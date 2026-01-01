El PP europeo celebra los 40 años de la entrada de España en la UE y llama a reforzar la unidad y la libertad

El aniversario número cuarenta del ingreso de España y Portugal a la Unión Europea se caracteriza, según señaló Nadia Calviño, presidenta del Banco Europeo de Inversiones, por representar “cuatro décadas de paz, democracia, progreso y prosperidad” para ambos países. Esta celebración une a diversas figuras políticas y organismos europeos alrededor de un balance positivo sobre los cambios experimentados por estos países desde su adhesión, además de una reflexión sobre los nuevos desafíos que enfrenta el bloque. Tal como publicó el Partido Popular Europeo (PPE), se resalta que el aniversario constituye un “hito de progreso y modernización” que derivó en avances económicos y sociales y en la consolidación de las libertades.

Según informó el medio, el PPE marcó la ocasión por medio de un mensaje público, destacando que Europa no sólo trajo consigo el desarrollo, sino que también “afianzó y reforzó nuestras libertades”. El partido situó la fecha en un contexto internacional que califica de incierto, señalando que la Unión Europea debería consolidar su carácter como “espacio de unidad, libertad, estabilidad y futuro compartido”, en palabras citadas de su cuenta en la red social X.

De acuerdo con la información difundida por el PPE, el ingreso de España se produjo el 1 de enero de 1986. En aquel momento, las Comunidades Europeas incluían la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, la Comunidad Económica Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica. La expansión posterior de estos proyectos terminó conformando la actual Unión Europea, que hoy suma 27 países miembros.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, intervino recordando el significado histórico de la entrada de España en 1986. A través de un mensaje institucional, expresó: “La historia reciente nos había separado, pero escogisteis un futuro democrático, y regresasteis a vuestra casa, en el corazón de Europa. Ha sido un viaje increíble”, atribuyó el medio citado. Von der Leyen calificó el ingreso como “un hito en la unidad europea”, resaltando la decisión de España de apuntar hacia el proceso democrático e integrarse políticamente al continente.

El Partido Popular Europeo remarcó también el papel que España ha desempeñado en la gobernanza comunitaria, informando que el país ha ocupado la presidencia rotatoria del Consejo de la UE en cinco ocasiones. La primera vez tuvo lugar en el primer semestre de 1989 y la última en el segundo semestre de 2023. En intervalos, España presidió este órgano en el segundo semestre de 1995, el primer trimestre de 2002 y el primer semestre de 2010. Tales periodos al frente de la agenda comunitaria reflejan, según el PPE, el creciente peso de España en la dinámica europea.

El medio añadió que, desde su adhesión, España ha delegado un total de nueve representantes a las diferentes comisiones europeas establecidas en el marco institucional de la UE. El texto explica que, en las primeras etapas, cada estado miembro, ante la menor cantidad de países, designaba a dos comisarios. El proceso cambió tras la ampliación de 2004, limitando a un representante por nación.

De acuerdo con la información consignada por el Partido Popular Europeo, el aniversario convoca a una reevaluación de los beneficios y logros que la integración europea ha significado para España y Portugal. El partido vinculó el fortalecimiento de la unión regional con un escenario internacional que percibe como volátil, planteando que la respuesta ante los desafíos contemporáneos requerirá de mayor cohesión entre los socios europeos.

Tanto los mensajes de instituciones europeas como de responsables nacionales coinciden, reportó el PPE, en la valoración de la adhesión como un factor decisivo para el establecimiento y la consolidación de la democracia, el crecimiento económico y la modernización institucional en el sur del continente. El hito de 1986 sigue ocupando un lugar central en la memoria política de la UE y en la configuración de las prioridades y perspectivas comunes de sus miembros.