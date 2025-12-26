Espana agencias

El precio del oro toca un nuevo máximo histórico por encima de los 4.530 dólares

La onza del metal precioso llegó a los 4.533,23 dólares durante la sesión, marcando un récord impulsado por subidas superiores al 1 %, mientras que la plata también tocó una marca inédita, según cifras de Bloomberg

El metal plata experimentó un ascenso notable al registrar un máximo histórico de 75,63 dólares por onza a las 11:29 horas (10:29 GMT), cifra que representó un incremento superior al 5 %, según consignó Bloomberg en cifras recogidas por EFE. Este comportamiento se produjo mientras el oro alcanzó a lo largo del viernes niveles sin precedentes, estableciendo un récord al superar los 4.533 dólares por onza, impulsado por una subida de aproximadamente el 1,2 % durante la jornada festiva para la mayoría de los mercados bursátiles internacionales.

De acuerdo con la información difundida por Bloomberg y reportada por EFECOM, a las 15:34 horas (14:34 GMT), la cotización del oro tocó los 4.533,23 dólares por onza, señalando un nuevo máximo histórico en medio de una jornada marcada por la baja actividad en los principales mercados financieros globales. Posteriormente, el precio del metal precioso se situó en torno a los 4.520 dólares, con un avance del 0,9 %, manteniendo la tendencia alcista a pesar de un leve ajuste tras el pico inicial.

La jornada estuvo caracterizada por una revalorización significativa del oro, mientras que la plata siguió una tendencia similar, registrando ganancias aún más pronunciadas en relación a jornadas previas. Bloomberg recopiló que la apreciación de la plata superó el 5 %, estableciéndose en niveles récord similares a los observados con el oro, lo que refleja un comportamiento excepcional de los metales preciosos en los mercados internacionales.

Según EFECOM, el contexto de festivo en los principales parqués bursátiles contribuyó a que los movimientos en los precios de ambos metales se dieran en un entorno de negociación reducido. Ese escenario suele amplificar las variaciones de precios ante cualquier orden de compra significativa, lo que puede potenciar tanto un rápido ascenso como eventuales correcciones posteriores, como se observó con la ligera bajada desde el récord en el precio del oro.

Durante la sesión, el mercado del oro presentó una volatilidad atípica para un día de baja actividad, lo que evidenció una fuerte demanda puntual por parte de inversores que han favorecido los activos considerados refugio ante incertidumbres macroeconómicas o variaciones bruscas en otros mercados financieros. Según EFECOM, el oro mantiene su posición histórica como uno de los activos más cotizados en épocas de incertidumbre y baja actividad en los mercados de acciones o deuda.

La reacción de la plata, que suele acompañar el desempeño del oro aunque con fluctuaciones más bruscas, reflejó también el creciente interés por los metales preciosos. Como detalló Bloomberg, la revalorización simultánea de ambos metales ha tenido repercusiones directas en los mercados de futuros y en los fondos cotizados especializados, que vieron incrementadas sus operaciones coincidiendo con el registro de estos máximos inéditos.

La onza de oro había experimentado en semanas recientes un aumento sostenido que culminó este viernes en el nuevo récord, impulsando movimientos similares en la plata y consolidando una tendencia alcista ampliada. Este comportamiento se inscribe en un contexto internacional en el que diversos factores, como los movimientos en los tipos de interés, las expectativas inflacionarias y la búsqueda de cobertura ante la volatilidad de las divisas, han potenciado la relevancia de los metales preciosos como opciones de resguardo en las carteras de inversión.

Diversos analistas, citados por Bloomberg y EFE, han señalado que la evolución del precio del oro suele influir en otros metales preciosos y activos considerados seguros, amplificando el efecto de sus movimientos durante jornadas en las que el volumen de negociación es limitado. Esta característica se evidenció con claridad en la sesión cubierta, en la que tanto el oro como la plata establecieron nuevos máximos, reflejando la dinámica de los mercados durante periodos de baja actividad.

Las cotizaciones alcanzadas por el oro y la plata durante el viernes no solo marcan hitos históricos, sino que también reafirman el papel de estos metales en el contexto de la economía global, especialmente en ciclos de mayor incertidumbre o menor liquidez. Seguirán bajo observación las tendencias futuras en función de las condiciones de los mercados internacionales y las decisiones de política monetaria que puedan impactar en el comportamiento de los activos refugio, según indicaron los reportes de Bloomberg y EFECOM.

