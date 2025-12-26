Maíllo (IU) admite diferencias con Díaz en su gestión del espacio de la izquierda y pide un frente amplio sin errores

El inicio del proceso de articulación de una candidatura unificada para la izquierda alternativa, con el objetivo de presentarla en las próximas citas electorales más allá del PSOE, se ha fijado para enero, según las declaraciones del coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo. El líder de la formación explicó que este proceso busca reagrupar a fuerzas como Movimiento Sumar, Comunes, Más Madrid y otros colectivos de implantación local, con la intención de evitar la fragmentación del voto progresista y corregir los errores cometidos en ocasiones previas. Así lo detalló Maíllo en declaraciones recogidas por Europa Press y reproducidas en Telecinco, donde también abordó las diferencias internas en el ámbito de la izquierda.

En un contexto marcado por la búsqueda de un nuevo espacio de consenso entre las fuerzas progresistas, Maíllo reconoció discrepancias con la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, particularmente en el enfoque sobre la política de alianzas y la gestión dentro de la coalición Sumar. Aunque afirmó no tener reproches hacia la labor de Díaz como ministra de Trabajo y calificó su desempeño en el Ejecutivo como exitoso, incidió en que existen divergencias conocidas en lo referente a la organización y coordinación de la izquierda alternativa tras los resultados de las elecciones generales del 23 de julio.

El coordinador de IU subrayó que la estrategia actual se orienta a consolidar un frente amplio de izquierda, con especial atención en las próximas elecciones autonómicas de comunidades como Andalucía y Aragón. Según publicó Europa Press, Maíllo indicó que IU mantiene conversaciones activas con Sumar, Comunes, Más Madrid y otras fuerzas para facilitar acuerdos que permitan presentar listas unitarias en los comicios. El plazo para inscribir coaliciones en estas comunidades finaliza este viernes, por lo que los esfuerzos de negociación se concentran en ultimar los detalles.

En sus declaraciones, Maíllo insistió en la importancia de aprender de los errores cometidos en el pasado y reiteró la necesidad de actuar con transparencia en la construcción de un proyecto común. "Estamos trabajando para construir, desde el aprendizaje de errores pasados, una propuesta que sirva de esperanza y de acicate en la izquierda alternativa", sostuvo el líder de IU en conversación con el programa de Telecinco, según reportó Europa Press.

En relación con las recientes polémicas que han afectado al Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Maíllo consideró que la formación socialista enfrenta "un problema político" de responsabilidad sobre la selección de dirigentes. Hizo alusión a los casos de Santos Cerdán y José Luis Ábalos, exsecretarios de Organización del PSOE que han estado vinculados a causas judiciales y que, según apuntó, han llegado a pasar por prisión. Aun así, señaló que el Gobierno de coalición, del que IU sigue formando parte, no está involucrado en casos de presunto acoso sexual o corrupción, aclarando que continuarán respaldando al Ejecutivo siempre que se mantenga la integridad de sus integrantes.

Maíllo consideró innegociable la presencia de su formación en un gobierno donde existan personas corruptas. "No estaríamos con nadie que pensáramos que son corruptos (...) Ese es un principio que no es negociable, ni ahora ni nunca", afirmó el líder de IU, según recogió Europa Press, y enfatizó la necesidad de que el PSOE aborde internamente cualquier conducta irregular que pueda surgir dentro de sus filas para preservar la transparencia y la confianza ciudadana.

Además, Maíllo se refirió al reciente discurso de Nochebuena del Rey Felipe VI, al que calificó como una intervención que recurrió a frases sugerentes y formales, pero a su juicio carente de contenido concreto sobre cuestiones como la reconciliación. Ironizó con el título de las memorias de Juan Carlos I y criticó el elogio del rey emérito al dictador Francisco Franco, señalando que estas posturas no aportan a la consolidación democrática. Según consignó Europa Press, Maíllo opinó que la monarquía enfrenta problemas relacionados tanto con la figura del anterior jefe de Estado como con su propia estructura institucional.

El coordinador de IU también lamentó la posición que atribuyó al Rey Felipe VI en relación con temas sociales como la crisis de vivienda y la violencia de género, argumentando que su discurso eludió estos problemas y que la conmemoración de los cincuenta años de la restauración monárquica no incluyó menciones a la dictadura franquista. Maíllo planteó así una postura crítica hacia la equidistancia del monarca ante estos asuntos, según reflejó el medio Europa Press.

Los contactos entre diferentes fuerzas de la izquierda siguen en marcha, con el objetivo de cerrar pactos y evitar la dispersión del voto progresista en futuras elecciones. Según las palabras de Maíllo difundidas por Telecinco y Europa Press, IU mantiene su apuesta por la transparencia y la cohesión, tanto en su posicionamiento interno como en la proyección hacia nuevas alianzas electorales con otras formaciones del arco progresista estatal y autonómico.