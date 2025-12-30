El Gobierno reitera a Ucrania su apoyo a las negociaciones para una paz justa e insiste en que Europa se mantenga unida

En su conversación con el ministro español, Andrii Sybiha subrayó la importancia de reforzar las defensas aéreas y la infraestructura energética ucraniana, todo ello en un contexto marcado por los ataques más recientes a instalaciones civiles en Kyiv y otras ciudades. Este intercambio telefónico, detallado por diversas fuentes en la red social X, también permitió reiterar el apoyo de España a Ucrania en el proceso de negociaciones facilitadas por Estados Unidos que buscan alcanzar una "paz justa y duradera". Según informó el medio original, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, aprovechó el diálogo para enfatizar que Europa debe mantener una postura unificada ante la crisis y subrayó la necesidad de garantías sólidas para la seguridad ucraniana.

Tal como publicó el medio, Albares trasladó a Sybiha el respaldo español a las negociaciones internacionales, incidiendo en la relevancia de la unidad europea y transatlántica en la búsqueda de una solución al conflicto en Ucrania. En su mensaje, recogido por la misma fuente, expresó su deseo de que el año 2026 represente el inicio de una era de paz para la población ucraniana. Además, renovó la condena del Gobierno español a los bombardeos rusos sobre infraestructuras civiles y recalcó la gravedad de que la ciudadanía ucraniana enfrente la navidad bajo ataques armados.

Durante la llamada, el titular español reafirmó a Sybiha el compromiso de España con el proceso negociador impulsado por Estados Unidos, destacando que toda decisión sobre el futuro de Ucrania, incluidos los temas territoriales, debe ser adoptada por el propio pueblo ucraniano. Este posicionamiento se dio en el contexto de la reciente reunión entre el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y el expresidente estadounidense Donald Trump, llevada a cabo en Florida el domingo anterior. Ambos líderes calificaron de "muy cercano" un posible acuerdo, según consignó la fuente original.

A la mencionada reunión, según detalló el medio, se sumaron posteriormente diversos dirigentes europeos. El inicio del mes de enero prevé otro encuentro clave en París, donde se reunirán los líderes del grupo conocido como Coalición de Voluntarios, coalición en la que España mantiene una participación activa. No se ha confirmado aún si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acudirá a dicho evento.

Por su parte, el ministro Sybiha actualizó a su homólogo español sobre las novedades en el proceso de paz y reafirmó el compromiso de Ucrania con los principios de una "paz justa y duradera" que se base en la colaboración entre Europa y Estados Unidos. Según el medio original, Sybiha remarcó desde su perfil en X que se trata de un momento decisivo para reforzar los esfuerzos colectivos destinados a restablecer la seguridad en Europa. Asimismo, expresó su agradecimiento a España por el apoyo brindado, haciendo hincapié en el valor de fortalecer tanto la protección aérea frente a ataques rusos como la capacidad energética interna para resistir la escalada militar.

El Gobierno español insistió, de acuerdo con la información reportada, en que cualquier acuerdo debe proporcionar a Ucrania garantías de seguridad creíbles dentro del nuevo sistema de defensa europeo que se discute a raíz del conflicto. Este enfoque se alinea con la postura presentada por Albares, quien instó a que la decisión sobre el destino de Ucrania y sus regiones afectadas recaiga exclusivamente en el pueblo ucraniano.

Según consignó el medio, las posiciones de ambos gobiernos se han manifestado principalmente en espacios digitales y a través de canales diplomáticos, reflejando una voluntad conjunta de avanzar hacia una resolución negociada y estable. Las autoridades españolas recalcaron su compromiso tanto en foros bilaterales como en plataformas transnacionales, mientras Ucrania advierte sobre la urgencia de responder colectivamente al deterioro agravado por los recientes episodios de violencia contra instalaciones estratégicas.

La intensificación de hostilidades por parte de Rusia, dirigida a sistemas civiles y de energía, mantiene en alerta a la administración ucraniana, que insiste en la necesidad de recibir apoyo técnico y material de sus socios europeos. Según la versión difundida por el medio original, la petición de Sybiha gira en torno a la urgencia de reforzar la resiliencia nacional frente a los efectos de la guerra, con especial atención a las amenazas sobre redes de energía eléctrica y defensas antiaéreas.

El proceso negociador, auspiciado principalmente por Washington y secundado por varios gobiernos europeos, se encuentra en una fase definitoria. París albergará en breve la próxima reunión crucial de la Coalición de Voluntarios, con la presencia de representantes españoles pendiente de confirmación. Mientras tanto, España mantiene su participación en los esfuerzos diplomáticos multilaterales y bilaterales con Ucrania, tal como reflejan las comunicaciones entre Albares y Sybiha.

La exigencia de un frente común europeo constituye un leitmotiv en las recientes declaraciones del jefe de la diplomacia española. Según lo informado por el medio, Albares ha insistido en la importancia de la cohesión interna de la Unión Europea y su cooperación transatlántica para asegurar un esquema de seguridad estable y de largo plazo para Ucrania y la región.

Finalmente, el contacto sostenido entre ambas cancillerías refleja la preocupación compartida ante el impacto de la guerra en la vida cotidiana de los ucranianos y el reconocimiento del papel de la diplomacia multilateral en la búsqueda de soluciones. La continuidad del apoyo a Ucrania y la consolidación de mecanismos europeos de respuesta depende, como afirman las partes, de la voluntad de los Estados miembros de la Unión y de la coordinación con aliados estratégicos fuera de Europa.