Tumanag3r aterriza en México de la mano de Fernanfloo e inicia su expansión en América Latina para 2026

" La agencia internacional de macroinfluencers Tumanag3r, con sede en España y operaciones en más de 30 países, anuncia oficialmente su llegada a México como parte de su plan de expansión para 2026. El movimiento llega de la mano de una noticia histórica para la industria: el creador Fernanfloo con más de 100 millones de seguidores se incorpora como socio estratégico de la compañía, impulsando su crecimiento en América Latina y Norteamérica.

Con una red de más de 2,000 creadores globales, más de 60 macroinfluencers representados, y más de 950 campañas gestionadas solo en 2024, Tumanag3r se posiciona como una de las agencias más relevantes del mercado hispanohablante. La compañía cerró el 2024 con un crecimiento del 149% respecto al año anterior y prevé alcanzar un crecimiento mucho mayor al cierre de 2025. Con un enfoque más ambicioso apuntando al 2026. Además, mantiene una política de alta liquidez y un tiempo medio de pago a creadores inferior a 20 días, incluso en proyectos internacionales, reforzando su compromiso con la profesionalización del sector y con operaciones financieras sólidas a nivel global. Destaca que el 92% la facturación proviene de clientes internacionales, un indicador claro del alcance global de la compañía.

Fernanfloo: un socio que cambia las reglas en el mercado latino

La entrada de Fernanfloo supone un antes y un después para el sector. Considerado uno de los pioneros de YouTube en español, su incorporación potencia el posicionamiento de Tumanag3r en la región y conecta directamente con audiencias latinoamericanas de gran escala.

“Quiero que los creadores de hoy tengan oportunidades que yo no tuve al empezar. Tumanag3r es el proyecto ideal para elevar a una nueva generación de talentos con una visión global”, afirma Fernanfloo.

Junto a él, Oscar, su manager durante más de diez años y experto en mercados norteamericanos, asume el rol de Director de Expansión para abrir operaciones en Estados Unidos y Canadá.

Una agencia tecnológica y auditada: el modelo que México estaba esperando

Tumanag3r ha sido reconocida por su enfoque profesional y transparente en un sector en plena maduración. La compañía cuenta con tres auditorías financieras consecutivas favorables,

Además, opera con un software integral 360º desarrollado internamente que optimiza la gestión de campañas, pagos, reporting y productividad, permitiendo escalar a nivel global sin perder control ni calidad.

“México representa una oportunidad estratégica para fortalecer nuestra presencia en América Latina. Su ecosistema digital es uno de los más potentes del mundo hispanohablante, y nuestra estructura corporativa está lista para escalar en este mercado”, afirma Vicente José, CFO de Tumanag3r.

El modelo de gestión de Tumanag3r ha sido reconocido también fuera del sector, obteniendo en 2025 el Premio PYME del Año a la Innovación y Profesionalización. Ese mismo año, la agencia fue incluida en el “Informe de la Influencia Digital”, elaborado por el Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA), que la destacó como uno de los actores más influyentes en el ecosistema digital del sur de Europa. Estos reconocimientos respaldan la solidez institucional y el impacto internacional del proyecto que ahora aterriza en México.

México: el próximo gran hub de influencia hispana

La llegada a México no es casual. El país es hoy uno de los mercados más activos y de mayor inversión en influencer marketing en toda América Latina. Tumanag3r identifica a México como:

Centro estratégico para marcas globales que buscan creadores hispanohablantes.

Mercado líder en formatos como TikTok, Reels y YouTube.

Territorio clave para la expansión del e-commerce y el gaming, dos verticales donde Tumanag3r es referente.

“México es el corazón creativo de América Latina. Nuestra llegada no es para competir: es para elevar el nivel del sector, profesionalizarlo y traer oportunidades reales a creadores y marcas”, afirma Vicente Mirasol, CEO de Tumanag3r.

Clientes globales que avalan la expansión

Tumanag3r trabaja con algunas de las marcas internacionales más importantes del mundo, entre ellas: Audible, Amazon Music, Odoo, Holafly, Wargaming, N26, TikTok, SocialPoint, PlaudIA con la misión de sumarlas al ecosistema México

Colaboraciones estratégicas en México

Como parte de su integración en el país, TUMANAG3R suma la colaboración de figuras clave del ecosistema mexicano, entre ellas Leo de la O, referente de la industria del entretenimiento digital en México. Representando talentos como Juan De Dios Pantoja, Kimberly Loaiza, entre muchos otros más

Su experiencia y visión del mercado local aportan contexto valioso para la llegada de la agencia y fortalecen su capacidad de relacionamiento con marcas, creadores y líderes de opinión en el país.

Planes para 2026

Apertura del hub México como sede principal de LATAM.

Incorporación de nuevos talentos mexicanos y latinoamericanos.

Creación de un fondo de apoyo a creadores emergentes junto a Fernanfloo.

Comercialización del software 360º de gestión de campañas.

Expansión del equipo local y formación de talento especializado.

