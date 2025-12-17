Patxi López augura un "gran resultado" porque los socialistas "no se rinden nunca"

Álvaro Sánchez Cotrina, secretario provincial del PSOE en Cáceres y cabeza de lista por la provincia, insistió en la necesidad de que la energía generada en Extremadura aporte riqueza directamente en la región y no solo en otras áreas del país. Según informó Europa Press, esta propuesta se expuso durante un acto en Navalmoral de la Mata, en el marco de la campaña de los socialistas extremeños a pocos días de las elecciones autonómicas, subrayando la apuesta del PSOE por una Ley de Retorno Industrial Energético como instrumento principal para asegurar que la producción energética regional vaya de la mano de nuevas industrias locales. La formación sostiene que esta medida revertiría una dinámica histórica en la que Extremadura ha sido proveedora de energía sin traducirse en suficiente desarrollo industrial propio.

En el evento, al que acudieron diversas figuras relevantes del partido, Patxi López, portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, pronosticó un buen resultado electoral para los socialistas, argumentando que este grupo “no se rinde nunca”. Tal como publicó Europa Press, López hizo hincapié en la importancia de no olvidar el recorrido histórico de la comunidad, defendiendo que los socialistas son quienes afrontan los retos complejos y mantienen una labor perseverante tras los reveses. Durante su intervención, el dirigente remarcó la necesidad de proteger los avances sociales alcanzados hasta el momento, distanciándose de las alternativas políticas que plantean propuestas que, a su juicio, ponen en tela de juicio la lucha contra el cambio climático o la violencia de género. “No queremos que en Extremadura haya un gobierno que reniegue del cambio climático, que niegue la violencia machista, que niegue la necesidad de la memoria que hace falta en este país y que todo sea un retroceso para la ciudadanía”, manifestó López de acuerdo con Europa Press.

El acto contó también con la participación de Jesús Gómez, secretario general del PSOE de Navalmoral; Raquel Medina, portavoz del Grupo Municipal y candidata a la Asamblea; y Sánchez Cotrina. Según detalló Europa Press, los distintos oradores subrayaron que el programa socialista representa una opción vinculada a la esperanza y a la proyección de la región, contrastando sus planteamientos con los que atribuyen a PP y Vox, a quienes achacan políticas de retroceso y confrontación. Los ejes centrales que los socialistas han ubicado en su campaña consisten en la reindustrialización de Extremadura, la defensa de la sanidad y la educación públicas, así como la reivindicación de la dignidad democrática.

Durante su alocución, Sánchez Cotrina defendió el vínculo con la tradición histórica del socialismo español y la importancia de persistir en la defensa de derechos, libertades y justicia social, conceptos que, según reportó Europa Press, han exigido esfuerzo y resistencia en el pasado. El dirigente remarcó su compromiso con la protección del tejido productivo y la generación de oportunidades en la región con la frase: “Defendemos Extremadura con uñas y dientes, defendemos una tierra que no se rinde y quiere avanzar”.

Otro de los asuntos tratados durante el acto fue el futuro de la Central Nuclear de Almaraz. Según Europa Press, Sánchez Cotrina reivindicó la conveniencia de solicitar una prórroga para la planta y criticó las estrategias del Partido Popular y Vox, a quienes acusó de utilizar el temor al cierre de la central como argumento político en vez de buscar una solución de desarrollo concreto para el área. Para el responsable provincial del PSOE, las fuerzas conservadoras y de ultraderecha han limitado sus iniciativas a la controversia por la central, señalando que ni han pedido oficialmente la ampliación de la vida útil ni han promovido proyectos alternativos como la gigafactoría, la depuradora de aguas o la creación de nuevas viviendas en la zona de Los Viñazos.

El deterioro en la prestación de servicios públicos bajo la administración regional del Partido Popular fue otro de los puntos enfatizados en el encuentro. Según señaló Sánchez Cotrina y fue recogido por Europa Press, los socialistas denuncian un aumento de las derivaciones a la sanidad privada y deficiencias en la educación pública, ejemplificadas con la situación de estudiantes afectados por la falta de servicio en el transporte escolar. El líder provincial sostuvo que miles de alumnos han permanecido esperando durante más de una semana por autobuses que no llegaron, apuntando al gobierno autonómico como responsable de estos problemas.

Sánchez Cotrina hizo un llamado a la ciudadanía para participar en la jornada electoral del domingo 21 de diciembre, insistiendo en que está en juego la sostenibilidad del hospital público de Navalmoral de la Mata y una educación inclusiva para los jóvenes. Patxi López, en la fase final del acto según recogió Europa Press, resaltó que los ciudadanos de Extremadura reconocen la trayectoria y propuesta socialista, añadiendo: “Vamos a pelear hasta este domingo en el que estamos convencidos que vamos a tener un gran resultado”.

La campaña regional del PSOE, describió Europa Press, gira en torno al impulso de la creación de empleos ligados a la industria, la mejora de los servicios públicos como sanidad y educación, y el avance en derechos sociales, en respuesta a lo que perciben como políticas restrictivas y regresivas por parte de los partidos que conforman la mayoría conservadora en Extremadura. Al sumar el respaldo tanto de dirigentes nacionales como provinciales, el partido socialista busca movilizar a sus bases y proyectar una visión de futuro para la región, destacando la necesidad de que los recursos y oportunidades generados por Extremadura se traduzcan en un beneficio tangible para sus habitantes y no continúen alimentando el progreso de otros territorios.