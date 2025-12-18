Sánchez dice que no vio la comparecencia de Cerdán en el Senado pero asegura que ha actuado con contundencia contra él

Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, defendió su inocencia frente a las acusaciones relacionadas con el ‘caso Koldo’ durante su intervención ante la comisión de investigación del Senado, donde denunció lo que consideró una "persecución propia de la Inquisición" en su contra y señaló la existencia de "manipulaciones y ediciones" en los audios aportados por el exasesor ministerial Koldo García Izaguirre. Tras este episodio, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmó que su partido adoptó medidas firmes respecto a estas cuestiones, a la vez que sugirió a otras formaciones políticas actuar con la misma determinación ante casos de corrupción. Según informó el medio de comunicación, Sánchez dio estas declaraciones antes de viajar a la cumbre del Consejo Europeo en Bruselas.

Pedro Sánchez comentó que no pudo seguir la comparecencia de Santos Cerdán en el Senado porque se hallaba de viaje. De acuerdo con lo publicado por la fuente, el presidente explicó: "Por razones evidentes, porque estaba viajando a Bruselas, como saben ustedes, no tuve ocasión de poder seguir esa comparecencia. Por tanto, no sé en qué contexto y en qué coyuntura dijo efectivamente esas palabras Santos Cerdán". No obstante, remarcó que "el Partido Socialista ha actuado con total contundencia en este caso", a semejanza de otras ocasiones en las que miembros del partido se han visto afectados por escándalos similares.

Respecto al desarrollo de la comparecencia en la denominada comisión ‘Koldo’, Cerdán reiteró desde el inicio su posición, asegurando: "Soy inocente, no soy ningún corrupto y tarde o temprano lo van a poder comprobar". El ex ‘número tres’ del PSOE también criticó a la dirigencia de su partido por lo que describió como un abandono de su presunción de inocencia. Durante la sesión, Alfonso Gil, portavoz socialista en la comisión, expresó que "hay muchos militantes y muchos votantes defraudados con todo lo que está saliendo", aunque incidió en que Cerdán conserva el derecho a ser considerado inocente hasta que se demuestre lo contrario.

En respuesta a las afirmaciones y quejas de Cerdán, la dirección federal del PSOE transmitió su interpretación de la intervención. Según consignó el medio, el partido sostuvo que el exsecretario ya no se encuentra bajo la disciplina de la organización y reiteró su compromiso frente a la lucha contra la corrupción. Por su parte, fuentes vinculadas al Gobierno indicaron que no perciben amenazas derivadas de los hechos expuestos, pues, afirmaron, el Ejecutivo no ha incurrido en conductas irregulares que pudieran habilitar presiones o chantajes.

Desde Moncloa también subrayaron, de acuerdo con lo consignado por la fuente, que la posición de Santos Cerdán y las disputas internas no afectan el funcionamiento del Gobierno, y que cualquier eventualidad relacionada con las investigaciones queda circunscrita al ámbito judicial y no político. Además, puntualizaron que la actuación ante el caso busca diferenciar la gestión socialista de la respuesta que han dado otros partidos a denuncias de corrupción en distintas etapas.

El medio mencionó, finalmente, que la intervención de Santos Cerdán forma parte de la investigación parlamentaria orientada a esclarecer la eventual responsabilidad política derivada de las ramificaciones del ‘caso Koldo’. Diversos actores políticos y sectores dentro del propio PSOE vigilan de cerca el desenlace de estas pesquisas, en un contexto de particular sensibilidad para la lucha contra la corrupción y la confianza de ciudadanos y militantes.