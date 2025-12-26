La izquierda fracasa en su intento de unidad en Aragón e irá dividida con tres listas diferentes

Jorge Pueyo, quien actualmente ejerce como diputado en el Congreso por Sumar, fue anunciado por la Chunta Aragonesista como su candidato a la presidencia del Gobierno de Aragón y encabezará la lista del partido por Zaragoza, desplazando a Isabel Lasobras, secretaria general de CHA, que finalmente no se presentó a las primarias. Así lo informó el medio original, que detalló el desenlace de las negociaciones entre las fuerzas progresistas de la región para las próximas elecciones aragonesas del 8 de febrero: finalmente, Chunta Aragonesista, Podemos e Izquierda Unida–Sumar presentarán candidaturas separadas, tras el fracaso de las conversaciones para lograr una lista unitaria.

Tal como publicó el medio, el plazo legal para el registro de coaliciones finalizó este viernes, sin que las fuerzas progresistas alcanzaran un acuerdo de confluencia en Aragón. Durante los encuentros de última hora, los partidos involucrados se intercambiaron reproches sobre vetos y gestionaron filtraciones sobre los contactos mantenidos. Ante la imposibilidad de replicar en Aragón la alianza unitaria lograda en Extremadura bajo la coalición Unidas por Extremadura, las formaciones optaron por mantener sus propias candidaturas, lo que implica una repetición de la fragmentación electoral observada tanto en procesos estatales como en los anteriores comicios autonómicos de 2023.

De acuerdo con la información publicada, la Chunta Aragonesista descartó la opción de una candidatura conjunta, al argumentar que nunca se llegó a constituir una mesa de negociación real entre los diversos actores progresistas del espectro aragonés. Los dirigentes de la Chunta señalaron que la falta de diálogo se agravó por la existencia de vetos cruzados y se refirieron a la influencia de las direcciones estatales de los partidos como una dificultad añadida. Además, calificaron de “Juegos de Tronos” las tensiones generadas desde Madrid y subrayaron que, a nivel autonómico, las experiencias de alianzas siempre han sido menores respecto de lo alcanzado por las formaciones nacionales.

En paralelo, según consignó el medio original, el partido Podemos confirmó su intención de concurrir en solitario a estas elecciones. Después de que fracasaran los contactos de última hora con Izquierda Unida, la dirección del partido responsabilizó a otras formaciones progresistas por rechazar la propuesta de crear una coalición similar a la de Unidas por Extremadura, en la que participó Podemos junto con Izquierda Unida y Alianza Verde, sin la presencia de Sumar. La dirección de Podemos defendió que su candidatura representa una opción “imprescindible” y “nítidamente de izquierdas”, diferenciada de las políticas del PSOE. Algunas fuentes consultadas, citadas por el medio original, vincularon el fracaso del acuerdo al posicionamiento de la dirección nacional de Podemos, que excluía a Movimiento Sumar de cualquier pacto, al considerarlo subordinado al PSOE y un proyecto fallido. No obstante, finalmente no lograron apartar a Sumar de las candidaturas y Podemos acudirá en solitario.

A pesar de llamar a un frente amplio, Izquierda Unida formalizó una coalición con Sumar ante la falta de entendimiento con Podemos. Según reportó la fuente original, ambas formaciones registraron este acuerdo la noche previa al cierre del plazo de coaliciones, y anunciaron que los detalles de la lista y del programa electoral serían ofrecidos en una rueda de prensa este sábado en Zaragoza. La candidatura conjunta IU–Sumar aspira a ampliar el espacio de la izquierda alternativa aragonesa y defiende ser la expresión de la “unidad posible y real” en la comunidad.

El medio informó que estas divisiones hacen que, otra vez, tres listas de izquierdas compitan en Aragón, manteniendo una dinámica de fragmentación que ha impedido históricamente una confluencia aragonesa equiparable a la de otros territorios. Ni siquiera la posibilidad de ensayar una candidatura de unidad en la circunscripción de Teruel, escenario en el que se especuló con un acuerdo táctico para disputar un escaño al Partido Popular considerado clave, llegó a concretarse.

Con este acuerdo, IU y Sumar repetirán la fórmula que han presentado recientemente en Galicia, País Vasco y a las elecciones europeas, donde han competido directamente contra Podemos, tal como consignó el medio citado. Esta dinámica contrasta con el caso de Extremadura, donde la confluencia progresista logró un buen resultado el 21 de diciembre, presentándose allí sin la participación de Sumar.

Fuentes consultadas por el medio detallaron que la cultura interna de la Chunta ha sido tradicionalmente reacia a las alianzas en el ámbito autonómico, a diferencia de lo que ocurre en la política nacional. La dirección del partido considera que priorizar la cohesión interna resulta fundamental para mantener la unidad y el compromiso de sus sectores. Al mismo tiempo, desde IU explicaron que, aunque hubieran preferido una alianza amplia como la acontecida en Extremadura, la demografía aragonesa penaliza menos la fragmentación electoral progresista, ya que se prevé que por Zaragoza las fuerzas de izquierda puedan mantener representación.

En referencia a la representación en el Congreso, la situación creada por la multiplicidad de candidaturas implica también escenarios inéditos. Aunque la Chunta comparte grupo parlamentario en Madrid con Sumar, si Jorge Pueyo asume el acta como presidente aragonés, la representación en Zaragoza pasaría a Laura Vergara, integrante de la cuota de Sumar, lo que podría cambiar los equilibrios en las alianzas parlamentarias nacionales.

Por último, el medio recordó que la experiencia aragonesa se diferencia de manera clara del camino recorrido por la coalición Unidas por Extremadura. Mientras en esta comunidad el espacio progresista acudirá fragmentado a las urnas el 8 de febrero, las formaciones implicadas insisten en la legitimidad de sus proyectos y en las particularidades autonómicas para explicar la falta de confluencia, enmarcando la ruptura en el contexto de las tensiones estatales y autonómicas que han caracterizado el actual ciclo electoral.