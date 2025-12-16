Bernabé afirma que en Ferraz participan "todo tipo de personas" y que desconocía que Leire Díez moderó una charla

La Audiencia Nacional mantiene abierta una investigación contra Leire Díez y varias personas más por supuestos amaños con compañías ligadas a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). A raíz de la publicación por El Mundo de un vídeo donde se observa a Díez moderando en 2020 una charla feminista en la sede central del Partido Socialista (Ferraz), acompañada por la entonces presidenta del Senado, Pilar Llop, la atención mediática se ha centrado en el alcance de sus relaciones dentro de la formación.

Pilar Bernabé, actual secretaria de Igualdad del PSOE y delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, fue consultada por periodistas sobre los vínculos de Díez y la posible relación de la exmilitante con las "altas esferas" del partido. Según informó El Mundo, Bernabé negó cualquier conocimiento previo sobre el papel de Díez en ese acto. "Yo en el año 2020 no sé lo que estaba haciendo la señora Leire Díez", afirmó la dirigente, subrayando que la información sobre la moderación de la charla le llegó solo a través de los medios de comunicación, y no por experiencia o información directa dentro del partido.

De acuerdo con la cobertura de El Mundo, Bernabé insistió en que se encontraba desempeñando funciones en ese periodo en el Ayuntamiento de València y se dedicaba a impulsar políticas feministas. Además, lamentó que medidas implementadas por su equipo en ese tiempo hayan sido desmontadas bajo la administración posterior de PP-Vox en el gobierno municipal. Bernabé recalcó que ese era el lugar y el momento en que desarrollaba sus tareas, y vinculó esa etapa con la trayectoria habitual del Partido Socialista Obrero Español.

El medio El Mundo detalló que durante la conversación con la prensa, Bernabé remarcó que "en la sede del Partido Socialista se puede participar, igual que en todas las sedes de muchos partidos", y argumentó que en Ferraz concurren personas "de todo tipo", no solo militantes sino también figuras procedentes tanto de la esfera privada como de la pública. Frente a preguntas sobre el estatus de Leire Díez en 2020, la secretaria de Igualdad reiteró que el entorno de participación en el PSOE está abierto a una diversidad amplia, y que el hecho de que una exmilitante participara en actividades no implica necesariamente un vínculo con los órganos de dirección ni una relación directa con los máximos responsables.

En comparación con otras formaciones, Bernabé manifestó a El Mundo su convencimiento de que "en la sede del Partido Popular hay tanta gente que hoy está en la cárcel de la que seguramente no solamente participaban en actos, sino que rompían ordenadores y estaban metidos en las sillas de dirección". Esta declaración se produjo mientras respondía sobre la presunta relación de Díez con la dirección socialista, subrayando la diferencia entre la participación en actos abiertos y la implicación estructural en los máximos cuadros de decisión de un partido.

La situación judicial de Leire Díez, señalada en la causa de la Audiencia Nacional sobre supuestas irregularidades con empresas vinculadas a SEPI, ha generado debate sobre los filtros de acceso y la transparencia en la convocatoria de charlas o actos internos dentro de los partidos políticos. Según publicó El Mundo, Bernabé enfocó sus declaraciones en el carácter abierto de las reuniones y actividades del PSOE, esquivando relacionar la presencia de Díez en la moderación de la charla con una posición destacada dentro la estructura socialista en ese momento.

Las declaraciones de Bernabé, recogidas por El Mundo junto al material videográfico difundido, se inscriben en el contexto de un amplio escrutinio sobre los procedimientos internos en los partidos políticos, y la delimitación entre la militancia regular y los cargos de responsabilidad. La polémica ha reabierto cuestionamientos acerca de los mecanismos de control y las prácticas de transparencia en la participación de miembros y exmilitantes en eventos de alto perfil, especialmente en el marco de investigaciones penales en curso que involucran a figuras vinculadas a formaciones políticas.