El delegado del Gobierno reclama fin de "política de cotillón y querella" tras la inadmisión de denuncia por La Vuelta

Tras ser archivada la acusación relacionada con la etapa final de la Vuelta Ciclista a España en Madrid, Francisco Martín sostiene que la denuncia carece de fundamento y denuncia una campaña para desviar la atención de asuntos esenciales

Francisco Martín ha señalado en sus redes sociales que la denuncia presentada por Manos Limpias contra él responde a un interés por “embarrar y despistar de lo importante”. Según informó Europa Press, Martín realizó estas declaraciones poco después de que el Juzgado de Instrucción número 45 de Madrid decidiera inadmitir la denuncia sobre su gestión del operativo policial durante la etapa final de la Vuelta Ciclista a España, celebrada en la capital el 14 de septiembre. El delegado del Gobierno en Madrid recalcó que “el delito no existe”, en alusión a los fundamentos que respalda la resolución judicial.

El medio Europa Press detalló que la jueza encargada del caso, Luisa María Prieto, firmó en su auto la orden de archivar la causa, afirmando: “No ha lugar a admitir a trámite la presente denuncia por estimar que los hechos no son constitutivos de infracción penal, por lo que procede decretar el archivo de lo actuado”. En el texto judicial se argumenta que los delitos alegados, que incluían desórdenes públicos y desobediencia a la autoridad por imprudencia grave, no encuentran sustento en los hechos expuestos por los denunciantes.

La denuncia, presentada por Manos Limpias, pretendía atribuir a Martín una presunta responsabilidad penal como consecuencia de incidentes que tuvieron lugar durante el dispositivo de seguridad desplegado en la etapa final de la competición ciclista. Según consignó Europa Press, la magistrada consideró que la acusación carece de base, ya que no se ha descrito en la denuncia ninguna conducta voluntaria ni dolosa, ni tampoco imprudencia que pudiera encajar en algún tipo penal relacionado.

La jueza explicó que la mencionada denuncia tenía como fin atribuir al delegado del Gobierno un tipo de responsabilidad que, de acuerdo con la resolución judicial, no le corresponde en tanto que los actos causantes de lesiones a agentes de la autoridad fueron cometidos por terceros. El auto reitera que no existió ningún comportamiento, ni por acción ni por omisión, directamente imputable a Francisco Martín que pudiese llegar a encuadrarse como infracción penal.

En ese contexto, Martín ha insistido desde su cuenta en la red social X en la idea de que estas acusaciones solo buscan desviar la atención de los temas centrales que afectan a la comunidad. Citando la resolución judicial, escribió: “Lo que existe es el continuo afán de embarrar y despistar de lo importante. No lo lograrán. Basta de política de cotillón y querella”.

El medio Europa Press reportó, además, que Francisco Martín solicitó que pusiese fin lo que llamó “política de cotillón y querella”, en referencia a la actitud de promover denuncias infundadas y debates estériles que, en su opinión, solo entorpecen el enfoque en los problemas de mayor relevancia para la sociedad madrileña.

La causa fue archivada íntegramente, de acuerdo con el contenido del auto judicial citado por Europa Press, y la jueza no consideró necesario admitir la denuncia ni abrir trámite sobre los hechos que rodearon el dispositivo de seguridad aplicado el 14 de septiembre. La resolución enfatiza, según el propio documento, que ninguna conducta descrita por Manos Limpias en su escrito de acusación encaja dentro de la tipificación de delitos mencionados.

De acuerdo con lo informado por Europa Press, los hechos relatados por los denunciantes estaban relacionados con lesiones sufridas por algunos agentes de la autoridad a raíz de incidentes ocurridos durante la celebración ciclista. Sin embargo, la resolución judicial recoge que la atribución de responsabilidades penales directas al delegado del Gobierno no se justifica en ninguno de los aspectos expuestos en la denuncia.

La decisión del Juzgado de Instrucción número 45 de Madrid cierra el recorrido judicial de estas acusaciones, tras valorar que la actuación de Francisco Martín como responsable del operativo no se corresponde con ningún tipo de infracción penal, según constató el auto firmado por la magistrada Luisa María Prieto.

