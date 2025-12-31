Guitarte (TE) tilda de "postureo" el video de Azcón de fin de año en Almohaja (Teruel)

Guitarte, portavoz parlamentario de Teruel Existe y candidato a la Presidencia del Gobierno de Aragón, resaltó que la intervención grabada por Jorge Azcón “encajaría más como ‘Carta a los Reyes Magos’ que como mensaje institucional de fin de año”, según declaraciones recogidas por el medio original. Aludió a que el presidente autonómico no sumó iniciativas concretas ni aportó una “sustancial mejora de la financiación local en la parte que depende del Gobierno autonómico”, aspecto que, a juicio del diputado, habría resultado un gesto más acorde a las demandas del entorno rural aragonés.

Según informó el medio, Guitarte definió como “postureo” el vídeo del jefe del Ejecutivo aragonés, grabado en Almohaja, localidad más despoblada de la comunidad, y señaló que sus habitantes distinguen entre quienes participan del día a día y quienes simplemente se movilizan para tomarse una imagen puntual. Para el portavoz de Teruel Existe, la elección del escenario rural para la grabación no responde a una estrategia de fondo destinadas a cambiar la situación de las zonas despobladas, sino a una mera operación estética: “Agradecemos que el presidente cambie el glamour de las pistas de esquí por el Aragón más despoblado, pero venirse un día con las cámaras a grabar no es más que postureo”, afirmó tal como consignó el medio.

En relación a las políticas implementadas en los periodos recientes, Guitarte puntualizó que la intervención de Azcón representa una “lista de propósitos y deseos que en los dos años y medio que lleva gobernando el PP no se han cumplido, y estaba en su mano”. Para el dirigente, la diferencia entre el discurso y la acción gubernamental se refleja en la falta de avances tangibles en el territorio: "Sobre el papel o sobre la pantalla todo suena idílico, pero una cosa es decir y otra hacer, una cosa es predicar y otra dar trigo: de todo lo que se dice no se ha hecho apenas nada y estaba en su mano", señaló, según detalló la fuente.

Guitarte denunció de modo especial la situación de la sanidad pública rural, detallando que el sistema no ha registrado mejoras en aspectos clave como el personal sanitario, los equipamientos de los consultorios y centros de salud periféricos, ni en la disponibilidad de especialistas. El portavoz lamentó la continua pérdida de profesionales y la escasa dotación de recursos, lo que, a su entender, deriva en una progresiva degradación del servicio para los habitantes del medio rural aragonés.

Entre otras áreas que Guitarte considera desatendidas, subrayó la vivienda en las zonas rurales. Según reportó el medio, el portavoz de Teruel Existe comparó la oferta de vivienda en las áreas rurales con la de las ciudades, señalando que la apuesta por el mundo rural es muy inferior: “Solo 199 viviendas frente a las miles anunciadas en la capital”, destacó para ilustrar la diferencia entre las palabras y los hechos.

Las infraestructuras viales constituyeron otra de las críticas expuestas por Guitarte. Según sostuvo, el gobierno no ha abordado adecuadamente la mejora de la red de carreteras, la cual calificó como una de las más deterioradas del país. Remarcó que, más allá del Plan Extraordinario en marcha, aproximadamente el 70% de la red viaria de Aragón permanece fuera de cualquier programa de mejora, perpetuando así las dificultades de comunicación interna, especialmente en los municipios de menor tamaño.

El portavoz también manifestó que en el entorno rural, que abarca casi toda la extensión de Aragón, resulta fundamental reforzar la calidad y el alcance de todos los servicios públicos, dado que son los únicos a los que puede recurrir la población local. De acuerdo con la información difundida, Guitarte reclamó al Ejecutivo autonómico una apuesta “real y efectiva” para fortalecer estos servicios, condicionados actualmente por la falta de recursos y apoyo político.

En relación a las ayudas al funcionamiento, el portavoz de Teruel Existe instó al gobierno regional a dejar de “tirar balones fuera” y aprovechar el marco que ofrece la Unión Europea, con el fin de complementar estos apoyos con financiación autonómica. Solo así, consideró, se podría contribuir a crear una ventaja competitiva efectiva que ayude tanto a consolidar como a atraer empresas y propiciar el empleo en el territorio, según informó el medio original.

A lo largo de sus intervenciones, Guitarte subrayó que la población afectada por la despoblación y las carencias estructurales percibe de manera clara cuándo hay una implicación real y cuándo, en cambio, se trata de una presencia simbólica sin correlato en acciones decididas. Insistió en que las medidas reclamadas por Teruel Existe a lo largo de los dos años y medio anteriores permanecen a la espera de una respuesta concreta por parte del Ejecutivo autonómico, según consta en la cobertura periodística.

El portavoz de Teruel Existe resumió que el desarrollo efectivo del medio rural aragonés depende de una inversión constante y una planificación orientada a resolver los déficits crónicos de vivienda, sanidad, carreteras y servicios básicos, cuestiones que Guitarte considera esenciales para asegurar el futuro demográfico y económico de la comunidad rural, de acuerdo con lo reportado por el medio.