: por qué empresas como Puig, Telefónica o Redeia han cerrado 2025 en rojo en medio de una subida histórica de la Bolsa

2026 será un buen año para los pensionistas: subidas aseguradas de hasta un 11,4% y nuevas vías de financiación para sostener el sistema

DEPORTES

Las veces en que el

Las veces en que el campeón de invierno fue distinto al del final de LaLiga: existen 40 antecedentes

Mbappé, duda para el partido ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España debido a una lesión de rodilla

Thierry Henry explica lo que diferencia a los jugadores españoles del resto: “Piensan con uno, dos o tres pasos de anticipación”

Un excompañero de Fernando Alonso habla sobre las expectativas del asturiano para 2026: “Piensa que puede ser campeón del mundo”

Roberto Carlos, intervenido de urgencia en Brasil tras detectar un problema cardíaco