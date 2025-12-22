Espana agencias

El Gobierno crea un órgano para desarrollar el Plan de Memoria, integrado por entidades, patronal y sindicatos

Guardar

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha presidido este lunes la constitución del Consejo de la Memoria Democrática, órgano colegiado consultivo para el seguimiento del plan plurianual de búsqueda, localización, exhumación e identificación, y que estará integrado por asociaciones memorialistas, patronal, sindicatos y los abogados Baltasar Garzón y Cristina Almeida, entre otros.

Según ha informado el Ministerio que dirige Ángel Víctor Torres, este órgano tiene entre sus funciones informar el proyecto del Plan de Memoria Democrática, así como comunicar las propuestas de disposiciones reglamentarias relacionadas con el desarrollo de la Ley.

También se encargará de elaborar informes y recomendaciones sobre la política de memoria democrática y valorar y emitir dictamen sobre medidas que contribuyan a la consecución de los objetivos de la Ley de Memoria Democrática a través de la actuación de entidades memorialistas, así como sobre las subvenciones y ayudas que anualmente convoque a esos fines la Administración General del Estado (AGE).

El ministro Torres ha agradecido a todos los miembros su trabajo y su predisposición para "divulgar el valor de la Memoria Democrática, la dignidad de las víctimas y dar garantías de no repetición". "Es fundamental que la sociedad conozca cómo se logró la democracia y que se pongan en valor los derechos de los que hoy disfrutamos frente a la dictadura que nos sumió 40 años en un régimen totalitario y de ausencia de libertades", ha remarcado.

SIN RETRIBUCIÓN

El Gobierno destaca que las personas que integran el Consejo, que no percibirán retribución alguna por el ejercicio de sus funciones ni por asistencia a reuniones, podrán acceder a archivos y fondos documentales, tanto públicos como privados, de acuerdo con la normativa vigente.

Preside el Consejo el titular del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, con las funciones de convocar las sesiones; fijar el orden del día, teniendo en cuenta, en su caso, las peticiones de los demás miembros; presidir las sesiones y moderar el desarrollo de los debates; dirimir con su voto los empates, a efectos de adoptar acuerdos; y asegurar el cumplimiento de las leyes y visar actas y certificaciones de las reuniones.

El Consejo se reunirá con carácter ordinario semestralmente y con carácter extraordinario cuando lo convoque la Presidencia por propia iniciativa o a solicitud de un tercio de las personas que integran el Consejo.

¿QUIÉN INTEGRA EL CONSEJO?

Las personas que forman parte de este órgano tienen entre sus funciones recibir la convocatoria con el orden del día y la información sobre los temas a debatir; solicitar la inclusión de asuntos en el orden del día; participar en los debates de las sesiones; ejercer su derecho al voto y formular su voto particular, así como expresar el sentido de su voto.

Además de Torres, el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López, será el encargado de la vicepresidencia. Luego habrá vocales en representación de distintos ministerios, así como el titular de la Dirección del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses y el titular de la Dirección General de Promoción de la Memoria Democrática.

También estarán representados hasta diez asociaciones memoralistas de distinta índole, "profesionales de reconocido prestigio que se hayan distinguido por sus actividades en el campo de la recuperación de la memoria democrática"; representantes sindicales y de la CEOE y CEPYME y una secretaria.

UNA COMISIÓN DENTRO DEL CONEJO

Según ha informado el Gobierno, se constituirá la Comisión sobre violaciones de los derechos humanos durante la guerra y la dictadura, en el seno del Consejo, cuya finalidad será contribuir al esclarecimiento de las violaciones de los derechos humanos durante la Guerra y la dictadura, como forma de favorecer la convivencia democrática, mediante la recepción de testimonios, información y recopilación de documentos y otros antecedentes que permitan, con objetividad e imparcialidad, la elaboración de conclusiones y recomendaciones para la reparación de las víctimas y evitar que tales hechos vuelvan a repetirse en el futuro.

La Comisión estará integrada por un máximo de diez personas independientes y de reconocido prestigio en el mundo académico o profesional y en el ámbito de los derechos humanos. Su designación corresponde al Consejo, mediante acuerdo adoptado por mayoría de al menos tres quintos. En su elección habrá de tenerse en cuenta perfiles de acreditada solvencia profesional en ámbitos académicos, jurídicos y científicos, así como el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, salvo por razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas.

En el mismo acuerdo, el Consejo, designará, de entre los miembros de la Comisión, a quien ejerza la Presidencia, que realizará una labor coordinadora de la actuación de todas las personas que la integran.

La Comisión deberá dar cumplimiento a su cometido en un plazo de dieciocho meses desde su constitución, con la entrega de su informe con las conclusiones y recomendaciones, fecha en la cual terminará el mandato de sus miembros.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La Junta Electoral de Aragón obliga a retirar una publicación de la Delegación del Gobierno tras una denuncia del PP

Después de que el Partido Popular denunciara posible uso partidista de redes institucionales durante el periodo preelectoral, la autoridad determinó la eliminación inmediata de un mensaje, subrayando la vigilancia sobre el uso de recursos públicos en campañas

Infobae

Condenan a 21 años de prisión a un hombre golpear y agredir sexualmente en varias ocasiones a su pareja en Pontevedra

Infobae

La AN impone condenas de hasta 8 años cárcel por la pieza de Púnica de contratos energéticos en ayuntamientos de Madrid

La AN impone condenas de

El Supremo confirma la prisión permanente revisable al asesino de su mujer embarazada y su hijo de 7 años en Mallorca

Infobae

El Supremo rechaza la querella contra Martínez Arrieta que le acusaba de revelar la condena a García Ortiz

El Supremo rechaza la querella
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Donald Trump suspende el mayor

Donald Trump suspende el mayor parque eólico marino de Iberdrola en Estados Unidos: “Las torres son gigantescas”

Miguel Ángel Gallardo dimite después de obtener el peor resultado del PSOE en unas elecciones en Extremadura

La Audiencia de Madrid frena la petición del juez Peinado de analizar los correos de Begoña Gómez

Feijóo impone una gestora al frente del PP en la Comunidad Valenciana y rechaza una lucha entre Pérez Llorca y Camps por el liderazgo del partido

La Policía registra la sede del CNIO por una presunta trama de contratos amañados que alcanza los 25 millones de euros

ECONOMÍA

La intercambian al nacer con

La intercambian al nacer con otro bebé en un hospital y el error dura 19 años: un juez sentencia indemnizarla con casi un millón de euros cuando ella pedía tres

Resultados ganadores del Super Once del Sorteo 4

Sorteo de la Lotería de Navidad 2025, en directo: última hora de los ganadores del Gordo y el resto de premios repartidos

Vídeo| Así han dado los niños del Colegio de San Ildefonso los premios de la Lotería de Navidad 2025: un rápido segundo premio, la sorpresa del Gordo y un quinto tardío

¿Cuánto dinero se llevan las administraciones de lotería que han vendido los décimos premiados?

DEPORTES

El Real Madrid se lleva

El Real Madrid se lleva el premio Gordo con los derechos audiovisuales de LaLiga: el FC Barcelona se queda el segundo premio

Pep Guardiola advierte a sus jugadores: “El que llegue con tres kilos de más se quedará en Manchester. No viajará”

En esta posición quedaron Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1

La Copa África, la peor pesadilla de los clubes de las grandes ligas: más de un mes sin los jugadores

Jugó en el Málaga y el Rayo antes de pasar a transportar camiones con droga por Europa: “Con el narcotráfico ganaba en dos meses lo que en un año en el fútbol”