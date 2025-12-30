Diana Morant dice de Ábalos que confiaron en una "persona equivocada" que también ha podido robar del propio PSOE

Diana Morant matizó que desconocía el informe de auditoría sobre los gastos de José Luis Ábalos y que se basaba en la información facilitada en ese momento, antes de afirmar que el exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, habría resultado ser una persona en la que se depositaba confianza de manera equivocada. Según informó Europa Press, Morant, ministra de Ciencia y secretaria general del PSPV, abordó el asunto tras conocerse los detalles del informe encargado por el PSOE, en el que se detallan gastos atribuidos a Ábalos, como cobros de menús infantiles y facturas de hotel correspondientes a familiares, que fueron repercutidos al partido.

En declaraciones realizadas durante una entrevista en TVE y recogidas por Europa Press, la ministra subrayó que esta situación revelaba cómo ciertas personas dentro del partido podrían haber abusado de la confianza interna, destacando la posibilidad de que incluso se hubiese producido apropiación de fondos del propio PSOE. Morant aseguró, según Europa Press, que “hay gente que se ha aprovechado de la confianza que se depositó en ellos dentro del partido y se ha aprovechado tanto como que, probablemente, también haya robado del propio Partido Socialista".

Al referirse al informe de auditoría hecho público por diversos medios, la ministra recordó que el PSOE ya había realizado auditorías externas y disponía de las del Tribunal de Cuentas. Sostuvo que todos estos controles apoyan la conclusión de que no existe financiación irregular en el partido, de acuerdo con las evaluaciones oficiales. “Habíamos hecho auditorías externas, teníamos también las auditorías del Tribunal de Cuentas y, desde luego, ofrecemos esa garantía de nuevo a la ciudadanía de que el Partido Socialista no ha utilizado la financiación irregular y queda de nuevo demostrado”, afirmó Morant, según Europa Press.

Tras analizar el contexto de la auditoría, Diana Morant dirigió críticas al Partido Popular, señalando que el resultado de la investigación supone una “mala noticia” para el principal partido de la oposición, que, de acuerdo con sus palabras, pretendía mantener la acusación de supuesta financiación irregular contra el PSOE. Europa Press detalló que Morant insistió en las diferentes formas en que PSOE y PP han gestionado situaciones internas de posible corrupción. La ministra recordó el caso del exgerente del PP Luis Bárcenas, aludiendo a la destrucción de discos duros vinculados a la investigación. Además, explicó que el caso Gürtel resultó en la condena del Partido Popular en España por actuaciones vinculadas a organización criminal y financiación irregular, dándole a ese hecho relevancia dentro del debate político.

Morant también enfatizó durante la entrevista, citada por Europa Press, la contundencia y transparencia con las que el PSOE aborda prácticas dudosas dentro de la organización, diferenciando este proceder del que atribuye al PP. En repetidas ocasiones, enfrentó ambos modelos de gestión de crisis internas y recalcó cómo el PSOE sostiene un compromiso público para mantener la legalidad en todas las áreas de su funcionamiento.

La noticia sobre los gastos atribuidos a Ábalos surge tras la publicación y análisis del informe de auditoría por parte de diferentes medios, detalló Europa Press. Este documento recoge gastos inusuales reportados al partido, algunos de ellos correspondientes a servicios que involucrarían a familiares, como menús infantiles y estancias hoteleras, detalles que generaron interrogantes sobre la utilización de recursos internos.

Morant aclaró, según Europa Press, que su valoración se basaba en la información transmitida en el momento de la entrevista, ya que no había tenido acceso directo al informe en cuestión. Aun así, remarcó que la actuación del partido siempre ha ido en la línea de esclarecer las situaciones controvertidas mediante mecanismos de control y auditoría.

Durante la conversación televisiva, la ministra se refirió a la reacción ciudadana, asegurando que las auditorías y la fiscalización permanente, tanto interna como externa, constituyen una garantía frente a las dudas sobre el manejo financiero del partido. Reafirmó el papel de los órganos de control y los procedimientos de transparencia dentro de la estructura socialista, asegurando que estas prácticas fortalecen la confianza pública.

La situación de José Luis Ábalos, exdirigente socialista, ha tomado notoriedad luego de conocerse los detalles de estos gastos cuestionados y las reacciones internas, según informe Europa Press. Ante esto, Morant insistió en señalar la diferencia entre la autocrítica y asunción de responsabilidades por parte del PSOE y la actuación que acusa al Partido Popular en situaciones de gravedad similar.

En este contexto, el debate político sobre la transparencia y la gestión adecuada de los recursos internos partidarios se intensifica, en la medida que surgen nuevas informaciones relacionadas con la administración de los fondos y la rendición de cuentas en el seno de las principales formaciones políticas del país.