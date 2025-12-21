Espana agencias

Guardiola llama a votar "con libertad e ilusión" para llenar las urnas de Extremadura de "esperanza y dignidad"

María Guardiola acudió junto a su hijo a ejercer su derecho al voto en Cáceres y animó a la sociedad extremeña a expresarse en la jornada electoral, llamando a la participación activa en una cita que calificó de “histórica”

María Guardiola acudió este domingo al CEIP El Vivero de Cáceres acompañada de su hijo, para quien la jornada representó la primera experiencia en las urnas. Durante su intervención tras depositar su voto, la candidata del Partido Popular a la Presidencia de la Junta de Extremadura vinculó la importancia del momento tanto al ámbito personal como al colectivo, destacando que la cita electoral permite a la sociedad extremeña elegir el rumbo de la comunidad para los próximos cuatro años. Según informaron medios locales, Guardiola consideró “histórica” la fecha, apelando a la responsabilidad ciudadana en la definición del futuro regional.

De acuerdo con lo comunicado por la prensa regional, Guardiola animó a la población a acudir a las urnas desde la convicción y la esperanza. Invitó a que los ciudadanos de los 388 municipios participen “con libertad, con mucha ilusión y con convencimiento”, aludiendo a la oportunidad de llenar las urnas de “esperanza y dignidad”. La candidata popular insistió en que el proceso electoral afecta a los distintos sectores de la sociedad, y subrayó el papel de quienes impulsan la vida económica y social diaria en Extremadura.

Durante sus declaraciones, Guardiola recordó que esta jornada representa principalmente la voz de quienes trabajan de manera cotidiana en el campo, de quienes contribuyen al funcionamiento de los servicios públicos, y de quienes colaboran en ámbitos como la sanidad, la educación, el comercio y el turismo. Al poner el foco en las personas que conforman el tejido social regional, la líder del PP hizo hincapié en que la relevancia de este proceso radica en habilitar la participación de toda la ciudadanía, según destacó la prensa local.

La candidata expresó satisfacción por el trabajo desarrollado por su equipo durante los dos años y medio previos. Resaltó que comparece ante la ciudadanía “con la tranquilidad del trabajo bien hecho y de haber puesto todo lo mejor de mi al servicio de mi tierra”. Expresó su confianza en que la labor realizada al frente del gobierno reciba el respaldo popular, reportó la prensa autonómica. En esa misma línea, resaltó la disposición constante de su formación a entablar diálogo y acuerdos “siempre y cuando sea para mejorar la vida de los extremeños y de los problemas que sí que afectan a Extremadura”.

Durante su comparecencia, Guardiola reiteró sus objetivos principales para la comunidad, señalando que su proyecto político busca “construir, mejorar y ofrecer una Extremadura mejor”. Describió la región como un territorio dotado de “un potencial enorme” al que, en su opinión, se debe dotar de impulso, energías renovadas y políticas adecuadas. Remarcó que la acción política debe desarrollar estas capacidades con voluntad de trabajo, dejando al margen las siglas partidistas para priorizar el interés colectivo.

Según lo publicado por los medios de comunicación presentes, la candidata popular insistió en la importancia de escuchar a la ciudadanía y de superar divisiones para trabajar por objetivos comunes. Indicó que el proceso electoral se desarrolla bajo un clima de normalidad y colaboración orientado a garantizar la libre expresión democrática.

Otra de las cuestiones destacadas en la jornada, según detalló la cobertura periodística, fue el reconocimiento explícito de Guardiola a los integrantes de las mesas electorales, así como a los apoderados, interventores de su partido y miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. Agradeció su labor, señalando que su implicación resulta fundamental para asegurar el correcto funcionamiento de la jornada electoral.

La aspirante a la presidencia cerró su intervención con una invitación a la ciudadanía a “disfrutar de esta jornada con la misma intensidad e ilusión”, de acuerdo con la prensa regional, reforzando de este modo su llamado a una participación activa y consciente que marque el tono de un día considerado clave para el futuro político de Extremadura.

