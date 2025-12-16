Espana agencias

El PP cuestiona los protocolos del PSOE: "¿Para qué sirven cuando se trata de los amigos de Sánchez?"

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha defendido que su partido sí tiene protocolos contra el acoso sexual, y ha cuestionado la utilidad de los del PSOE, que mantuvo "cinco meses escondidas en un cajón" denuncias de militantes hasta que se hiceron públicas en los medios de comunicación.

"¿Para qué sirven los protocolos dentro del Partido Socialista cuando se trata de los amigos y del entorno (de Pedro Sánchez)?", se ha preguntado la dirigente 'popular' en una entrevista en Catalunya Ràdio, que ha recogido Europa Press, después que este lunes el presidente del Gobierno arremetiera contra el PP por presuntamente no contar con un protocolo específico contra el acoso.

Gamarra ha instado al jefe del Ejecutivo a "dejar las lecciones y dar más explicaciones", y ha calificado como "curioso" que Sánchez afirmara que 'Génova' no cuenta con un canal interno de denuncias, esgrimiendo que quien tiene "un problema con los protocolos" es el PSOE, no el PP.

Esos protocolos, según la vicesecretaria, deberían de servir para que cuando se denuncia a un agresor se investigue, se proteja a la víctima y se llegue a la expulsión del agresor.

"Y sin embargo, ¿qué ha hecho Pedro Sánchez con sus protocolos cuando se trataba de los hombres del presidente en esas denuncias? Pues perderlas por el camino", ha proseguido en su explicación, recordando que el PSOE mantuvo "cinco meses escondidas" las denuncias contra el exmilitante del PSOE Francisco Salazar.

En su opinión, se ha producido una "perversión del protocolo del PSOE por el propio Pedro Sánchez", que ha perdido las denuncias "para proteger a los agresores" en lugar de velar por las víctimas. "Este es el mayor retroceso en la lucha contra el acoso sexual que se está produciendo en nuestro país", ha zanjado.

